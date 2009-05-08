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Intel, Core i7 965 Extreme Edition için de emeklilik işlemlerini başlatıyor

10 yıl
13,9b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Core i7 965 Extreme Edition için de emeklilik işlemlerini başlatıyor
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Core i7 940 modelinden sonra Intel, güncel ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemci olan Core i7 965 Extreme Edition modeli için de kolları sıvadı. Nehalem mimarisini kullanan ve LGA1366 formunda olan işlemci yüksek performans tutkunları için hazırlanmış, çarpan kilidinin açık olmasıyla hız aşırtma meraklılarının da ilgisini çekmişti. Aynı zamanda Intel'in Nehalem mimarisini kullanan en pahalı masaüstü işlemci çözümü de olan, 3.2GHz Core i7 965 Extreme Edition modeli için emeklilik süreci Intel tarafından başlatılıyor.

Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex 2009 fuarı ile birlikte lanse edilmesi beklenen Core i7 975 Extreme Edition modelinin pazara sunulması ile birlikte, Intel ürün gamı içerisindeki lider pozisyonunu devretmesi beklenen Core i7 965 Extreme Edition, resmi dökümanlara göre 4 Eylül 2009'a kadar sipariş hattında kalmayı sürdürecek ve sevkiyatı 7 Mayıs 2010'a kadar devam edecek. Bu arada 999$'a satılan Core i7 965 EE modelinin yerini alacak Core i7 975 EE ile birlikte 3GHz'de çalışan Core i7 950 modeli de lanse edilecek.


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DH Misafiri 9 yıl
ulan ileride core 6 extreme 9.33 işlemci
40 mb cashe 9333fsb olursa ddr6 anakart
olsa ekran kartı 12mb 1000bit olsa
ram lerde 12mb ye 9000mhz olsa nasıl bi pc olurdu.
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DH Misafiri 9 yıl
ulan adamlar yakında intel core 6 exreme
işlemci hızı olarakta 9.33 olur
cashe ise 42mb olur fsb si ise 9333 olsa
anakat ddr6 olsa ekran kartı ise
ddr6 4mb 1000bit olsa nasıl bi pc olurdu acep
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gargoylesgezgin 9 yıl
Abi bu bilgisyar sektörü öyle hızlıki yetişmeke zorlanıyoruz ne olacak bunu sonu
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hasanmustafa06 10 yıl
ne zaman çalıştı da emekliliği haketti :)
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MissYou 10 yıl
abi ne oldu buna çıkalı ne oldu ki şunun şurasında. nereye gidiyo bi durun yaa
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sadtneverdie 10 yıl
1 senesi var daha sanki bugün gibi başlık atmışsınız millette bugün üretimden kalkıyor gibi yorum yapmış
yc#1 arkadaşım söylediğinin tam aksine bu işlemcileri bilgisayardan para kazananlar alıyor. kaç kere yazdım bilmiyorum ama 3d sektörü için bulunmaz nimet nehalemler bu işlemci o/c olmadan 2 adet xeonla rahatlıkla yarışıyor. bilip bilmeden sallamasak diyorum.
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yc#1 10 yıl
@djx Ekstrem overclock yapan meraklılar, hava atma çılgınları ve parayı kazanma derdi değil harcama derdi olanlar alıyor bu işlemcileri.
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storm_999_ 10 yıl
Hep para hep para. Şunu söyleyeyim, bence bu adamlar isteseler şuanda 5-6 ghz 8-16 çekirdekli işlemciler yapabilirler. Ama adamlar zeki çok para kazanmak için taknolojiyi yavaş yavaş geliştiriyorlar. Çünkü nu silikon teknolojisinin de bir sonu var. Aşırı ısınmadan dolayı 9-10 ghz'nin üzerine çıkılamıyormuş.
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StreamRolleR 10 yıl
aman bıktım bu emeklilikten bi 920 ği dokunmasınlarda .. ne yapıolarsa yapsınlar
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neXXen 10 yıl
Kıyak emeklilik bu olsa gerek... Hahaaha :D gerçekten öyle K58
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K58 10 yıl
Kıyak emeklilik bu olsa gerek...
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MattPegasus 10 yıl
biz daha yeni quadlara geçicez adamlar core i7 leri kaldırmaya başlıyor.:D
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Wilson Fisk 10 yıl
i7'nin fiyatinin dusmesine izin vermiyor iste fiyat dustukce daha pahali modelle degistiriyor.920'nin yerine 930 cikarip 920'yi kaldirsin o zaman gorurum cani yanmiyor tabi kimsenin tepki yok.940 965 alan zaten yoktu.

ohhooo 999$ dan sat emekli et yenisini 999$ dan sat


onu cikinca gorecen iste oyle miymis..
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Tolgá 10 yıl
1.000.000 nehalem satıldı...kazığı çıkartıyorlar:D
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