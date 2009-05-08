Intel, Core i7 965 Extreme Edition için de emeklilik işlemlerini başlatıyor

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Core i7 940 modelinden sonra Intel, güncel ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemci olan Core i7 965 Extreme Edition modeli için de kolları sıvadı. Nehalem mimarisini kullanan ve LGA1366 formunda olan işlemci yüksek performans tutkunları için hazırlanmış, çarpan kilidinin açık olmasıyla hız aşırtma meraklılarının da ilgisini çekmişti. Aynı zamanda Intel'in Nehalem mimarisini kullanan en pahalı masaüstü işlemci çözümü de olan, 3.2GHz Core i7 965 Extreme Edition modeli için emeklilik süreci Intel tarafından başlatılıyor.

Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex 2009 fuarı ile birlikte lanse edilmesi beklenen Core i7 975 Extreme Edition modelinin pazara sunulması ile birlikte, Intel ürün gamı içerisindeki lider pozisyonunu devretmesi beklenen Core i7 965 Extreme Edition, resmi dökümanlara göre 4 Eylül 2009'a kadar sipariş hattında kalmayı sürdürecek ve sevkiyatı 7 Mayıs 2010'a kadar devam edecek. Bu arada 999$'a satılan Core i7 965 EE modelinin yerini alacak Core i7 975 EE ile birlikte 3GHz'de çalışan Core i7 950 modeli de lanse edilecek.