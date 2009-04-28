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Intel Core i7 975 Extreme Edition hava soğutmayla 5GHz'i gördü

10 yıl
17,6b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core i7 975 Extreme Edition hava soğutmayla 5GHz'i gördü
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AMD'nin yeni duyurduğu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinin Sıvı Azot kullanılarak 6.7GHz'i görmesinden sonra gözlerin çevrildiği Intel cephesinden de dikkat çekici bir hız aşırtma haberi geldi. Firmanın henüz resmi olarak kullanıma sunmadığı, Core i7 serisinin en hızlı modeli olarak lanse edilmesi planlanan Core i7 975 Extreme Edition modeli, hava soğutma ile 5GHz'i gördü.

D0 revizyonuna sahip olan işlemci standart olarak 3.33GHz'de çalışırken, Biostar'ın TPower serisi X58 yonga setli anakartı, Corsair'in 1866MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti ve Thermalright'ın iddialı soğutucularından Ultra Extreme 120 kullanılarak yapılan çalışmada, PcCI2iminal rumuzlu kullanıcı, işlemciyi 5015MHz'e çıkartmayı başararak dört çekirdekli bir işlemci ve hava soğutma ile elde edilen en yüksek değerlerden birine ulaştı. Bu arada hava soğutma ile SuperPi testinin 4750MHz'de stabil olarak alındığını ve sonucun 8.672 saniye olduğunu da belirtelim.

Intel Core i7 975 Extreme Edition hava soğutmayla 5GHz'i gördü
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DH Misafiri 9 yıl
imrenio insan beah :(
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sahafiec 9 yıl
...
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delimotorcu 9 yıl
BENCE onemli olan hiza cikmaktan gayri bu hizda stabil olarak oyun oynadinmi yoksa bos pc cikarmak kolay 5 ghz de ac bi crysis ayari yukselt bakalim yada 3dmark calistir pc biraz zorlansin stabilmi yoksa maviyi goruceksiniz
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serqanz 9 yıl
Ben bile 975 extreme in nerdeyse 1/4 fiyatli 920 ile 4620 mhz de 8.861s ile superpi 1m yapabildiysem bu islemci icin cokta onemli bir skor degil. Her ne kadar su sogutma kullansamda bu sogutma kaliteli bir hava sogutmadan cokda fazla basarili degil.
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N-0NE 9 yıl
Ne kavgacı milletiz abi ben dünyada böyle bi millet görmedim....Yuh artık...
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iscanthere 9 yıl
Şeref sizler işi iyi biliyor
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Hobo. 10 yıl
08.672 abooovv.. Helal olsun.
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Dark-Power 10 yıl
AMD nin yeni işlemcileri 6.5 Gibi Hızlara Çıkıyor , İntelin yeni nesil işlemcileri Daha 5 GHZ Hıza Zor Çıkabiliyor ..

Artık Dünya Rekorları AMD Phenom II 940 İle Kırılıyor ..

AMD Phenom II 955 6.7 GHZ mi daha fazla alır zaten

İntel İ7 975 extreme 5.0 ghz mi daha fazla puan alır 3dmark testlerinde

tabiki 955 işlemcisi alıyor , 1500 MHZ fark var ortada
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sadtneverdie 10 yıl
HoLY.oNE biliyorum birilerinin hala intele laf söylemesi komik geliyor. o yüzden yazdım. standart fanla 5 ghz i görse yine birileri stabil değildir bilmem nedir diye yorum yapacak :)
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aykutx 10 yıl
Hala intel-amd kavgası mı?
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sertacaygun 10 yıl
Hava soğutma için iyi rakam. Ama tam olarak stabil olduğna inanmıyorum...
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EcZaNeT 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Hava soğutma için iyi rakam. Ama tam olarak stabil olduğna inanmıyorum...


haberin sadece başlıgına bakıp içeriği okumadan yorum yapma ihtiyacı hissettin heralde..
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sadtneverdie 10 yıl
ilginç olan amd 5-6 ghz e çıkınca hiç bu yorumlar yapılmıyor amd nin iki katı performanslı işlemci iyi o/c olunca rahatsız olunuyor sizde haklısınız normalde hızlı bşrde o/c yapıp amd yi ezmenın ne alemı var ilahi intel :D
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

ilginç olan amd 5-6 ghz e çıkınca hiç bu yorumlar yapılmıyor amd nin iki katı performanslı işlemci iyi o/c olunca rahatsız olunuyor sizde haklısınız normalde hızlı bşrde o/c yapıp amd yi ezmenın ne alemı var ilahi intel :D


amd hava sogutmayla o değerlere ulaşmıyorki..Ln2 lerle felan..Kim gormus x940ın havayla 5.0ghz oldugunu..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ben oyunlardaki performansına verrim C2d dan nekadr yüksek performans verior onemli olan o
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sadtneverdie 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

ben oyunlardaki performansına verrim C2d dan nekadr yüksek performans verior onemli olan o



bu işlemciyi oyun için alan adama bunu düşünen adama da gülerler. i7 ler çoğu işlemde çift xeon la yarışıyor. yani çocukların ulaşamayacağı yerde tutmak lazım ;)
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husNUKE 10 yıl
bana hiçte şaşırılacak bir haber gibi gelmedi. Benim c0 revizyon 920 hava soğutma ile 3.7ghz de 44 derece fan hızı en düşük şekilde çalışıyor,yük altında 65-70 ustune çıkmıyor. Fan hızını ve işlemci voltajını artırıp 4.2ghz ile kullanabiliyorum ama 85 dereceyi görüyor biraz yük altındayken.2.66dan 4.2 ye çıkıyorsa, 3.33 ten 5.5 ghz yi görmeyi lazım bence
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gordon01 10 yıl
Thermalright Ultra 120 eXtreme 1366 modeli uyumlu
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