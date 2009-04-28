Intel Core i7 975 Extreme Edition hava soğutmayla 5GHz'i gördü

AMD'nin yeni duyurduğu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinin Sıvı Azot kullanılarak 6.7GHz'i görmesinden sonra gözlerin çevrildiği Intel cephesinden de dikkat çekici bir hız aşırtma haberi geldi. Firmanın henüz resmi olarak kullanıma sunmadığı, Core i7 serisinin en hızlı modeli olarak lanse edilmesi planlanan Core i7 975 Extreme Edition modeli, hava soğutma ile 5GHz'i gördü.
D0 revizyonuna sahip olan işlemci standart olarak 3.33GHz'de çalışırken, Biostar'ın TPower serisi X58 yonga setli anakartı, Corsair'in 1866MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti ve Thermalright'ın iddialı soğutucularından Ultra Extreme 120 kullanılarak yapılan çalışmada, PcCI2iminal rumuzlu kullanıcı, işlemciyi 5015MHz'e çıkartmayı başararak dört çekirdekli bir işlemci ve hava soğutma ile elde edilen en yüksek değerlerden birine ulaştı. Bu arada hava soğutma ile SuperPi testinin 4750MHz'de stabil olarak alındığını ve sonucun 8.672 saniye olduğunu da belirtelim.
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Artık Dünya Rekorları AMD Phenom II 940 İle Kırılıyor ..
AMD Phenom II 955 6.7 GHZ mi daha fazla alır zaten
İntel İ7 975 extreme 5.0 ghz mi daha fazla puan alır 3dmark testlerinde
tabiki 955 işlemcisi alıyor , 1500 MHZ fark var ortada
haberin sadece başlıgına bakıp içeriği okumadan yorum yapma ihtiyacı hissettin heralde..
amd hava sogutmayla o değerlere ulaşmıyorki..Ln2 lerle felan..Kim gormus x940ın havayla 5.0ghz oldugunu..
bu işlemciyi oyun için alan adama bunu düşünen adama da gülerler. i7 ler çoğu işlemde çift xeon la yarışıyor. yani çocukların ulaşamayacağı yerde tutmak lazım ;)