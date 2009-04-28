Intel Core i7 975 Extreme Edition hava soğutmayla 5GHz'i gördü

Tam Boyutta Gör

AMD'nin yeni duyurduğu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinin Sıvı Azot kullanılarak 6.7GHz'i görmesinden sonra gözlerin çevrildiği Intel cephesinden de dikkat çekici bir hız aşırtma haberi geldi. Firmanın henüz resmi olarak kullanıma sunmadığı, Core i7 serisinin en hızlı modeli olarak lanse edilmesi planlanan Core i7 975 Extreme Edition modeli, hava soğutma ile 5GHz'i gördü.

D0 revizyonuna sahip olan işlemci standart olarak 3.33GHz'de çalışırken, Biostar'ın TPower serisi X58 yonga setli anakartı, Corsair'in 1866MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti ve Thermalright'ın iddialı soğutucularından Ultra Extreme 120 kullanılarak yapılan çalışmada, PcCI2iminal rumuzlu kullanıcı, işlemciyi 5015MHz'e çıkartmayı başararak dört çekirdekli bir işlemci ve hava soğutma ile elde edilen en yüksek değerlerden birine ulaştı. Bu arada hava soğutma ile SuperPi testinin 4750MHz'de stabil olarak alındığını ve sonucun 8.672 saniye olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör