Intel DG1, RX 560 ve GTX 1050’den yavaş olabilir

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Mavi ekip bir süredir harici ekran kartı geliştiriyor. İlk nesilde şu ana kadar takip ettiğimiz kadarıyla fazla iddialı olması beklenmeyen Intel’in çözümü 3DMark’ta ortaya çıktı.

Intel’in testte gün yüzüne çıkan yeni kartı yazılım geliştirme aygıtı (SDV) sınıfında dolayısıyla model son kullanıcıya sunulacak bir kart değil. SDV aygıtının yine de nihai çözümün performansına dair ipuçları içerdiğini söylemek mümkün.

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GTX 1050'nin gerisinde

Aldığı puan itibariyle model AMD tarafında RX 560’ın, Nvidia tarafında ise GTX 1050’nin arkasında yer alıyor. 96 EU içerisinde 768 shader birimi taşıyacak DG1 kartında 3/6 GB kapasiteli GDDR6 bellek tercih edilecek. Diğer taraftan GPU kanadında farklı konfigürasyonlar görmemiz de olası.

Mevcut haliyle DG1’de yer alacak Gen12 mimarisi Ice Lake işlemcilerinde bulunn Gen11’in 2 katı performans sergilese de bu DG1’in harici ekran kartı formatında bir entegre grafik birimi olmaktan öteye taşımaktan çok uzakta.

Ayrıca Bkz. "5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam"

Xe-Hp tabanlı DG2 kartında ise DG1’deki shader sayısının 4 katına kadar daha fazla çekirdeğe yer verilmesi bekleniyor. Bu açıdan Intel’in harici ekran kartı piyasasında asıl etkili olacak ilk harici ekran kartı DG2 olacağa benziyor.

https://videocardz.com/newz/intel-xe-dg1-still-slower-than-radeon-rx-560-and-geforce-gtx-1050-ti

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