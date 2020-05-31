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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel DG1, RX 560 ve GTX 1050’den yavaş olabilir

    Yarıiletken üreticisi Intel’in harici ekran kartı test veri tabanlarına düşmeye devam ediyor.
    2 sa.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel DG1, RX 560 ve GTX 1050’den yavaş olabilir
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    Mavi ekip bir süredir harici ekran kartı geliştiriyor. İlk nesilde şu ana kadar takip ettiğimiz kadarıyla fazla iddialı olması beklenmeyen Intel’in çözümü 3DMark’ta ortaya çıktı.

    Intel’in testte gün yüzüne çıkan yeni kartı yazılım geliştirme aygıtı (SDV) sınıfında dolayısıyla model son kullanıcıya sunulacak bir kart değil. SDV aygıtının yine de nihai çözümün performansına dair ipuçları içerdiğini söylemek mümkün.

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    GTX 1050'nin gerisinde

    Aldığı puan itibariyle model AMD tarafında RX 560’ın, Nvidia tarafında ise GTX 1050’nin arkasında yer alıyor.  96 EU içerisinde 768 shader birimi taşıyacak DG1 kartında 3/6 GB kapasiteli GDDR6 bellek tercih edilecek. Diğer taraftan GPU kanadında farklı konfigürasyonlar görmemiz de olası.

    Mevcut haliyle DG1’de yer alacak Gen12 mimarisi Ice Lake işlemcilerinde bulunn Gen11’in 2 katı performans sergilese de bu DG1’in harici ekran kartı formatında bir entegre grafik birimi olmaktan öteye taşımaktan çok uzakta.

    Ayrıca Bkz. "5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam"

    Xe-Hp tabanlı DG2 kartında ise DG1’deki shader sayısının 4 katına kadar daha fazla çekirdeğe yer verilmesi bekleniyor. Bu açıdan Intel’in harici ekran kartı piyasasında asıl etkili olacak ilk harici ekran kartı DG2 olacağa benziyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-xe-dg1-still-slower-than-radeon-rx-560-and-geforce-gtx-1050-ti Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    scutaro (Gökhan Yalçın) 46 dk.
    Intel'in ekran kartı pazarında tecrübe sahibi olması için, daha çok emek harcaması lazım, herkez bildiği işi yapsın daha iyi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    JustNaggy 1 dk. yeni yorumcu scutaro
    Sen de yazmayı bilmiyorsun yazma o zaman. Herkez değil herkes.
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    Mion 48 dk.
    benim 10 yıllık HD5770 beş basar buna :P
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    nirvanha (Serdar AYKUT) 1 sa.
    Daha önceleri nforge çip setini üreten nvidia-intel çekişmesiyle , intel ekran kartı üretimi gündeme gelmiş ,sonraları nvidia çip seti üretmekten , intel de ekrankartı işinden vazgeçmiş idi.-Günün sonunda Ati'yi satın alan AMD , her iki platformda da ve hatta her platformda (işlemci ,ekrankartı ,ps-xbox )yer alarak karlı çıktı :)

    Bakalım şimdi ne olacak , nvidia tekrardan çipseti işine girecek mi.Halbuki çok iyi şeyler yapmış idi esa desteği ile.

    Ah be zaman neleri aldı götürdü bizden gençliğimizi ,saygımızı , 3DFX 'i , DFİ lan party anakartları.Şimdi varsa yoksa ürün reklamları 1000000 tl'lik pc leri toplayan beşparaetmez uotuberler.
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    2019daDHyekatilmak 1 sa.
    Bir yerden başlamak gerekir
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    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    Performans olarak kötü bir performans sunuyor intel gibi dünya markasının böyle bir ekran kartı ile kullanıcıların karşısına çıkması üzdü beni
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    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu Jon_Kar
    Evet kötü bir ekran kartı olduğu malum umarım intel markasına göre değil performansına göre bir paha biçer
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 sa.
    İlk başlarda böyle olabilir ama üstüne koymaya devam edecekler. Hemen 2080 ti kartına rakip çıkartacak değiller.
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