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    5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam

    Geçtiğimiz gün paylaşılan 5 nm sızıntısının üzerine yapılan paylaşım kafa karışıklığına yol açtı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
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    5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam
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    Zen 2 mimarili Ryzen 3000 işlemcileriyle başarılı bir şekilde yoluna devam eden AMD’nin Ryzen 4000 modelleri merakla beklenedursun firmanın yol haritasından önemli bilgiler var.

    Warhol

    Yapılan paylaşıma göre AMD’nin 5. nesil Ryzen işlemcilerinin kod adı Warhol olabilir. Zen 3 mimarisinin kullanılmaya devam edileceği nesilde Zen 3’ün üzerinde gidilecek optimizasyonlarla Ryzen 4000’den daha fazla IPC sunulabilir. İddialara göre Zen 3-Zen 3+ geçişi Zen-Zen+ geçişinden daha fazla getiriye sahne olacak.

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    6. nesil Ryzen işlemciler Raphael olarak anılabilir

    Diğer taraftan dün paylaştığımız haberin aksine bu slayta göre AMD 5. nesil yongalarında 7 nm’yi kullanmaya devam edecek. PCIe 4.0 standartını görmeye devam edeceğimiz modelleri takip edecek işlemcilerse Raphael kod adını taşıyacak ve Zen 4 mimarisiyle gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir"

    Mimarisel güncellemenin yanında 5 nm’ye geçişin de gerçekleşeceği 6. nesil Ryzen işlemcilerinin tam netlik kazanmasa da görsele göre Navi ile bir ilişkisi olabilir. Bu tüm Ryzen çözümlerinde Navi GPU’sunun bulunacağının işareti olabileceği gibi CPU-GPU iletişiminde yeni bir bağlantı tekniğine de işaret ediyor olabilir.

    Henüz çok erken olsa da eğer bir yorumda bulunmak gerekirse AMD 2022 yılında rekabetçilikten bir nebze uzaklaşacağa benziyor. Bunda Ryzen 5000 işlemcilerde hem Zen 3'ün hem de 7 nm sürecinin kullanılmaya devam etmesinin yanı sıra 4. nesil Ryzen APU'larda Vega iGPU'sunun kullanılmaya devam edilecek olması rol oynayacağa benziyor.

    Buna karşın Cezanne APU'larının Zen 3'le gelmesi bekleniyor. APU'ların GPU mimarisinin RDNA2'ye güncelleneceği Rembrandt kod adlı Ryzen 6000G çözümleri bu konuda asıl etkileyici artışla gelebilir. Burada Rembrandt çözümlerinin DDR5 RAM desteği mimarisel güncellemeyi daha da üst noktalara taşıyacağa benziyor.

    5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam
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    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-zen3-warhol-to-succeed-vermeer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    asko56 1 sa.
    benim şahsi tahminim

    amd am4 soketi suyunu sıkana kadar kullanıcak

    artık her yeni işlemci çıktıgın da eski am4 soket işlemci destegini keserek devam edecekler

    örnek olarak ryzen 4000 serisi b350/x370 de çalışmayacak

    misal ryzen 5000 geldiginde bu sefer b450/x470 de çalısmayacak suyunu sıkana kadar bu sekilde devam edecekler sıfır masraf sadece işlemcileri geliştir piyasaya sür soket aynı
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    The Killing Road 1 sa.
    3 jenerasyon aynı geometride kalmaları çok saçma tablonun gerçeği yansıttığını düşünmüyorum.

    Ddr2>ddr3 ddr3>ddr4 geçişlerinde intel de amd de hep mimariyi ciddi revize etmişlerdi, belki athlon+ryzen g serisi zen3'te kalır yine ama gerisinin zen3'te kalması mümkün değil.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa.
    Çiplet tasarımı ile AMD sağlam bir temel attı. Bu rahat 10 yıl gider böyle. Rekabetçilik olarak gene TSMC veya onun muadilinin teknolojilerine bağlı. AMD'nin GlobalFoundries vardı ama 14 nm'de kaldığı için mecburen TSMC ne diyorsa o.
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    bykrm (Kerim ---) 2 sa.
    Bana bu tablo çok inandırıcı gibi gelmedi. Amdnin 2022 de bile 7nm yi tercih edeceğini sanmıyorum. 5nm bu sene hacimli üretime başlayacak. Amd bunu neden 2022 de bile kullanmasınki. Üstelik inteli baya bi zorluyoken, böyle bi fırsatı kullanmaması saçma olur.
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 2 sa.
    İntel şu ara hala milleti mhz ile dürtme olayını bıraksada adam gibi bir mimari ile gelse iyi olacak ama 11. seridende umudum yok, yine fanatikleri dürtecekler.
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