5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam

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Zen 2 mimarili Ryzen 3000 işlemcileriyle başarılı bir şekilde yoluna devam eden AMD’nin Ryzen 4000 modelleri merakla beklenedursun firmanın yol haritasından önemli bilgiler var.

Warhol

Yapılan paylaşıma göre AMD’nin 5. nesil Ryzen işlemcilerinin kod adı Warhol olabilir. Zen 3 mimarisinin kullanılmaya devam edileceği nesilde Zen 3’ün üzerinde gidilecek optimizasyonlarla Ryzen 4000’den daha fazla IPC sunulabilir. İddialara göre Zen 3-Zen 3+ geçişi Zen-Zen+ geçişinden daha fazla getiriye sahne olacak.

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6. nesil Ryzen işlemciler Raphael olarak anılabilir

Diğer taraftan dün paylaştığımız haberin aksine bu slayta göre AMD 5. nesil yongalarında 7 nm’yi kullanmaya devam edecek. PCIe 4.0 standartını görmeye devam edeceğimiz modelleri takip edecek işlemcilerse Raphael kod adını taşıyacak ve Zen 4 mimarisiyle gelecek.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir"

Mimarisel güncellemenin yanında 5 nm’ye geçişin de gerçekleşeceği 6. nesil Ryzen işlemcilerinin tam netlik kazanmasa da görsele göre Navi ile bir ilişkisi olabilir. Bu tüm Ryzen çözümlerinde Navi GPU’sunun bulunacağının işareti olabileceği gibi CPU-GPU iletişiminde yeni bir bağlantı tekniğine de işaret ediyor olabilir.

Henüz çok erken olsa da eğer bir yorumda bulunmak gerekirse AMD 2022 yılında rekabetçilikten bir nebze uzaklaşacağa benziyor. Bunda Ryzen 5000 işlemcilerde hem Zen 3'ün hem de 7 nm sürecinin kullanılmaya devam etmesinin yanı sıra 4. nesil Ryzen APU'larda Vega iGPU'sunun kullanılmaya devam edilecek olması rol oynayacağa benziyor.

Buna karşın Cezanne APU'larının Zen 3'le gelmesi bekleniyor. APU'ların GPU mimarisinin RDNA2'ye güncelleneceği Rembrandt kod adlı Ryzen 6000G çözümleri bu konuda asıl etkileyici artışla gelebilir. Burada Rembrandt çözümlerinin DDR5 RAM desteği mimarisel güncellemeyi daha da üst noktalara taşıyacağa benziyor.

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https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-zen3-warhol-to-succeed-vermeer

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