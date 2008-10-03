Intel dizüstü bilgisayarlar için Core 2 Duo T9800 modelini hazırlıyor

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Masaüstü ve sunucu sistemler için Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcileri üzerinde çalışan firma mobil işlemcilerini de gündeminden düşürmüş değil. Geçtiğimiz aylarda dört çekirdekli ilk mobil işlemcisini ve 3.06GHz'de görev yapan Extreme serisi mobil işlemcisini duyuran firma önümüzdeki aylarda performans odaklı yeni modeller ile ürün gamını geliştirecek.

Gelen bilgilere göre, firma gelecek yılın ilk aylarında duyurmak üzere Core 2 Duo T9800 modelini hazırlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli yapıda olan işlemci 2.93GHz'de görev yapacak ve 1066MHz FSB desteğiyle gelecek. Geçtiğimiz ay içerisinde kullanıma sunulan ve 2.8GHz'de çalışan Core 2 Duo T9600 modelinin hemen üzerine konumlandırılacak T9800'ün 530$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.