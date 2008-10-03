Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel dizüstü bilgisayarlar için Core 2 Duo T9800 modelini hazırlıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,3b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tam Boyutta Gör

Masaüstü ve sunucu sistemler için Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcileri üzerinde çalışan firma mobil işlemcilerini de gündeminden düşürmüş değil. Geçtiğimiz aylarda dört çekirdekli ilk mobil işlemcisini ve 3.06GHz'de görev yapan Extreme serisi mobil işlemcisini duyuran firma önümüzdeki aylarda performans odaklı yeni modeller ile ürün gamını geliştirecek.

Gelen bilgilere göre, firma gelecek yılın ilk aylarında duyurmak üzere Core 2 Duo T9800 modelini hazırlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli yapıda olan işlemci 2.93GHz'de görev yapacak ve 1066MHz FSB desteğiyle gelecek. Geçtiğimiz ay içerisinde kullanıma sunulan ve 2.8GHz'de çalışan Core 2 Duo T9600 modelinin hemen üzerine konumlandırılacak T9800'ün 530$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamweavercs4 10 yıl
www1.euro.dell.com/... Sanırım Dell studio 15 in yenilenen serisinde kullanılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramdeon 11 yıl
Alan olur mu, olur...

Büyük firmalar alır, ne de olsa Intel'in tekelcilik yağı, onların ekmeğinde güzel oluyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SSH 11 yıl
Fiyatı çok yüksek ama alan mutlaka olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Leadtek 9500GT DDR3 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim