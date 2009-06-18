Intel doğruladı; Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler Core i3 ve Core i5 markasıyla sunulacak

Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcilerini Core i7 markası altında pazara sunan Intel, önümüzdeki aylarda lanse edilmesi beklenen yeni işlemcileri için takip edeceği isimlendirme politikasına da açıklık getirdi. Sektörel kaynaklar uzunca bir süredir Core i3 ve Core i5 gibi markaların Intel'in yeni nesil işlemcileri için kullanılacağını sık sık dile getiriyordu. Intel'den Bill Calder de Technology@Intel sayfasında yaptığı açıklama ile isimlendirme konusundaki beklentileri doğruladı.
Yüksek performans segmenti için hazırladığı işlemcileri Core i7 markası altında pazara sunan Intel, Lynnfield kod adını taşıyan ve Core i7 ailesine ekonomik alternatif olması amacıyla hazırlanan yeni işlemci serisini ise Core i5 markasıyla pazara sunacak gibi görünüyor. Orta segment odaklı işlemcilerini Core i5 adıyla pazarlayacak olan Intel'in Core i3 markasını ise Nehalem tabanlı giriş seviyesi işlemcilerde yani entegre grafik özelliğine sahip olacak çift çekirdekli modellerde (Havendale gibi) kullanması bekleniyor.
Intel'in Core i5 markalı ilk işlemcilerini yılın ikinci yarısında, Core i3 markalı ilk işlemcilerini ise sene sonuna doğru veya gelecek sene içerisinde pazara sunması bekleniyor.
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yükseleceği yerde :P
düşüyor. Yeni işlemciler LGA 775 tabanlı olursa kurtarırlar paçayı.
LGA 775 serisine alternatif üretmedikleri sürece satışlarında düşüşler yaşayacaklardır... Çünkü her CPU için ayrı platform çok yanlış, Socket 1366, socket 1156, i3 lere bakalım hangi soketi uyduracaklar, bu seçenekler arasında geçiş ypamak isteyen Anakart + CPU değişimi yapmak zorunda kalıcak ki, kendi adıma konuşıyim, kesinlikle işim olmaz AMD dururken...... AMD bu konuda çok daha başarılı bence ve bu pazarlama stratejisi INTEL i çok zorlayabilir ilerleyen dönemlerde bu politikalardan vazgeçmelerini umut ediyorum, yoksa AMD tam anlamı ile patlama yapar..
EDIT : İMLA HATASI