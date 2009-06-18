Intel doğruladı; Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler Core i3 ve Core i5 markasıyla sunulacak

Tam Boyutta Gör

Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcilerini Core i7 markası altında pazara sunan Intel, önümüzdeki aylarda lanse edilmesi beklenen yeni işlemcileri için takip edeceği isimlendirme politikasına da açıklık getirdi. Sektörel kaynaklar uzunca bir süredir Core i3 ve Core i5 gibi markaların Intel'in yeni nesil işlemcileri için kullanılacağını sık sık dile getiriyordu. Intel'den Bill Calder de Technology@Intel sayfasında yaptığı açıklama ile isimlendirme konusundaki beklentileri doğruladı.

Yüksek performans segmenti için hazırladığı işlemcileri Core i7 markası altında pazara sunan Intel, Lynnfield kod adını taşıyan ve Core i7 ailesine ekonomik alternatif olması amacıyla hazırlanan yeni işlemci serisini ise Core i5 markasıyla pazara sunacak gibi görünüyor. Orta segment odaklı işlemcilerini Core i5 adıyla pazarlayacak olan Intel'in Core i3 markasını ise Nehalem tabanlı giriş seviyesi işlemcilerde yani entegre grafik özelliğine sahip olacak çift çekirdekli modellerde (Havendale gibi) kullanması bekleniyor.

Intel'in Core i5 markalı ilk işlemcilerini yılın ikinci yarısında, Core i3 markalı ilk işlemcilerini ise sene sonuna doğru veya gelecek sene içerisinde pazara sunması bekleniyor.