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Intel doğruladı; Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler Core i3 ve Core i5 markasıyla sunulacak

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel doğruladı; Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler Core i3 ve Core i5 markasıyla sunulacak
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Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcilerini Core i7 markası altında pazara sunan Intel, önümüzdeki aylarda lanse edilmesi beklenen yeni işlemcileri için takip edeceği isimlendirme politikasına da açıklık getirdi. Sektörel kaynaklar uzunca bir süredir Core i3 ve Core i5 gibi markaların Intel'in yeni nesil işlemcileri için kullanılacağını sık sık dile getiriyordu. Intel'den Bill Calder de Technology@Intel sayfasında yaptığı açıklama ile isimlendirme konusundaki beklentileri doğruladı.

Yüksek performans segmenti için hazırladığı işlemcileri Core i7 markası altında pazara sunan Intel, Lynnfield kod adını taşıyan ve Core i7 ailesine ekonomik alternatif olması amacıyla hazırlanan yeni işlemci serisini ise Core i5 markasıyla pazara sunacak gibi görünüyor. Orta segment odaklı işlemcilerini Core i5 adıyla pazarlayacak olan Intel'in Core i3 markasını ise Nehalem tabanlı giriş seviyesi işlemcilerde yani entegre grafik özelliğine sahip olacak çift çekirdekli modellerde (Havendale gibi) kullanması bekleniyor.

Intel'in Core i5 markalı ilk işlemcilerini yılın ikinci yarısında, Core i3 markalı ilk işlemcilerini ise sene sonuna doğru veya gelecek sene içerisinde pazara sunması bekleniyor.


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theboy32 9 yıl
CORE i7 i5 diye gidio
yükseleceği yerde :P
düşüyor. Yeni işlemciler LGA 775 tabanlı olursa kurtarırlar paçayı.
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Master_Evil 9 yıl
iyice çorba yaptılar
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memanet 9 yıl
valla ben donanımhaberin oyunlarda kullandığı test sistemine bakarak fikrim şekillendi her test edilen oyunda amd nin 3 çekirdekli phenom 8750 kullanılıyor bende oyun için kuracağım sistemde amd işlemci tercihim olucak intel bu konuda geç kaldı bu saatten sonra fikrimi değiştirmem biraz zor
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SupermanPrime 9 yıl
şimdi siz fiyatları görün IGP ekledi ya uçar fiyatlar
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Blasterreal 9 yıl
Bu intel yok mu billete kazıgı sokmak için elinden geleni yapıyor. Amd yıllardır soket yapısını degiştirmeden devam etmeyi başarır iken intel her yıl yeni soket yapısı ile cıkıp duruyo milleti paso para harcamaya zorluyo insafsızlar. Ahh ahh nerde kaldı Amigalı günler. Amiga şimdi var olsa idi, risc tabanlı alpha işlemcileri ile sevişiyor olcaktık :)
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ozzzy222 9 yıl
iyi hoşta amd gibi corei 3 yapıp 775 sockete uydursaydılar yeni bi sistemi iyi kötü acaip satardıda millet ne kadar yerdi bilemem
neyse hayırlısı olsun bakalım ucuz olsun hızlı ve kaliteli serin olsun intel olsun
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TURK-ŞAD 9 yıl
Orjinalden alıntı: ozzzy222

iyi hoşta amd gibi corei 3 yapıp 775 sockete uydursaydılar yeni bi sistemi iyi kötü acaip satardıda millet ne kadar yerdi bilemem
neyse hayırlısı olsun bakalım ucuz olsun hızlı ve kaliteli serin olsun intel olsun




LGA 775 serisine alternatif üretmedikleri sürece satışlarında düşüşler yaşayacaklardır... Çünkü her CPU için ayrı platform çok yanlış, Socket 1366, socket 1156, i3 lere bakalım hangi soketi uyduracaklar, bu seçenekler arasında geçiş ypamak isteyen Anakart + CPU değişimi yapmak zorunda kalıcak ki, kendi adıma konuşıyim, kesinlikle işim olmaz AMD dururken...... AMD bu konuda çok daha başarılı bence ve bu pazarlama stratejisi INTEL i çok zorlayabilir ilerleyen dönemlerde bu politikalardan vazgeçmelerini umut ediyorum, yoksa AMD tam anlamı ile patlama yapar..

EDIT : İMLA HATASI
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