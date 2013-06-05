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Intel i7-4930MX işlemcili MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme tanıtıldı

5 yıl
2,7b
1
46
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Intel i7-4930MX işlemcili MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme tanıtıldı
MSI, ilk kez geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürdüğü özel GT70 sürümünde kullandığı Dragon Edition tasarım anlayışına 2013 ürün yelpazesinde çok daha fazla modelde yer verecek. Bunların başında gelen Dragon Edition 2, Computex 2013 öncesi gün yüzüne çıkmıştı. Haswell işlemci ve GTX780M ekran kartıyla güncellenmiş Dragon Edition olarak nitelendirilebilecek bu cihazı bugün resmiyet kazanan Dragon Edition 2 Extreme izledi. 17.3 inçlik Full HD çözünürlüklü mat LCD ekrana sahip oyun odaklı dizüstü bilgisayar, GT60 3K Edition'dan sonra MSI'nın Intel i7-4930MX Extreme Edition işlemciyle donattığı ikinci ürün olarak fuar alanında katılımcıların beğenisine sunuldu. 1536 CUDA çekirdekli GeForce GTX780M ekran kartıyla gelen Dragon Edition 2 Extreme'nin 3DMark Vantage puanı 32.000 seviyesine ulaşırken; bilgisayarı üç SSD ile Super RAID 2 teknolojisi sayesinde 1500MB/saniye veri aktarım hızına çıkarmak mümkün oluyor.
Hız aşırtma düzenlemelerine gerek kalmadan 4.1GHz hızına kadar çıkarılabilen işlemcisiyle Dragon Edition 2 Extreme, Cooler Boost 2 teknolojisi ve MSI'nın batarya ile AC/DC adaptörü bir araya getirerek daha yüksek güç değerlerine ulaşabilme imkanı sağlayan NOS özelliğinin getirisi olarak GPUnun performansını %10 artırarak kullanıcısına standart performans değerlerinin çok daha üzerine çıkabilme olanağı sunuyor. Bilgisayarın diğer özellikleri şöyle; SteelSeries arkadan aydınlatmalı tuş takımı, Killer Wireless N 1202, Windows 8 işletim sistemi, 4 ekrana kadar görüntü aktarımı sağlayan Matrix ekran teknolojisi, VGA, mini DisplayPort, HDMI çıkışları, Audio Boost, Sound Blaster ve Dynaudio ses teknolojileri.
Halihazırda Dragon Edition 2 çözümleri 1.500$'dan başlayan fiyatlarda dünya genelinde satışa sunuldu. i7-4930MX Extreme Edition işlemci ve depolama seçenekleriyle birlikte modelden modele fiyat seviyesi 3.000$'ın üstüne çıkabiliyor. En güçlü mobil Haswell işlemci konumundaki i7-4930MX ile gelen Dragon Edition 2 Extreme'nin yaz aylarında belirli bölgelerde satılmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Üst düzey dizüstü bilgisayarın resmi ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 
Intel i7-4930MX işlemcili MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme tanıtıldı

http://www.msi.com/news-media/news/1559.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
abiler bi el atın nerden alabilirim bi link felan atın ya
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measlody 5 yıl
Arkadaslar bu cihaz neyin nesidir Super Dragon Edition ailesinden midir?
pcdepo.com/...
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Kusera 5 yıl measlody
Commenter

Arkadaslar bu cihaz neyin nesidir Super Dragon Edition ailesinden midir?



pcdepo.com/...

Evet. Tanıtımı yapılan üründen tek farkı işlemcisidir onun dışında her şey aynı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 5 yıl
O degilde nerden alabilirim bir link verir misiniz? Tipatipi lazim
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Cengaver53 5 yıl DH Misafiri
pcdepo.com/... 16gb modeli,32gb modeli pcdepo.com/... Türkiye'ye konuda bahsedilen işlemcili modeli gelmez ama size bu işlemcide yeter önemli olan ekran kartı.
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DH Misafiri 5 yıl
notebookadresi.com/...
KDV Dahil: 5,542.40 TL
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Pred4toR 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

notebookadresi.com/...

KDV Dahil: 5,542.40 TL

Fiyat diğer sitelere göre fevkalade uygun. Nasıl bir sitedir burası bilen var mı?
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Zordion 5 yıl
Ya tamam ozellikler guzel de su tasarim bu kadar itici olmak zorunda mi?
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yakonazi 5 yıl
Bu laptopu almak geleceğe yatırım olur. ekran kartı gerçekten müthiş. işlemci desen zaten öyle . diski ayrı bir güzellik. türkiyeye ilk geldiği anda alıcam
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Guest 5 yıl
eskiden üniversite öğrencisiydim, hayat göçebe olduğu için notebook kullanıyordum, oyun da onunla oynuyordum.
şimdi notebooka muhtaç değilim, pc alınca rahata erdim. yine notebook alma planları yaparken bir maliyet analizi yaptım ve 2000-2500 arasında ancak orta seviyeli bir notebook alınabiliyorken bu paraya üst seviye notebooklara denk pc almaya karar verdim. oyununu sadece evde oynayanlara kesinlikle notebook almamalarını tavsiye ederim. üst seviye notebook parasının yarısına oyun oynamak için bir tane adam gibi pc, dışarda işinizi görmek için notebooktan daha kullanışlı bir tane win8 tablet alabilirsiniz.
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malicalik13 5 yıl
hocam haklısınız ancak bir msiöaldık diyelim üst kalite ekran klavye kendisiyle geliyor 17" full hd bir ekran ne kadar bilmiyorum ama aynı kalitede bir klavye 100 tlden fazla eder.performans deyince kabul ediyorum ki masaüstü koyar
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malicalik13 5 yıl
anlamıyorsunuz siz masaüstü bilgisayarlara kafanızı takmışsınız ilerlemiyorsunuz 3.500 tl ye çok iyi bir sistem toplanır sözüm yok ama bu ekranı da alacaksınız klavye alacaksınız üstelik bunun klavyesi özel seri arkadan aydınlatmalı webcam ve bundaki gibi iyi hoparlör ben arasıra seyahat ettiğim ve arkadaşlarımın evlerine gittiğim için laptop bakıyorum
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N. Chomsky 5 yıl
Kabaca hesaplarsak;
3000x1.90=5700
+%18=956
+%5 Satış Kârı=285
Toplam=6841
7000 Tl diyelim
Bu fiyata alacaklarımız ise şunlar;
1.500 Tl Ps4
2000 Tl Telefon
3500 Tl'ye Eksiksiz bir Pc
2 Yanıt Yanıtla +2
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Lion 5 yıl N. Chomsky
S. Hawking
Kabaca hesaplarsak;
3000x1.90=5700
+%18=956
+%5 Satış Kârı=285
Toplam=6841
7000 Tl diyelim
Bu fiyata alacaklarımız ise şunlar;
1.500 Tl Ps4
2000 Tl Telefon
3500 Tl'ye Eksiksiz bir Pc

Ne alakası var?
Zaten seyahat etmeyen normal bir insan bunu al(a)maz.
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 5 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Kabaca hesaplarsak;
3000x1.90=5700
+%18=956
+%5 Satış Kârı=285
Toplam=6841
7000 Tl diyelim
Bu fiyata alacaklarımız ise şunlar;
1.500 Tl Ps4
2000 Tl Telefon
3500 Tl'ye Eksiksiz bir Pc

Sen bunların üçünü de yanında rahatça taşı ben sana alacağım bu bilgisayarı.
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busterr 5 yıl
Bunu da 3K çıkarmaları lazımdı o GT60'tan sonra bence
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Tour Guide 5 yıl
Tasarımı bile çok hoş , özellikle klavye :)
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Cengaver53 5 yıl
Bu 3000 doalr üzerine çıkıyorsa diğer başlıktaki 3k modeli biraz daha pahalı olacaktır 3500 dolar seviyesiniz göz önüne alalım buda ortalama 7000tl-7500tl demek.
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