Intel i7-4930MX işlemcili MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme tanıtıldı

MSI, ilk kez geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürdüğü özel GT70 sürümünde kullandığı Dragon Edition tasarım anlayışına 2013 ürün yelpazesinde çok daha fazla modelde yer verecek. Bunların başında gelen Dragon Edition 2, Computex 2013 öncesi gün yüzüne çıkmıştı. Haswell işlemci ve GTX780M ekran kartıyla güncellenmiş Dragon Edition olarak nitelendirilebilecek bu cihazı bugün resmiyet kazanan Dragon Edition 2 Extreme izledi. 17.3 inçlik Full HD çözünürlüklü mat LCD ekrana sahip oyun odaklı dizüstü bilgisayar, GT60 3K Edition'dan sonra MSI'nın Intel i7-4930MX Extreme Edition işlemciyle donattığı ikinci ürün olarak fuar alanında katılımcıların beğenisine sunuldu. 1536 CUDA çekirdekli GeForce GTX780M ekran kartıyla gelen Dragon Edition 2 Extreme'nin 3DMark Vantage puanı 32.000 seviyesine ulaşırken; bilgisayarı üç SSD ile Super RAID 2 teknolojisi sayesinde 1500MB/saniye veri aktarım hızına çıkarmak mümkün oluyor.

Hız aşırtma düzenlemelerine gerek kalmadan 4.1GHz hızına kadar çıkarılabilen işlemcisiyle Dragon Edition 2 Extreme, Cooler Boost 2 teknolojisi ve MSI'nın batarya ile AC/DC adaptörü bir araya getirerek daha yüksek güç değerlerine ulaşabilme imkanı sağlayan NOS özelliğinin getirisi olarak GPUnun performansını %10 artırarak kullanıcısına standart performans değerlerinin çok daha üzerine çıkabilme olanağı sunuyor. Bilgisayarın diğer özellikleri şöyle; SteelSeries arkadan aydınlatmalı tuş takımı, Killer Wireless N 1202, Windows 8 işletim sistemi, 4 ekrana kadar görüntü aktarımı sağlayan Matrix ekran teknolojisi, VGA, mini DisplayPort, HDMI çıkışları, Audio Boost, Sound Blaster ve Dynaudio ses teknolojileri.

Halihazırda Dragon Edition 2 çözümleri 1.500$'dan başlayan fiyatlarda dünya genelinde satışa sunuldu. i7-4930MX Extreme Edition işlemci ve depolama seçenekleriyle birlikte modelden modele fiyat seviyesi 3.000$'ın üstüne çıkabiliyor. En güçlü mobil Haswell işlemci konumundaki i7-4930MX ile gelen Dragon Edition 2 Extreme'nin yaz aylarında belirli bölgelerde satılmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Üst düzey dizüstü bilgisayarın resmi ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.msi.com/news-media/news/1559.html