Nvidia'nın ilk işlemcisi N1X test edildi: Apple M4 Max'e rakip mi?

20 çekirdekli Nvidia N1X sızdırıldı
Geekbench'ten alınan sonuçlara göre Nvidia N1X, tek çekirdekte 3.096, çok çekirdekte ise 18.837 puan elde ediyor. Bu skorlar, Apple M4 Max'in (3.986-26.190) gerisinde kalsa da, AMD Ryzen 9 8950HX ve Intel Core Ultra 9 285H modellerinin önünde. Üstelik AMD'nin Ryzen AI MAX 395 modelini tek çekirdekte, Ryzen AI HX 370 modelini ise hem tek hem çok çekirdekli testlerde geride bırakıyor.
Bu arada 20 iş parçacığına sahip işlemci, Geekbench veri tabanına göre 2.81 GHz temel frekansta çalışıyor ancak 4.05 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu değerler, daha önce sızdırılan GB10 Superchip'in 10 Cortex-X925 ve 10 Cortex-A725 çekirdek tasarımıyla örtüşüyor. Dolayısıyla test edilen yonganın N1X’in doğrudan tüketici versiyonu olması mümkün. Ayrıca test, HP’nin henüz tanıtılmamış bir 8EA3 modelinde Ubuntu 24 işletim sistemi üzerinde yapılmış.
Bunun dışında yeni işlemci hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Ancak ilk rakamların oldukça iyimser olduğunu söyleyelim. En azından kağıt üzerinde. Mevcut sızıntıya göre, yeni yonga setinin 2025 veya en geç 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor..Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.