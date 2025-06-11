Nvidia'nın ilk işlemcisi N1X test edildi: Apple M4 Max'e rakip mi?

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın uzun süredir söylentilere konu olan ARM tabanlı PC işlemcisi sonunda test ortamında görüntülendi. N1X adıyla anılan yongaya ait ilk Geekbench 6 sonuçları, şirketin performans konusundaki iddialarına ışık tutuyor. Yeni işlemci, özellikle Apple M4 Max ve Intel Core Ultra 9 285H gibi rakiplerle karşılaştırıldı.

20 çekirdekli Nvidia N1X sızdırıldı

Geekbench'ten alınan sonuçlara göre Nvidia N1X, tek çekirdekte 3.096, çok çekirdekte ise 18.837 puan elde ediyor. Bu skorlar, Apple M4 Max'in (3.986-26.190) gerisinde kalsa da, AMD Ryzen 9 8950HX ve Intel Core Ultra 9 285H modellerinin önünde. Üstelik AMD'nin Ryzen AI MAX 395 modelini tek çekirdekte, Ryzen AI HX 370 modelini ise hem tek hem çok çekirdekli testlerde geride bırakıyor.

Bu arada 20 iş parçacığına sahip işlemci, Geekbench veri tabanına göre 2.81 GHz temel frekansta çalışıyor ancak 4.05 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu değerler, daha önce sızdırılan GB10 Superchip'in 10 Cortex-X925 ve 10 Cortex-A725 çekirdek tasarımıyla örtüşüyor. Dolayısıyla test edilen yonganın N1X’in doğrudan tüketici versiyonu olması mümkün. Ayrıca test, HP’nin henüz tanıtılmamış bir 8EA3 modelinde Ubuntu 24 işletim sistemi üzerinde yapılmış.

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında ise sistemin 119 GB RAM ile test edildiği belirtiliyor; bu değer büyük olasılıkla sistem belleğine entegre edilmiş GPU belleğini de içeriyor. GPU bileşeni hakkında henüz bilgi paylaşılmamış olsa da, aynı silikonun kullanılması durumunda 6.144 CUDA çekirdeği ile RTX 5070 seviyesinde grafik performansı sunması mümkün.

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Bunun dışında yeni işlemci hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Ancak ilk rakamların oldukça iyimser olduğunu söyleyelim. En azından kağıt üzerinde. Mevcut sızıntıya göre, yeni yonga setinin 2025 veya en geç 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor..

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