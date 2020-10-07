Intel’in 500 serisi anakartlarının çıkış tarihi sızdı

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Mavi ekip 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin ardından güncel teknolojilere destek sunacak modellerinin hazırlığını sürdürüyor. Ortaya çıkan yol haritası yeni yongasetlerinin çıkış tarihini açığa çıkardı.

LGA1200 soketle gelecek 500 serisi anakartlar yol haritasına göre önümüzdeki yılın mart ayına konumlandırılmış. Böylelikle Rocket Lake yongalarının çıkış tarihi biraz daha netleşmiş oldu.

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Z590, H570, B560 ve H510

Üst segmente yönelik Z590/H570 ve bütçe odaklı B560/H510 çözümlerinin yer aldığı görselde iş istasyonlarına yönelik W580 çözümü ise Nisan sonrasına planlanmış.

Ek olarak dikkat çeken bir detaysa önümüzdeki en azından 8 ay için X_99 serisine herhangi bir güncellemenin planlanmamış olması.

Son olarak Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake işlemcileri hali hazırdaki 400 serisi anakartlarla uyumluluk gösterecek.

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PCIe 4.0’la gelecek 500 serisi anakartların geriye dönüük uyumluluğuyla ilgili net bilgi bulunmazken uyumluluğun sağlanması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/273052/intel-to-debut-500-series-chipset-with-core-rocket-lake-s-which-launches-late-q1-2021

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