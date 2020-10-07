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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in 500 serisi anakartlarının çıkış tarihi sızdı

    Yarıiletken üreticisinin yeni nesil yongalarıyla birlikte sunacağı güncel anakart çipsetleri için hazırladığı yol haritası gün yüzüne çıktı. Plan 11. nesil işlemcilerin çıkış tarihine ışık tutuyor.
    2 hf.
    1,9b
    1
    2
    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in 500 serisi anakartlarının çıkış tarihi sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Mavi ekip 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin ardından güncel teknolojilere destek sunacak modellerinin hazırlığını sürdürüyor. Ortaya çıkan yol haritası yeni yongasetlerinin çıkış tarihini açığa çıkardı.

    LGA1200 soketle gelecek 500 serisi anakartlar yol haritasına göre önümüzdeki yılın mart ayına konumlandırılmış. Böylelikle Rocket Lake yongalarının çıkış tarihi biraz daha netleşmiş oldu.

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    Z590, H570, B560 ve H510

    Üst segmente yönelik Z590/H570 ve bütçe odaklı B560/H510 çözümlerinin yer aldığı görselde iş istasyonlarına yönelik W580 çözümü ise Nisan sonrasına planlanmış.

    Ek olarak dikkat çeken bir detaysa önümüzdeki en azından 8 ay için X_99 serisine herhangi bir güncellemenin planlanmamış olması.

    Son olarak Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake işlemcileri hali hazırdaki 400 serisi anakartlarla uyumluluk gösterecek.

    [bkzdh=1256369

    PCIe 4.0’la gelecek 500 serisi anakartların geriye dönüük uyumluluğuyla ilgili net bilgi bulunmazken uyumluluğun sağlanması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/273052/intel-to-debut-500-series-chipset-with-core-rocket-lake-s-which-launches-late-q1-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
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    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

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    4 hafta önce
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    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nebulabado 2 hf.
    Hani bir sonraki nesilde PCIe 5'e geçeceklerdi. Ne oldu?
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    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 2 hf. en beğenilen
    "Mavi ekip 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin ardından güncel teknolojilere destek sunacak modellerinin hazırlığını sürdürüyor."Türkçe meali: Yeni soketle son kullanıcıyı söğüşlemeye kaldığımız yerden devam etçez, utanmasak aynı nesilde bile farklı soket çıkartçaz ama fanboylarımız yerler mi, şimdilik tam bilemiyoz...
    "Mavi ekip 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin ardından güncel teknolojilere destek sunacak modellerinin hazırlığını sürdürüyor."Türkçe meali: Yeni soke...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 2 hf. en beğenilen
    "Mavi ekip 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin ardından güncel teknolojilere destek sunacak modellerinin hazırlığını sürdürüyor."Türkçe meali: Yeni soketle son kullanıcıyı söğüşlemeye kaldığımız yerden devam etçez, utanmasak aynı nesilde bile farklı soket çıkartçaz ama fanboylarımız yerler mi, şimdilik tam bilemiyoz...
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nebulabado 2 hf.
    Hani bir sonraki nesilde PCIe 5'e geçeceklerdi. Ne oldu?
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