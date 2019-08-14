Intel'in tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e yükselen yongası 3DMark’ta ortaya çıktı

İşlemci pazarında liderliği halen elinde tutan Intel’in yongası benchmark sonucuna göre AMD’ye cevap niteliğinde bir yonga. Çözüm ulaştığı yüksek frekans değeriyle etkileyici görünüyor.

Intel, Core i9-9900KS’yi geçtiğimiz Computex fuarında tanıtmıştı ancak pek fazla bir detay paylaşmamıştı. İ9-9900K ile benzer karakteristik özelliklere sahip olması beklenen yonganın farklı yanı ise ulaştığı frekansı.

Tüm çekirdekler 5 GHz'de

Tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e tırmanabilen yonga bu haliyle mevcut işlemciden ayrılıyor. Artan frekansın bir getirisi olaraksa 3DMark skoru da 25 000 puan civarından 26 350’ye yükselmiş durumda ki bu rakamlar frekansla örtüşür düzeyde.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-all-core-5ghz-flagship-core-i9-9900ks-processor-spotted-in-3dmark.html

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Core i9-9900KS’nin fiyat vebilgisi henüz mevcut değil ancak 100 watt’ın üzerinde bir TDP bekleyebiliriz. İşlemci önümüzdeki ay gelecekkonumlandırılacağa benziyor.