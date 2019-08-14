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Intel'in tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e yükselen yongası 3DMark’ta ortaya çıktı

Yarıiletken üreticisi Intel’in geçtiğimiz Computex fuarında tanıttığı i9 çözümü benchmark testinde açığa çıktı. İşlemci yüksek puanıyla cezbetse de fiyatını düşünmemek elde değil.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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İşlemci pazarında liderliği halen elinde tutan Intel’in yongası benchmark sonucuna göre AMD’ye cevap niteliğinde bir yonga. Çözüm ulaştığı yüksek frekans değeriyle etkileyici görünüyor.

Intel, Core i9-9900KS’yi geçtiğimiz Computex fuarında tanıtmıştı ancak pek fazla bir detay paylaşmamıştı. İ9-9900K ile benzer karakteristik özelliklere sahip olması beklenen yonganın farklı yanı ise ulaştığı frekansı.

Tüm çekirdekler 5 GHz'de 

Tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e tırmanabilen yonga bu haliyle mevcut işlemciden ayrılıyor. Artan frekansın bir getirisi olaraksa 3DMark skoru da 25 000 puan civarından 26 350’ye yükselmiş durumda ki bu rakamlar frekansla örtüşür düzeyde.
Core i9-9900KS’nin fiyat ve TDP bilgisi henüz mevcut değil ancak 100 watt’ın üzerinde bir TDP bekleyebiliriz. İşlemci önümüzdeki ay gelecek Ryzen 9 3950X’nin karşısına konumlandırılacağa benziyor.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-all-core-5ghz-flagship-core-i9-9900ks-processor-spotted-in-3dmark.html Yorum Yaz
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arslanbenzer 34 dk.
3950xin karşısına nasıl konumlanıyor? 8 çekirdek işlemciye karşı 16 çekirdek
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Timeguard 35 dk.
Kaç wattmis

Sogutma veriyorlar mi

Bu kad6para verip alinca 10. Nesil icin islemci değişiklik yaparken bordum destekliyor mu?
Zorlama intel reis onun yerine indirim yap.
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H34RTL3SS 44 dk.
fiyat olarak 3950X den yüzde 45 daha pahalı olacak diyerekten açıyorum pandoranın kutusunu :)
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kaptan666 48 dk.
Tarih tekerrürden ibaretmiş. Amd'nin devrim niteliğindeki Athlon 64'lerinin karşısına İntel'in 4Ghz'de çalışan P4'leri sürmesi geldi aklıma. İntel adına üzücü günler bunlar. AMD bir de 2 çekirdek başına tek FPU kullanımından bir vazgeçse, oyunlar da şaha kalkacak ama işte scale edilebilir mimari adına harcadılar oyun performansını.
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hardtracker 58 dk.
nelere kadirsin AMD
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