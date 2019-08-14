Intel'in tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e yükselen yongası 3DMark’ta ortaya çıktı

İşlemci pazarında liderliği halen elinde tutan Intel’in yongası benchmark sonucuna göre AMD’ye cevap niteliğinde bir yonga. Çözüm ulaştığı yüksek frekans değeriyle etkileyici görünüyor.
Intel, Core i9-9900KS’yi geçtiğimiz Computex fuarında tanıtmıştı ancak pek fazla bir detay paylaşmamıştı. İ9-9900K ile benzer karakteristik özelliklere sahip olması beklenen yonganın farklı yanı ise ulaştığı frekansı.
Tüm çekirdekler 5 GHz'de
Tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e tırmanabilen yonga bu haliyle mevcut işlemciden ayrılıyor. Artan frekansın bir getirisi olaraksa 3DMark skoru da 25 000 puan civarından 26 350’ye yükselmiş durumda ki bu rakamlar frekansla örtüşür düzeyde.
https://www.guru3d.com/news-story/intel-all-core-5ghz-flagship-core-i9-9900ks-processor-spotted-in-3dmark.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sogutma veriyorlar mi
Bu kad6para verip alinca 10. Nesil icin islemci değişiklik yaparken bordum destekliyor mu?
Zorlama intel reis onun yerine indirim yap.