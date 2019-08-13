AMD, Polaris mimarisiyle bir kez daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor

RX 5700 serisi modellerin tartışıldığı şu günlerde Polaris’in yavaş yavaş sahneden ayrılması bekleniyor. Buna karşın firma görünüşe göre eski GPU mimarisinden kendisine biraz daha ekmek çıkacağını düşünüyor.

''Şuraya da bolca VRAM ekleyelim''

RX 500 serisindeki modellerle kıyasladığımızda kartlar bir hayli zayıf kalıyorlar. Buna karşın hedef piyasanın hazır sistemler olduğunu düşünürsek teknik detaylar anlaşılır duruyor. Hazır sistem üreticilerinin en sık kullandıkları satış yöntemlerinden birisi şüphesiz ekran kartlarının VRAM kapasitesi.

Yeni Polaris modelleri tam da bu ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmış.Özellikle de 320 shader çekirdeği üzerinde şekillenen RX 610’un 4 GB VRAM kapasitesine sahip olması bir hayli dikkat çekiyor.

Serideki kartların hepsinin VRAM’i 4 GB buna karşın bellek veriyolu desteği 64 bit. Bellek tipi olaraksa RX 620’deki DDR3 seçeneği dışında tamamında GDDR5 tip belleklere yer verilmiş.

Doğrusu 640 işlem birimli, 40 doku üniteli ve 16 ROP birimli RX 640’ta dahi modern oyunlar için düşük ayarlarda ve düşük çözünürlüklerde ancak oynanabilir bir deneyim elde edileceğe benziyor.

Espor yapımları açısından bakıldığında bütçe dostu olacakları düşünülürse güzel bir tercih olabilirler, özellikle de düşük güç tüketimine sahip olmalarının beklendiği göz önünde bulundurulduğunda.

Son olarak yeni RX 600 serisi 4 GB ekran kartlarının (!) ne zaman piyasaya giriş yapacağı bilinmiyor ancak bu yılın 3. çeyreğine işaret edilmekte. Hatırlayacağınız üzere Polarisle tanışmamız 2016 yılına dayanıyor.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-refreshes-500-series-polaris-is-paving-its-way-into-the-rx600-series-(oem).html

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RX 600 serisi kartlarüreticilere için üretilecek yani bu modelleri hazır sistemlerin içerisinde göreceğiz. Yine de perakendede uygun fiyata satılırlarsa kompakt sistemler için güzel bir seçenek olabilirler.