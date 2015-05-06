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Intel Iris ve Iris Pro hakkında her şey inceleme videosu

4 yıl
29,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Intel'in yeni nesil entegre GPU teknolojisi Iris ve Iris pro hakkında bilinmesi gereken detaylar bu videomuzda. Iris'in oyun ve işlem gücü hakkındaki detaylar ve fazlası.
Intel'in yeni nesil entegre GPU teknolojisi Iris ve Iris pro hakkında bilinmesi gereken detaylar bu videomuzda. Iris'in oyun ve işlem gücü hakkındaki detaylar ve fazlası.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
javaprof 4 yıl en beğenilen
casper burayı okuyorsa vestelin yaptığı gibi yerli telefon bekliyoruz onlar doğru düzgün bir şey ortaya koyamadı arkadaş o kadar teknoloji firmamız var arçelikten vestele casper a kadar bi tane xıomı çıkaramadık bu firmaların hiç birinde milli bilinç olduğunu sanmıyorum.
casper burayı okuyorsa vestelin yaptığı gibi yerli telefon bekliyoruz onlar doğru düzgün bir şey ortaya koyamadı arkadaş o kadar teknoloji firmamız var arçelik...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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savasserter 4 yıl javaprof
javaprof
casper burayı okuyorsa vestelin yaptığı gibi yerli telefon bekliyoruz onlar doğru düzgün bir şey ortaya koyamadı arkadaş o kadar teknoloji firmamız var arçelikten vestele casper a kadar bi tane xıomı çıkaramadık bu firmaların hiç birinde milli bilinç olduğunu sanmıyorum.

Bildikleri en iyi şey çinden cihazı al, üzerine kendi logonu yapıştır ve sat.
javaprofcasper burayı okuyorsa vestelin yaptığı gibi yerli telefon bekliyoruz onlar doğru düzgün bir şey ortaya koyamadı arkadaş o kadar tekno...
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fx57 4 yıl redoracle
redoracle

Amd'den bugün birçok bilgi geldi,bununla ilgili bir haber hazırlanıyor mu acaba?

Merhaba,

Önemli açıklamalar var, bu konuylarla ilgili detaylı bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız.

Teşekkürler.
redoracleAmd'den bugün birçok bilgi geldi,bununla ilgili bir haber hazırlanıyor mu acaba?Merhaba,Önemli a...
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar merhabalar,
dx12 ile gelecek yenilikler eski kartlara azda olsa yarayacağını biliyoruz peki eski oyunlara ne gibi etkileri olacak ?
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poyrazkadr10 4 yıl
Yine bir yerli firmanın bu teknolojiyi evimize getiriyor olması güzel.
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durmanow 4 yıl
Mesut abi pm attım bir bakabilirsen mutlu olurum.
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mami944 4 yıl
Bırak iris falan AMDye bak:
amd.com/...
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PowerPC 4 yıl
Carrizo APU ları ve Radeon M300 grafik çipi duyuruldu. Olan bu.

6200 skoru kaç acaba.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


M375
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Teknopat76 4 yıl
Counter Strike GO deneydiniz iyi olurdu.İntel 14nm CPU gücü seviyesini orta tutup GPU gücünü yükseltip 47watt iyi bir işlemci çıkarsaydı harici grafiklere kafa tutacak bir performans gösterirdi diye düşünüyorum.
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PowerPC 4 yıl
asıl bomba 6200 onu inceleseniz merakla beklenen o çünkü.
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fx57 4 yıl PowerPC
PowerPC

asıl bomba 6200 onu inceleseniz merakla beklenen o çünkü.

Merhaba,

Elimizde 6200'lü bir örnek yok, bir şekilde temin edebilirsek neden olmasın.

Teşekkürler.
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redoracle 4 yıl
Amd'den bugün birçok bilgi geldi,bununla ilgili bir haber hazırlanıyor mu acaba?
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fx57 4 yıl redoracle
redoracle

Amd'den bugün birçok bilgi geldi,bununla ilgili bir haber hazırlanıyor mu acaba?

Merhaba,

Önemli açıklamalar var, bu konuylarla ilgili detaylı bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız.

Teşekkürler.
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Bunyad_ 4 yıl
amd dizüstü entegre gpuda geride olsada,masaüstü entegre gpuda çok daha önde.intelde iris serisi (apuya denk gelen)masa üstü işlemciler piyasaya sürerse çok daha iyi tutar.orta seviyede oyunlari oynata bilen hesapli bi 4cekirdek islemci+entegre iris gpu
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Basteryus 4 yıl
"Donanım Haber" programı kaç haftadır yayınlanmıyor, iptal mi edildi yoksa bi ara mı verdiniz acaba ? Umarım devam eder...
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Basteryus 4 yıl
"Donanım Haber" programı kaç haftadır yayınlanmıyor, iptal mi edildi yoksa bi ara mı verdiniz acaba ? Umarım devam eder...
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safüzyon 4 yıl
Yav şu masaüstü üst segmen işlemcilere niye entegre grafik birimi koyuyorlar anlamış değilim ısıdan başka birşey getirmiyor.
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cebm1k 4 yıl
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pckopatx 4 yıl
kaç dönem oldu entegre grafik yükseliyor ama gene bir şeye yaramıyor.
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