Intel Iris ve Iris Pro hakkında her şey inceleme videosu

Intel'in yeni nesil entegre GPU teknolojisi Iris ve Iris pro hakkında bilinmesi gereken detaylar bu videomuzda. Iris'in oyun ve işlem gücü hakkındaki detaylar ve fazlası.

Intel'in yeni nesil entegre GPU teknolojisi Iris ve Iris pro hakkında bilinmesi gereken detaylar bu videomuzda. Iris'in oyun ve işlem gücü hakkındaki detaylar ve fazlası.