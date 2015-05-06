Intel Iris ve Iris Pro hakkında her şey inceleme videosu

Genel Yayın Yönetmeni
Intel'in yeni nesil entegre GPU teknolojisi Iris ve Iris pro hakkında bilinmesi gereken detaylar bu videomuzda. Iris'in oyun ve işlem gücü hakkındaki detaylar ve fazlası.
Intel'in yeni nesil entegre GPU teknolojisi Iris ve Iris pro hakkında bilinmesi gereken detaylar bu videomuzda. Iris'in oyun ve işlem gücü hakkındaki detaylar ve fazlası.
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Bildikleri en iyi şey çinden cihazı al, üzerine kendi logonu yapıştır ve sat.
Merhaba,
Önemli açıklamalar var, bu konuylarla ilgili detaylı bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız.
Teşekkürler.