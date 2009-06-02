Intel, İsrail'de yeni bir fabrika kurmayı planlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel Fab28
Hemen her yeni üretim teknolojisine yeni bir fabrika ile adım atan Intel'in küresel ekonomik krize rağmen yeni bir fabrika kurulumu ile ilgilendiği belirtiliyor. Gelen bilgilere göre firma, hali hazırda çalışan bir üretim tesisinin bulunduğu İsrail'e yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir yatırım ile yeni bir fabrika kurmayı planlıyor.
Ülkenin güney bölgesine kurulması planan yeni fabrika için İsrail hükümetinden gerekli teşvik alınması ve görüşmelerin tamamlanması ile birlikte çalışmaların başlayabileceği ve Fab 28'den sonra Intel'in İsrail'deki en yeni ve muhtemelen devreye girdiği dönemde en teknolojik fabrikası olması beklenen yenıi tesisin 2012'de devreye girmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.
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kimileri tek boykot neye yarar dünya ellerinde demiş olsun
en kalın halatlar bile mikroskobik liflerle oluşmuştur
ne kola ne md nede intel hepsini def edeceğim hayatımdan
Orjinalden alıntı: KANUNI61
intel zate kuruluş olarak israile ayit
yakında co sunu türk yaparlarsa şaşırmayın kola misali bilen vardır heralde
CEO
tr.wikipedia.org/...
///anlayan anladı co veya ceo :)
[TÜRKİYE]
yakında co sunu türk yaparlarsa şaşırmayın kola misali bilen vardır heralde
CEO
tr.wikipedia.org/...