Intel, İsrail'de yeni bir fabrika kurmayı planlıyor

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Intel Fab28

Hemen her yeni üretim teknolojisine yeni bir fabrika ile adım atan Intel'in küresel ekonomik krize rağmen yeni bir fabrika kurulumu ile ilgilendiği belirtiliyor. Gelen bilgilere göre firma, hali hazırda çalışan bir üretim tesisinin bulunduğu İsrail'e yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir yatırım ile yeni bir fabrika kurmayı planlıyor.

Ülkenin güney bölgesine kurulması planan yeni fabrika için İsrail hükümetinden gerekli teşvik alınması ve görüşmelerin tamamlanması ile birlikte çalışmaların başlayabileceği ve Fab 28'den sonra Intel'in İsrail'deki en yeni ve muhtemelen devreye girdiği dönemde en teknolojik fabrikası olması beklenen yenıi tesisin 2012'de devreye girmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.