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Intel, İsrail'de yeni bir fabrika kurmayı planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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68
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, İsrail'de yeni bir fabrika kurmayı planlıyor
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Intel Fab28

Hemen her yeni üretim teknolojisine yeni bir fabrika ile adım atan Intel'in küresel ekonomik krize rağmen yeni bir fabrika kurulumu ile ilgilendiği belirtiliyor. Gelen bilgilere göre firma, hali hazırda çalışan bir üretim tesisinin bulunduğu İsrail'e yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir yatırım ile yeni bir fabrika kurmayı planlıyor.

Ülkenin güney bölgesine kurulması planan yeni fabrika için İsrail hükümetinden gerekli teşvik alınması ve görüşmelerin tamamlanması ile birlikte çalışmaların başlayabileceği ve Fab 28'den sonra Intel'in İsrail'deki en yeni ve muhtemelen devreye girdiği dönemde en teknolojik fabrikası olması beklenen yenıi tesisin 2012'de devreye girmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.


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Caslantas 8 yıl
Yahudi malı almak başkadır ortaya çıkıp yahudi mallarını savunmak başkadır. Hele kanlı siyonistleri boykot eden duyarlı insanlarla dalga geçmek çok başka birşeydir ki ne olduğunu siz anladınız.
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yedincisenol 10 yıl
Yahudilere hiç destek vermek istemem. Ama Intel'de işinde gerçekten çok iyi. Maalesef.
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sewger 10 yıl
zaten core mimarisinin ar-ge çalışmaları israil de geliştirildi piyasadanda anlaşılacağı gibi %80 lik pazar payı ile tekelciliğe oynuyorlar neredeyse her markada
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sertacaygun 10 yıl
1.5 milyar doların acısını nasıl çıkaracaklarını düşünüyorlar belki de...
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wrhost 10 yıl
intel almamak için bilgisayar almamak lazım en basit usb lisans sahibi intel.pci ara birimlerin lisans sahibi intel.x86 lisans sahibi intel
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gigabit78 10 yıl
israili sevmem sevenide sevmem
kimileri tek boykot neye yarar dünya ellerinde demiş olsun
en kalın halatlar bile mikroskobik liflerle oluşmuştur
ne kola ne md nede intel hepsini def edeceğim hayatımdan
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KANUNI61 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı: KANUNI61
intel zate kuruluş olarak israile ayit
yakında co sunu türk yaparlarsa şaşırmayın kola misali bilen vardır heralde
CEO
tr.wikipedia.org/...
///anlayan anladı co veya ceo :)
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Neyıh 10 yıl
Ben bir coca cola almakla israil zarar etmez, ama benim safım belli olsun en azından, türkiye yatırımda,istidhamda kısıtlanıyor.Türkiyenin işlemci üretebilmesine yönelik teknelojisi yok elinde, ancak o teknelojiyi yapabilme, alt yapısını oluşturma imkanı var.ama ne yazıkki karşısında yine, kapitalizm var.
[TÜRKİYE]
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mo0rfin 10 yıl
simdi herks burda boş boş konuşmasın bunları diyorsunuz ama şuan bir çoğunuzun baş ucunda kolası vardır ve yudumluyordur ve o aldığınız colanın parası israile gidiyor.. saçma sapan şeyler yazmayın maden bu kadar düşüncelisiniz almayın gidin düşün sistemler kurun ama almayın inteli.
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fss1403 10 yıl
Hep laf ama çoğu kişide intel var.
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KANUNI61 10 yıl
intel zate kuruluş olarak israile ayit
yakında co sunu türk yaparlarsa şaşırmayın kola misali bilen vardır heralde
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Chembond 10 yıl

Orjinalden alıntı: KANUNI61

intel zate kuruluş olarak israile ayit
yakında co sunu türk yaparlarsa şaşırmayın kola misali bilen vardır heralde


CEO

tr.wikipedia.org/...
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sadtneverdie 10 yıl
bu haberın altında böyle konuların konuşulacağı biline biline siteye konuyor.
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