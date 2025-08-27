Giriş
    Microsoft'ta çatlak sesler büyüyor; İsrail'e verilen destek şirketi karıştırdı

    Microsoft'un Gazze'de yaşanan soykırım sırasında İsrail'e teknik destek vermesi şirket içinde karışıklığa sebep oluyor. Şirket, protestolar sebebiyle ofis binasını kapatmak zorunda kaldı.

    Microsoft'ta çatlak sesler büyüyor; İsrail'e verilen destek şirketi karıştırdı Tam Boyutta Gör
    Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un Gazze'de savaş suçları işlerken İsrail'e teknik destek sağlaması, şirket içinde karışıklık yaratmaya devam ediyor. Bu soykırımdaki payı yüzünden Microsoft yönetimine tepki gösteren şirket çalışanlarının sayısı giderek artarken, tepkilerin dozajı da yükseliyor. Öyle ki giderek yoğunlaşan protestolar yüzünden Microsoft bu hafta bir ofis binasını kapatmak zorunda kaldı.

    Microsoft'un hem mevcut hem de eski çalışanlarından oluşan bir grup, Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Brad Smith'in ofisinde bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Microsoft'un İsrail'e destek vermeyi kesmesini talep eden grup ofisin içine girince, şirket geçici süreliğine ofis binasını kapatmak zorunda kaldı. Protestoyu Twitch üzerinden canlı olarak yayınlayan göstericiler, "Brad Smith saklanamazsın, soykırımı destekliyorsun." sloganları attılar.

    İsrail'e Sağladığı Teknik Destek, Microsoft İçin Bir PR Krizine Dönüşüyor

    Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta da bir Microsoft çalışanı benzer bir olaydan ötürü tutuklanmıştı. Başka bir çalışan da şirketin 50. yıl kutlamaları sırasında Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman'ın konuşmasını bölerek Suleyman'ı savaştan kâr etmekle suçlamıştı. Yani Microsoft'un Gazze'de İsrail'e sağladığı teknik destek, şirket için koca bir PR krizine dönüşmüş durumda. Bu konunun peşini bırakmayan Microsoft çalışanları, şirketin başını epey ağrıtacak gibi görünüyor.

    Ne var ki artan tüm bu tepkilere rağmen Microsoft'un İsrail konusundaki tavrını değiştirmesi beklenmiyor. Çünkü çalışanlar ve kullanıcılar seviyesinde tepkiler büyüyor olsa da aynısını yöneticiler ve yatırımcılar için söylemek mümkün değil.

    İsrail'in Gazze'deki operasyonlarında yapay zeka ve bulut hizmetleri önemli bir rol oynuyor. Gazze'yi 7 Ekim saldırılarından çok önce bir toplama kampına dönüştüren İsrail, Filistinlilerin her hareketini izliyor, her telefon konuşmasını kaydediyor. Tüm bunlar Microsoft'un kendilerine sağladığı sunucular ve bulut hizmetleri sayesinde mümkün oluyor. Nitekim Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese de Temmuz ayında yayınladığı raporda Microsoft'u "soykırımda payı olan şirketler" arasında saymıştı.

