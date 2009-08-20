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Intel Larrabee tabanlı entegre grafik çözümleri de planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Larrabee tabanlı entegre grafik çözümleri de planlıyor
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Entegre grafik çözümleriyle toplam pazar payı açısından hem Nvidia hem de AMD-ATi'nin önünde yer alan Intel, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ve 2010 içerisinde duyurmayı planladığı Larrabee kod adlı yeni nesil GPU teknolojisini entegre grafik çözümerinde de kullanmayı planlıyor. Mimari tasarım özellikleriyle AMD-ATi ve Nvidia'nın güncel çözümlerinden çok daha farklı bir anlayış ile hazırlanan ve genel hatları itibariyle CPU ve GPU'ların güçlü yanlarını tek bir çatı altında buluşturma esasına dayanarak geliştirilen Larrabee mimarisi ile Intel rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor.

Entegre grafik özellikli yonga setleriyle grafik pazarının zirvesinde yer alan Intel, bilindiği üzere performans konusunda rakip AMD-ATi ve Nvidia'nın çözümlerine karşı oldukça geride. Larrabee projesi ile bu durumu değiştirmeye kararlı olan Intel, entegre grafik çözümlerinde de Larrabee mimarisini kullanarak Nvidia'nın ION platformu gibi olası tehdit unsurlarına karşı pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Henüz harici grafik çözümleri dahi ortada görünmeyen Larrabee'nin IGP versiyonları için net bir tarih olmasa da firmanın harici modellerinden sonra IGP tasarımına eğilmesi beklenebilir.

Larrabee projesiyle ilgili olarak Intel'in TDP konusuna da eğilmesi gerekecek. Yapısal özellikleri itibariyle x86 mimarisinin genlerini taşıyan Larrabee mimarisinde yüksek güç tüketiminin Intel sürücü geliştirme çalışmalarıyla birlikte aşması gerektiği en önemli sorunlardan biri olduğu belirtilirken özellikle entegre grafik çözümleri için ısıl güç tasarımının ciddi şekilde aşağı çekilmesi gerektiği zaten bilinmekte. 2010 grafik teknolojileri için pek çok önemli gelişmeye gebe olacak gibi görünüyor zira Intel'in de potaya girmesi ile birlikte AMD-ATi ve Nvidia rekabeti de yeni bir boyut kazanacak gibi görünüyor.


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mistifa 10 yıl
Söylentilere göre Larabee, öcelikle oyun meraklilarini değil, profesyonel grafik kullanicilarini hedefleyecemişşş. Yani Nvidia'nın Quadro pazarina nişan alacakmiş. Burada bahsedilen IGP versiyonu da herhalde HD video hizlandirmasi ile yetinecek galiba.
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erolsipar 10 yıl
Vallah intel kendisine göre benchmark üretip duyuruyor ama çıktığı zaman bellı olucaktir.
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F.@.T.İ.H 10 yıl
intel ancak nvidia ve ati nin giris seviyesindeki modellleri ile yarısabilir..
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