Intel Medfield platformuyla akıllı telefon pazarına giriyor

Sahip olduğu pazar payı itibariyle işlemci dünyasının zirvesinde yer alan Intel'in mobil teknolojilere olan ilgisi artarak devam ediyor. Centrino platformunun sağladığı ivmelenmeyle dizüstü bilgisayar arenasında kontrolü ele geçiren firma, oluşumuna ciddi katkı sağladığı netbook segmentinde de liderliğini sürdürüyor. Ayrıca MID olarak bilinen Mobil Internet Cihazı konseptinin de güçlü destekçilerinden birisi olan Intel, WiMAX gibi yeni nesil kablosuz iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak daha fazla önem kazanması beklenen alanlara yatırım yapmayı sürdürüyor. Firma cephesinden yapılan yeni bir açıklama, endüstri tarafından merak edilen önemli bir soruya da cevap oldu; Intel, cep telefonu pazarına girmeyi planlıyor!

Tam Boyutta Gör

Kullanıcıların değişen internet alışkanlıkları.

Cep telefonları gelişiyor, akıllı telefonlara olan ilgi de her geçen gün artıyor. Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim teknolojilerinin standart özellik olma yolunda emin adımlarla ilerlediği pazarda dünya devi isimlerin iddialı modelleri, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyorlar. Dokunmatik olarak kontrol edilebilen, yüksek tanımlı video kaydı yapabilen, binlerce ses ve yüzlerce video dosyasını depolayabilecek yüksek kapasite ve gelişmiş internet özellikleri gibi detaylarla donatılan akıllı telefonlar, iPhone gibi yenilikçi modellerle birlikte evrim geçirmiş ve kullanım kolaylığı açısüından da yeni bir döneme girmişlerdi. Ekonomik krize rağmen pazarın büyüyeceği öngörülen akıllı telefon dünyasına yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Tam Boyutta Gör

Mobil internet için eksikler ve kullanıcı beklentileri.

Akıllı telefon pazarındaki büyüme, yarıiletken üreticileri ve komponent sağlayıcılarının da iştahını kabartıyor. Satılmakta olan akıllı telefonların önemli bir kısmında ARM mimarisini temel alan işlemciler kullanılırken, Texas Instruments, Qualcomm ve Samsung gibi isimlerin öne çıktığını görüyoruz. Yakın gelecekte pazara girme planları yapan Intel ise aslında akıllı telefonlara pek yabancı sayılmaz zira hatırlanacağı üzere firma birkaç yıl öncesine kadar Xscale işlemcileriyle cep telefonları için de işlemciler geliştiriyordu. Fakat firma aldığı bir kararla, daha temel işlerine yoğunlaşabilmek ve diğer bazı nedenlerden ötürü Xscale işlemci operasyonlarını Marvell firmasına devrederek pazardan çıkma yoluna gitmişti.

Tam Boyutta Gör

Intel, Atom işlemcisinin güç tüketimi ve performans konusunda segmentinin lideri olduğunu belirtiyor.

Intel'in üst düzey yöneticilerinden, Ultra Mobility Group kıdemli başkan yardımcısı Anand Chandrashekar, olağan yatırımcıları görüşmesinde firmasının mobil pazardaki gelecek planlarını gözler önüne serdi. Peki Intel kapalı kapılar ardında ne gibi çalışmalar yapıyor, akıllı telefon pazarına ne zaman girmeyi hedefliyor? Düşük güç tüketimli Atom işlemcisi ve bu işlemcinin kullanıldığı Menlow platformuyla Netbook, UMPC ve MID pazarlarında lider olan firma akıllı telefonlar için işlemci operasyonlarına başlamadan önce nettop ve nettop sistemler için bir önemli güncellemeyi daha devreye almayı planlıyor. Menlow platformunun yerini alması beklenen Moorestown platformunun son çeyrekte hazır olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Moorestown platformuyla Atom işlemcisi entegre özelliklere kavuşuyor.

Peki nedir Moorestwon platformu ? Intel güncel Atom platformunun yerini alacak yeni yapılanmada özellikle güç tüketimini daha da aşağı çekmeyi hedefliyor. Bilindiği üzere güncel platformda işlemci, kuzey köprüsü ve güney köprüsü olmak üzere toplamda 3 adet yonga kullanılırken, Moorestown platformunda işlemci ve ana yonga olmak üzere iki yongalı tasarıma geçiliyor. Özellikle Kuzey köprüsünde bulunan grafik işlem birimi ve bellek kontrolcüsünün işlemci üzerine alınmasının sağladığı yer avantajıyla çift yongalı tasarıma geçecek olan Intel bu sayede hem güç tüketiminde ciddi bir kazanım sağlayacak hem de çift yongalı tasarımla kart üstü yer kullanımını azaltacağı için daha kompakt sistemlere de yeşil ışık yakılmış olacak.

Tam Boyutta Gör

Sık sık sorulan sorunun cevabı; Intel, Medfield platformuyla akıllı telefonlara da alt yapı sağlamaya hazırlanıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Moorestown platformundaki işlemcilerde mikroişlemi mimarisi açısından da ciddi güncellemeler olacak. Belirttiğimiz gibi grafik işlem birimi ve bellek kontrolcüsüyle birlikte donanım video hızlandırma motoru ve görüntü kontrolcüsü de işlemci üzerine alınacak. Kullanılacak yonga seti ise ses, kamera, NAND kontrolü ve güvenlik uygulamalarından sorumlu olacak. Geliştirilmiş Speed-Step teknolojisiyle enerji verimliliğinde iddialı olacağı belirtilen Moorestown platformunda ayrıca yüksek tanımlı videolar için opsiyonel olarak Broadcom tarafından hazırlanan HD video hızlandırma motorunun da platformunda yer alacağı belirtiliyor fakat bu konuda henüz çok fazla detay bulunmuıyor.

Tam Boyutta Gör

32nm ile elde edilecek nanometrik avantaj ile akıllı telefonların performans ve düşük güç tüketimi gibi ihtiyaçlarının sağlanması hedefleniyor.

Yapılan geliştirmelere paralel olarak kullanılmakta olan Atom platformuna kıyasla bekleme durumunda 50 kata varan oranda daha az güç tüketeceği belirtilen Moorestown platformunun bu sayede hem kart alanı hem de güç tüketimi açısından Menlow platformundan daha iddialı olacağı belirtiliyor. Yılın son çeyreğinde anons edilmesi ve 2010 yılında yaygın olarak kullanılması planlanan Moorestown platformundan sonraki adım ise Medfield olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Medfield platformu ayrıca Intel'in akıllı telefonlara güç vereceği platform olacak. 32nm üretim teknolojisinin sağladığı nanometrik ilerleme ile Intel, sürekli gelişen akıllı telefonların teknik gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör

32nm ile kart platform boyutunun ciddi derecede küçültülmesi planlanıyor.

Sene sonunda 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel'in 2011 yılında duyurmayı planladığı Medfield platformuyla hem platform alanının hem de güç tüketimindeki gelişime devam edilmesi hem de netbook ve MID'leri gibi segmentlere ek olarak alternatif varyasyonlarla akıllı telefon pazarına da girilmesi hedefleniyor. Bilindiği üzere akıllı telefon pazarında örneğin Qualcomm Snapdragon isimli (Toshiba SG-01'de kulllanılıyor) platformuyla telefonlarda 1GHz CPU hızı sunmaya hazırlanıyor. Ancak Intel'in dökümanlarına göre örneğin 1.2GHz'de çalışan Atom işlemcisi, 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden 2.5 kata varan oranda daha fazla performans sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Moorestown platformuyla üst seviye akıllı telefonları hedefleniyor olsa da Intel'in telefon pazarındaki asıl büyük hamlesi Medfield platformuyla olacak.

32nm üretim teknolojisi ile birlikte performansı, akıllı telefonların ihtiyaçlarını karşılayabilecek güç tüketim seviyesi ile buluşturmayı hedefleyen Intel, mevcut performansı arttırmayı ve güç tüketimini aşağı çekerek geleceğin akıllı telefonlarına güç vermeyi hedefliyor. Tabii Intel'in 2011 yılında girmeyi planladığı akıllı telefon pazarında o tarihe kadar rekabetin de ciddi derecede artması bekleniyor zira bir yandan Nvidia, Tegra SoC çözümleriyle akıllı telefonları hedeflerken, Creative'in de Zii mimarisini kullanan işlemcileriyle özellikle Android platformunu temel alan telefonlarda yer almak istediği biliniyor. Öte yandan Apple'ın da ARM Cortex 10 mimarili yongada sistem çözümü (SoC) için çalışmalara başladığı iddia ediliyor.

http://www.intel.com