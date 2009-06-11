Intel, netbook'ların 10.2-inç ve altı ekran kullanmasını istiyor

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Yarıiletken devi Intel, netbook'larla ilgili stratejisini değiştirmek istemiyor ve maliyet odaklı mini-bilgisayarların 10.2-inç ve altı ekran boyutuna sahip olmasını istiyor. Intel'in bu yaklaşımında birkaç önemli nokta olduğunu belirtelim. Bunlardan ilki kullanıcıların Atom işlemcisine sahip büyük ekran netbook'lardan dizüstü bilgisayar performansı beklemeleri ancak kullanılan platformun farklı amaçlar için tasarlanmasından ötürü bu beklentilerin yer yer karşılanamaz olması. Bir diğer önemli nokta ise yüksek geri dönüş oranları. Zira kısa bir süre önce Intel cephesinden gelen bir açıklamada netbook'lardaki yüksek geri dönüş oranlarında satıcıların netbook sistemleri standart bir dizüstü bilgisayar gibi pazarlamalarının etkili olduğunu dile getirilmişti.

Platform odaklı nedenlere ek olarak Intel, netbook ve notebook'lar arasına konumlandırılacak ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda Atom platformu yerine AMD'nin Yukon teknolojisine rakip olarak geliştirilen CULV platformunun kullanılmasını istiyor. Her ne kadar kimi firmalar tarafından 11.6-inç eya 13.3-inç ekrana sahip ATOM tabanlı sistemler hazırlanmış olsa da Intel'in, ATOM işlemcili netbook'larda 10.2-inç ve altı ekran kullanımda ısrarcı olduğu belirtiliyor.