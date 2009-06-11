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Intel, netbook'ların 10.2-inç ve altı ekran kullanmasını istiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, netbook'ların 10.2-inç ve altı ekran kullanmasını istiyor
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Yarıiletken devi Intel, netbook'larla ilgili stratejisini değiştirmek istemiyor ve maliyet odaklı mini-bilgisayarların 10.2-inç ve altı ekran boyutuna sahip olmasını istiyor. Intel'in bu yaklaşımında birkaç önemli nokta olduğunu belirtelim. Bunlardan ilki kullanıcıların Atom işlemcisine sahip büyük ekran netbook'lardan dizüstü bilgisayar performansı beklemeleri ancak kullanılan platformun farklı amaçlar için tasarlanmasından ötürü bu beklentilerin yer yer karşılanamaz olması. Bir diğer önemli nokta ise yüksek geri dönüş oranları. Zira kısa bir süre önce Intel cephesinden gelen bir açıklamada netbook'lardaki yüksek geri dönüş oranlarında satıcıların netbook sistemleri standart bir dizüstü bilgisayar gibi pazarlamalarının etkili olduğunu dile getirilmişti.

Platform odaklı nedenlere ek olarak Intel, netbook ve notebook'lar arasına konumlandırılacak ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda Atom platformu yerine AMD'nin Yukon teknolojisine rakip olarak geliştirilen CULV platformunun kullanılmasını istiyor. Her ne kadar kimi firmalar tarafından 11.6-inç eya 13.3-inç ekrana sahip ATOM tabanlı sistemler hazırlanmış olsa da Intel'in, ATOM işlemcili netbook'larda 10.2-inç ve altı ekran kullanımda ısrarcı olduğu belirtiliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar 10.2 ekran olarak çokmu küçük? yanı o minyatür ufacık notebooklar gibimi? alıcam çünkü 2. el birtane buldum exper system dıyede resımlerden belli olmuyor :(
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travolta06 10 yıl
evet bence de öle adamlar centrino 2 yi yaptı ama atom kadar satmadı intel parayı az buldu şimdi ben böyle istiyorum diyor
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sertacaygun 10 yıl
Müdür, sen işlemcini sat, milletin işine kaışma...
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Evren Küçük 10 yıl
Bence bundaki neden netbookların satışlarındaki yükselme ve dolayısıyla insanların notebook yerine netbookları tercih etmesi. çok daha yüksek karla sattığı notebook işlemcilerinin yanında netbook satışlarının artması demek çok daha ucuz atom işlemcisinin daha fazla satılması ve intelin kar kaybı demek oluyor. Intelin korkusu ekran kartlarının donanımsal hızlandırmaları sayesinde çoğu insanın ihtiyacına cevap verebilmesi ve dolayısıyla daha ucuz olan atom işlemcilerine yönelmesi. ekran boyutunun küçük olmasında da bu yüzden ısrarcı.
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dante38 10 yıl
Amd ısrar etmiyor 10" diye sorlamıyor.Kullanıcı¶ dostu amd.
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01Mrt 10 yıl
gelişmiş olanı var zaten git onu al diyor adamlar, esas demek istedikleride bu zaten... Atomdan çok şey bekliyoruz, burdaki esas sıkıntı nvidia gibi bir firmanın sanki başka işlemci yokmuş gibi gidip ION platforma Atom koyması... Başka bir işlemci kullansa (intel olmasa mesela) o zaman intel bunları söylemek yerine sesiz kalıp farklı yollar izler mutlaka... :)
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1963bursa 10 yıl
intelede bak sen hele neler de istermiş, eskiden müşteri tercihleri diye bir saygı vardı.......ben de VIA dan yanayım, intel kimse satıyosa satsın, kendi tercihlerine göre müşteri bulsun.
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01Mrt 10 yıl
Ben intele hak veriyorum satıcılar üç kağıtçılık yapıp milleti kandırmaya çalışıyor, berklenti çok fazla oluyor. Ancak 10" altınada ben karşıyım çok küçük oluyorlar, yanında mercek hediye etmeleri lazım (windows içerisindeki büyüteç yetersiz kalıyor)... :)
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Alx 10 yıl
Yok INTEL böyle istiyor, INTEL şöyle istiyor. Kardeşim, kullanıcı ne istiyorsa onu yapsınlar! 10" resmen göz bozacak kadar küçük ya.

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Confusion 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

Ben intele hak veriyorum satıcılar üç kağıtçılık yapıp milleti kandırmaya çalışıyor, berklenti çok fazla oluyor. Ancak 10" altınada ben karşıyım çok küçük oluyorlar, yanında mercek hediye etmeleri lazım (windows içerisindeki büyüteç yetersiz kalıyor)... :)


ben inteli haksız buluyorum firmanın değil son kullanıcının istekleri piyasayı belirler!!!! cpu ve grafik çipsetleri 10" üzerindeki ebatlarda performans verebilecek şekilde gelişirsinler
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yc#1 10 yıl
Bu ısrar Via Nano'ya yarar.
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