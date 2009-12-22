Intel: Nvidia ION gereksiz ve pahalı

Nvidia'nın arka arkaya yayımladığı karikatürlere karşı ne derece yanıt olur bilemiyoruz ama Intel, Nvidia hakkında uzunca bir arada sonra ilk defa konuştu ve ION platformunu hem gereksiz hem de pahalı olarak nitelendirdi. Intel'in netbook pazarlama yöneticisi Anil Nanduri açıklamasında büyük grafik yongalarının netbook'lar için uygun çözüm olmadığını çünkü netbook'ların doğasında oyun olmadığını söyledi.
Kullanıcıların netbook'lar üzerinde internet oyunlarını oynayabildiğine değinen Nanduri, ION platformunun ek maliyet getirdiğini ve netbooklar için gereğinden fazla olduğunu öne sürdü. Qualcomm ve Freescale önderliğinde geliştirilen ARM işlemcili smartbook konseptine de değinen Anil Nanduri, bu konuda şüpheci olduklarını çünkü şu an pazarda hiç bir smartbook modelinin bulunmadığına dikkat çekti.
Nvidia cephesi ise Intel gibi düşünmüyor zira firma hemen her platformda, Atom işlemcisini ION platformunda kullanmak isteyen üreticilere Intel'in farklı fiyat verdiğini ve bunun maliyetleri yükselttiğini iddia ediyor.
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Enerji performansı ve platform bazında "0"...
5.5 wattlık işlemci ürettik diyorlar ama o işlemciye h.264 video çözdürmek için en az 30 wattlık bir ekran kartı takmanız gerekiyor.
Yada tabiki "ION" almak gerekiyor..
Intel e kulak asmayın siz... :)
Anandtech'in son incelemesi ıntel'in yarasına bastığı için de ciyaklıyor olabilirler. "No Native Hardware H.264 Decoding: Long Live Ion (Hala H.2664 hızlandırma yok: Çok yaşa ION)":
anandtech.com/...
1-youtube flash video hızlandırmak
2-yüksek çözünürlüklü video hızlandırmak
3-multiplayer destekli 3d oyunları oynayıp delirmek.
4-flashlı sayfalarda netbook un bayılmasını engellemek.
5-lcd tv ye hdmi ile bağlayıp filmleri izlemek.
6-bütün buları pili 2 saat giden 2.5-3 kiloluk notebook yerine pili 5-6 saat giden 1.5 kiloluk netbook ile yapmak.
7-bunların hiçbirinin gma3150 ile yapılamayacağını bildiğimiz için salak yerine koyulamamak.
Teşekkürler AMD-ATI ve nVidia.