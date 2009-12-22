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Intel: Nvidia ION gereksiz ve pahalı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel: Nvidia ION gereksiz ve pahalı
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Nvidia'nın arka arkaya yayımladığı karikatürlere karşı ne derece yanıt olur bilemiyoruz ama Intel, Nvidia hakkında uzunca bir arada sonra ilk defa konuştu ve ION platformunu hem gereksiz hem de pahalı olarak nitelendirdi. Intel'in netbook pazarlama yöneticisi Anil Nanduri açıklamasında büyük grafik yongalarının netbook'lar için uygun çözüm olmadığını çünkü netbook'ların doğasında oyun olmadığını söyledi.

Kullanıcıların netbook'lar üzerinde internet oyunlarını oynayabildiğine değinen Nanduri, ION platformunun ek maliyet getirdiğini ve netbooklar için gereğinden fazla olduğunu öne sürdü. Qualcomm ve Freescale önderliğinde geliştirilen ARM işlemcili smartbook konseptine de değinen Anil Nanduri, bu konuda şüpheci olduklarını çünkü şu an pazarda hiç bir smartbook modelinin bulunmadığına dikkat çekti.

Nvidia cephesi ise Intel gibi düşünmüyor zira firma hemen her platformda, Atom işlemcisini ION platformunda kullanmak isteyen üreticilere Intel'in farklı fiyat verdiğini ve bunun maliyetleri yükselttiğini iddia ediyor.


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AburCubur 9 yıl
Neyin doğasında oyun olup olmadığını belirlemek, tekel zihniyetinin yeryüzündeki en büyük temsilcisi olan Intele düşmez. Bu cihazlar teknoloji ürünüdür ve bilgisayar sektörü ise kendini en çabuk yenileyen sektör. Şuana kadar yapılmamış olması, bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez.
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sahafiec 9 yıl
bunlar birbirini yemekten vazgeçmez arkadaş...
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shavkat 9 yıl
Ne kadar gerekekli oldugunun cevabini piyasa belirliyor zaten, yapilan ozel fiyat politikalarina ragmen. Tabi idalar goz onune alarak soyliyorum.
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fatihmhizli 9 yıl
Intel
Enerji performansı ve platform bazında "0"...
5.5 wattlık işlemci ürettik diyorlar ama o işlemciye h.264 video çözdürmek için en az 30 wattlık bir ekran kartı takmanız gerekiyor.
Yada tabiki "ION" almak gerekiyor..
Intel e kulak asmayın siz... :)
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575m 9 yıl
Ha ha, ion sizin rezil atomları çevrimdışı dışı olmaktan kurtarıyor be utanın..
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kackinen 9 yıl
:)
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okean 9 yıl
Adamlar pinetrail yeni nesil Atom'lara bile hala donanımsal video hızlandırma koyamamışken kalkıp GPU'yu CPU'ya kattık söyle yaptık böyle yaptık diye böbürlenmeleri ne kadar boş.

Anandtech'in son incelemesi ıntel'in yarasına bastığı için de ciyaklıyor olabilirler. "No Native Hardware H.264 Decoding: Long Live Ion (Hala H.2664 hızlandırma yok: Çok yaşa ION)":
anandtech.com/...

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RaptorFX 9 yıl
hadi oyun oynamiyor netbook sahibi. Peki film de mi izlemiyor. Biz yapamiyorsak gereksizdir demis..
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Redalert2 9 yıl
ion un faydaları
1-youtube flash video hızlandırmak
2-yüksek çözünürlüklü video hızlandırmak
3-multiplayer destekli 3d oyunları oynayıp delirmek.
4-flashlı sayfalarda netbook un bayılmasını engellemek.
5-lcd tv ye hdmi ile bağlayıp filmleri izlemek.
6-bütün buları pili 2 saat giden 2.5-3 kiloluk notebook yerine pili 5-6 saat giden 1.5 kiloluk netbook ile yapmak.
7-bunların hiçbirinin gma3150 ile yapılamayacağını bildiğimiz için salak yerine koyulamamak.
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dirokzan 9 yıl
kesinlikle katılmıyorum intel in bu açıklamasına.kendi grafiklerini hiç kullanmamışlar galiba.laptop a biraz grafik yükü bindiği zaman aşırı derecede zorlanıyor intel in dandik grafik kartı(grafik kartı demekle nvidia ve ati ye büyük haksızlık yapıyorum galiba.şimdiden kusura bakmasınlar)zorlanıyor dediğim oyun felan değil ha sakın yanlış anlamayın (oyundan bahsetmek mümkün bile değil zaten .)kendileri herşeyi çok kaliteli ve uzuc yapıyorlar da bir de başkalarına laf atıyorlar(galiba son cümle nvidia yı da kapsıyor biraz :)
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resler 9 yıl
Grafik performansı istemeyen gider senin çözümünü satın alır. Grafik performansı isteyende gider ihtiyacına cevap veren çözümü satın alır. Eğer yapabiliyorsan sen yap senin çözümünü satın alalım ha yapamıyorsan başkasının yaptığına alıcının düşüncesine çamur atma. Pahalı olan ürünlerin neler olduğunu az çok görmeye başladı son kullanıcı.
Teşekkürler AMD-ATI ve nVidia.
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justbejust 9 yıl
nvidia, intel'in atom işlemcileri kendilerine pahalı sattığını söylemişti. bu durum düşünüldüğünde intel'in bu açıklaması tam bir yüzsüzlük oluyor.
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