Intel: Nvidia ION gereksiz ve pahalı

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Nvidia'nın arka arkaya yayımladığı karikatürlere karşı ne derece yanıt olur bilemiyoruz ama Intel, Nvidia hakkında uzunca bir arada sonra ilk defa konuştu ve ION platformunu hem gereksiz hem de pahalı olarak nitelendirdi. Intel'in netbook pazarlama yöneticisi Anil Nanduri açıklamasında büyük grafik yongalarının netbook'lar için uygun çözüm olmadığını çünkü netbook'ların doğasında oyun olmadığını söyledi.

Kullanıcıların netbook'lar üzerinde internet oyunlarını oynayabildiğine değinen Nanduri, ION platformunun ek maliyet getirdiğini ve netbooklar için gereğinden fazla olduğunu öne sürdü. Qualcomm ve Freescale önderliğinde geliştirilen ARM işlemcili smartbook konseptine de değinen Anil Nanduri, bu konuda şüpheci olduklarını çünkü şu an pazarda hiç bir smartbook modelinin bulunmadığına dikkat çekti.

Nvidia cephesi ise Intel gibi düşünmüyor zira firma hemen her platformda, Atom işlemcisini ION platformunda kullanmak isteyen üreticilere Intel'in farklı fiyat verdiğini ve bunun maliyetleri yükselttiğini iddia ediyor.