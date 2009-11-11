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Intel P55 çipsetini B3 revizyonuyla güncelliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,5b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel P55 çipsetini B3 revizyonuyla güncelliyor
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Intel Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemcileri için hazırladığı P55 çipsetinde revizyon güncellemesine gidiyor. Firmanın masaüstü sistemler için hazırladığı tek yonga formuna sahip ilk çipset çözümü olan P55 için B2 revizyondan B3 revizyona geçiş yapılacağı açıklanırken, güncelleme ile birlikte MM ve S-spec numaralarının değişeceği ayrıca gelecekte lanse edilecek yeni işlemciler için MRC/microcode güncellemesi yapıldığı belirtildi. Tavsiye edilen depolama sürücüsünü de güncelleyen MSM 8.9'dan RST 9.5'e geçiş yapıyor.

B2 revizyonlu mevcut çip ile pin uyumuna sahip olan B3 revizyonlu P55 yonga setinin anakart üreticileri için herhangi bir modifikasyon gerektirmeyeceği, firmware ve BIOS güncellemesinin yeterli olacağı açıklandı. 7 Aralık'tan itibaren sağlanmaya başlayacağı belirtilen B3 revizyonlu P55 çipsetini taşıyan anakartların Şubat ayından itibaren pazara giriş yapması bekleniyor.


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