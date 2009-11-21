Intel PM55 yonga setinde B3 revizyonuna geçiyor

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Intel, Calpella kod adını taşıyan ve Nehalem tabanlı Clarksfield işlemcilerinden güç alan mobil platformu için geliştirdiği PM55 çipsetinde revizyon güncellemesine gidiyor. Firmadan gelen bilgilere göre mevcut versiyonu B2 revizyonunda olan PM55 yonga seti B3 revizyonuna geçiriliyor. Revizyon güncellemesine paralel olarak yeni bir MM ve S-Spec numarası alacak olan yonga seti için depolama sürücüsü de MSM 8.9'dan RST 9.5 güncellenecek. Donanımsl anlamda herhangi bir değişikik veya anakart güncellemesi gerektirmeyen revizyon güncellemesi, yeni firmware ve BIOS'lar desteklenebilecek.

Intel tarafından 7 Aralık ile birlikte sağlanmaya başlaması beklenen B3 revizyonlu PM55 B3 çipseti için üreticilerin güncellenmiş sistemlerini 16 Şubat sonrasında duyurması bekleniyor.