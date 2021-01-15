Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu

    Intel’in kompakt bilgisayar ailesi Tiger Lake işlemcilerle ve harici ekran kartı seçeneğiyle güncellendi. Phantom Canyon ayrıca modern bağlantı imkanları da sunuyor.
    1 sa.
    356
    28
    1
    Donanım Haber
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    İlk nesil NUC’lardan bu yana platform yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Mavi ekip CES 2021 etkinliğinin ardından sessiz sedasız yeni çözümlerini duyurdu.

    44 farklı seçenekle karşımıza çıkan Intel NUC modellerini 4 sınıfa ayırmış. Bununla birlikte donanımseverlerin dikkatini çeken bir süredir sizlerle paylaştığımız harici ekran kartlı model oldu.

    4/8 konfigürasyonda 12 MB önbellekle desteklenen Core i7-1165G7’ye RTX 2060 6 GB’ın eşlik ettiği çözüm kompakt kasasında iddialı bir performans taşıyor. 28 watt TDP’li işlemci 4.7 GHz’e çıkabilirken işlemcinin Xe iGPU ile geldiğini de belirtelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı

    Ampere dururken neden RTX 2060 6 GB?

    Nvidia’nın Ampere kartlarını çeşitlendirdiği şu günlerde Intel’in bir önceki nesilden bir modeli tercih etmesi bir hayli ilginç. Dahası Nvidia RTX 2060’ı daha sonraları 8 GB VRAM’le güncellemişti ancak mavi ekip RTX 2060’ın da eski modelini yeterli görmüş olmalı.

    Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu

    DDR4-3200 MHz destekli SO-DIMM slotunda 16 GB bellekle gelen Phantom Canyon çözümü depolama tarafında ise 32 GB Optane belleği ve 512 GB SSD ile geliyor.

    M.2 22110 ve M.2 2280  sürücülerinin kullanılabildiği NUC 11 bağlantı başlığında ise 2.5 Gbit Ethernet portu ve Intel AX2021 Wi-Fi 6 çözümünün yanı sıra Bluetooth 5 modünü de taşıyor.

    Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca HDMI 2.0b ve mini DP 1.4 üzerinden görüntü aktarımının gerçekleştirilebileceği yeni nesil NUC’ta 2 Thunderbolt 4 arayüzü ve 6 USB 3.1 Gen 2 portuna yer verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Intel işlemci üretimini TSMC’ye kaydırıyor: 5 nm Core i3'ler bu yıl üretilecek"

    Son olarak fiyatlar açıklanmasa da SimplyNUC üzerinde 8 GB RAM ve 128 GB SSD’li seçeneğin 230 watt güç adaptörüyle birlikte 1349 dolardan listelendiğini belirtelim.



    Kaynakça https://www.guru3d.com/news-story/nuc-barebone-with-11th-generation-core-and-rtx-2060intel-phantom-canyon.html https://hothardware.com/news/intel-phantom-canyon-nuc-11-tiger-lake-geforce-rtx-2060 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    -nuc nuc!
    -who is there?
    -thermal throttling!
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    -nuc nuc!
    -who is there?
    -thermal throttling!
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. Mars'ta 3000. gününü kutlayan Curiosity'den müthiş Kızıl Gezegen panoraması 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu Sonraki Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor 1 sa. WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi 2 sa. +18 Mortal Kombat filminden ilk görseller paylaşıldı 2 sa. Nvidia kripto para kazısı odaklı kart üretebilir 3 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi prostat kanseri riskini azaltabilir 3 sa. Google Avusturalya yerel haberleri engellemekle suçlanıyor 3 sa. Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli 3 sa. Son çalışmalara göre ağır kovid enfeksiyonlarında plazma transfüzyonu etkisiz olabilir 4 sa. Bear Grylls'in başrolde olduğu, kararları sizin verdiğiniz interaktif Netflix filminden fragman yayınlandı 4 sa. Naughty Dog 'çok özel' yeni bir proje üzerinde çalışıyor 5 sa. Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man 5 sa. Oppo Reno 4 Lite oyun testi - Performansı nasıl? 5 sa. Asus TUF Dash F15 oyuncu dizüstü tanıtıldı 5 sa. Kapsaisin güneş pillerinin verimliliğini artırabilir 6 sa. Ukrayna, Türkiye'den Ada sınıfı korvet satın alacak 6 sa. Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor 6 sa. Obezite tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi 7 sa. The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor 7 sa. Ubisoft'un açık dünya Star Wars oyunundan yeni detaylar açığa çıktı 7 sa. 3 web kameralı ve aydınlatma halkalı dizüstü ile tanışın Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız