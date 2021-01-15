Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu

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İlk nesil NUC’lardan bu yana platform yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Mavi ekip CES 2021 etkinliğinin ardından sessiz sedasız yeni çözümlerini duyurdu.

44 farklı seçenekle karşımıza çıkan Intel NUC modellerini 4 sınıfa ayırmış. Bununla birlikte donanımseverlerin dikkatini çeken bir süredir sizlerle paylaştığımız harici ekran kartlı model oldu.

4/8 konfigürasyonda 12 MB önbellekle desteklenen Core i7-1165G7’ye RTX 2060 6 GB’ın eşlik ettiği çözüm kompakt kasasında iddialı bir performans taşıyor. 28 watt TDP’li işlemci 4.7 GHz’e çıkabilirken işlemcinin Xe iGPU ile geldiğini de belirtelim.

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Ampere dururken neden RTX 2060 6 GB?

Nvidia’nın Ampere kartlarını çeşitlendirdiği şu günlerde Intel’in bir önceki nesilden bir modeli tercih etmesi bir hayli ilginç. Dahası Nvidia RTX 2060’ı daha sonraları 8 GB VRAM’le güncellemişti ancak mavi ekip RTX 2060’ın da eski modelini yeterli görmüş olmalı.

DDR4-3200 MHz destekli SO-DIMM slotunda 16 GB bellekle gelen Phantom Canyon çözümü depolama tarafında ise 32 GB Optane belleği ve 512 GB SSD ile geliyor.

M.2 22110 ve M.2 2280 sürücülerinin kullanılabildiği NUC 11 bağlantı başlığında ise 2.5 Gbit Ethernet portu ve Intel AX2021 Wi-Fi 6 çözümünün yanı sıra Bluetooth 5 modünü de taşıyor.

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Ayrıca HDMI 2.0b ve mini DP 1.4 üzerinden görüntü aktarımının gerçekleştirilebileceği yeni nesil NUC’ta 2 Thunderbolt 4 arayüzü ve 6 USB 3.1 Gen 2 portuna yer verilmiş.

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Son olarak fiyatlar açıklanmasa da SimplyNUC üzerinde 8 GB RAM ve 128 GB SSD’li seçeneğin 230 watt güç adaptörüyle birlikte 1349 dolardan listelendiğini belirtelim.

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