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    Intel işlemci üretimini TSMC’ye kaydırıyor: 5 nm Core i3'ler bu yıl üretilecek

    14 nm+++ nodunda fazlasıyla zaman kaybeden Intel rapora göre üretimini pazardaki zirve üretim teknolojisine sahip TSMC’ye emanet edecek. Üstelik ilk yongalar yakında geliyor.
    51 dk.
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    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel işlemci üretimini TSMC’ye kaydırıyor: 5 nm Core i3'ler bu yıl üretilecek
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    Yarıiletken üreticisi Intel gelen haberlere göre yarıiletken üretimini başka yarıiletken üreticilerine yaptıracak.

    TrendForce’un son raporuna göre daha önce TSMC’nin üretim teknolojisi lisansını satın alarak kendi tesislerinde uygulayan Intel işlemci dışı zar üretiminin %15-20’lik kısmını hali hazırda TSMC’ye aktarmış durumda.

    5 nm Core i3'ler bu yıl, 3 nm Core i9'lar seneye geliyor

     Dahası içerisinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında Core i3 işlemcilerinin 5 nm nodunda hacimli üretimini TSMC’ye bıracak mavi ekip önümüzdeki yılın ikinci yarısında ise orta-üst segment yongalarını TSMC’nin 3 nm bantlarında ürettirecek.

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    Giderek geride kalan Intel

    Donanım dünyası tarafından yıllardır bir türlü bırakamadığı 14 nm nodu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Intel görünüşe göre eleştirileri dikkate almış. Bir türlü geçilemeyen 10 nm nodu Intel’i son nesillerde AMD’nin karşısında iyiden iyiye geriye çekmeye başlamıştı.

    AMD ise üretim tarafını TSMC’ye bıraktığı için pazardaki en ileri teknolojiyi sunma avantajıyla elini güçlendirmişti. Tüm bunların üzerine Intel geçtiğimiz aylarda Apple’ın MacBook ve Mac Mini’lerinde TSMC’de üretilecek M1 işlemcisini kullanacağını açıklamasıyla önemli bir müşterisini de kaybetmişti.

    Üretimi TSMC'ye kaydırmanın Intel'e sağlayacağı faydalar

    Intel’in kararı önümüzdeki dönemde işlemci pazarında rekabeti daha da kızıştırabilir. Zira Intel tasarladığı işlemcilere uygun döküm tesislerine yatırım yapmak yerine CAPEX yani yatırım alanında kullanmaya ayırdığı sermayesini daha efektif kullanarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırabilecek.

    Ek olarak kapasite arttırımı gerektiğinde yeni fabrikalara yatırım yapma masrafından da tasarruf edecek. Kararın Intel’e AMD’nin üretim teknolojisi avantajına hızlı yanıt verme imkanı sunacağının altını çizelim.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in CEO’su değişiyor"

    Üstelik TSMC Intel’e yonga üretimi sürecinde çipletler, CoWoS paketleme tekniği, InFO ve daha az alan kaplamasıyla öne çıkan devre tasarımı olan SoIC gibi gelişmiş teknikler de sağlayacak



    Kaynakça https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-to-kick-off-mass-production-of-intel-cpus-in-2h21.html https://www.techpowerup.com/277229/trendforce-tsmc-to-mass-produce-select-intel-products-cpus-starting-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    6s 39 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık hem tasarlayıp hem üretmek eski bir iş modeli anlayışı olabilir. Samsung ve TSMC gibi firmalar bütün dünyaya üretim yapıp, üretimin tek bir koluna odaklanmışlar. Hem tasarlayıp hem üretmek bütün sorunlarla tek başına mücadele etmek belli bir yere kadar demek ki. Üretim tekniklerini güncellemek günden güne zorlaşması, yapılan yatırımın katlanmasına yol açıyor, bunun altından kalkmak çok zor olsa gerek. Eğer gözüktüğü gibi rekabet sağlayamıyorsa, neredeyse bütün yonga tasarımı yapan firmalar gibi işini bu şekilde yürüteceksin. Ortada alaylık bir durum yok, aksine heyecanlanmaya başladım ben. Düşünsenize hiç hesapta olmayan bir intel atağı amd'yi, amd'nin cevabı inteli kamçılayacak, kazanan yine biz kullanıcılar olacak.
    Artık hem tasarlayıp hem üretmek eski bir iş modeli anlayışı olabilir. Samsung ve TSMC gibi firmalar bütün dünyaya üretim yapıp, üretimin tek bir koluna odaklan...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım intel de sahaya döner ve eski alışkanlıklarını bırakır.
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    huso 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bob Swan da gitti.Lisa Su nakavt etti hepsini
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    acura07 (Okan Yüksel) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    14++++++ uheuduejeu





    O başka konunun postuydu
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    6s 39 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık hem tasarlayıp hem üretmek eski bir iş modeli anlayışı olabilir. Samsung ve TSMC gibi firmalar bütün dünyaya üretim yapıp, üretimin tek bir koluna odaklanmışlar. Hem tasarlayıp hem üretmek bütün sorunlarla tek başına mücadele etmek belli bir yere kadar demek ki. Üretim tekniklerini güncellemek günden güne zorlaşması, yapılan yatırımın katlanmasına yol açıyor, bunun altından kalkmak çok zor olsa gerek. Eğer gözüktüğü gibi rekabet sağlayamıyorsa, neredeyse bütün yonga tasarımı yapan firmalar gibi işini bu şekilde yürüteceksin. Ortada alaylık bir durum yok, aksine heyecanlanmaya başladım ben. Düşünsenize hiç hesapta olmayan bir intel atağı amd'yi, amd'nin cevabı inteli kamçılayacak, kazanan yine biz kullanıcılar olacak.
    Yanıtla +4
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    CoreXXX (fatih tat) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yumurta dayanınca kapıya mecbur napsın😁
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