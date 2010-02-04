Intel, Sandy Bridge mimarisinde entegre grafik performasını iki kat arttıracak

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerinde HD Graphics adı verilen yeni bir entegre grafik birimini kullanmaya başlayan Intel, Sandy Bridge mimarisinde grafik performansını arttırmayı planlıyor. 32nm işlemcileri için özel olarak geliştirdiği HD Graphics birimiyle başta video performansı olmak üzere sunduğu grafik özellikleriyle şimdiye kadar ki en hızlı grafik çözümünü hazırlayan Intel, 2011 başında hazır olması beklenen Sandy Bridge mimarisinde ise entegre grafik performansını iki kat arttıracağını belirtiyor.

Intel'in üst düzey bazı müşterileriyle paylaştığı bilgiye göre Sandy Bridge mimarisinde yer alacak entegre grafik birimi, HD Graphics çözümü ile kıyaslandığında performans çıtasını daha da yukarıya taşıyacak. Aralarında Call of Duty'nin yer aldığı pek çok oyunu 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde ve kabul edilebilir kare/saniye değerlerinde oynatabilen HD Graphics çözümünü yerini alması beklenen yeni grafik birimi ile daha yüksek çözünürlüklerde daha yüksek grafik performansının elde edilmesi amaçlanıyor.

Sandy Bridge mimarisiyle ilgili bir diğer önemli farklılık ise entegre grafik birimi ve işlemci çekirdeklerinin doğal bir tasarımla tek bir yapı olarak sunulacak olması gösterilebilir. Clardale ve Arrandale işlemcilerinde 32nm işlemci çekirdeklerini ve 45nm entegre grafik birimini tek bir pakette sunan Intel, Sandy Bridge mimarisiyle doğal tasarıma geçerek özellikle güç tüketiminde daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. 2011 yılında anons edilmesi beklenen Sandy Bridge mimarisi, 2008 sonunda lanse edilen Nehalem mimarisini yerini alacak.