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Intel, Sandy Bridge mimarisinde entegre grafik performasını iki kat arttıracak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Sandy Bridge mimarisinde entegre grafik performasını iki kat arttıracak
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerinde HD Graphics adı verilen yeni bir entegre grafik birimini kullanmaya başlayan Intel, Sandy Bridge mimarisinde grafik performansını arttırmayı planlıyor. 32nm işlemcileri için özel olarak geliştirdiği HD Graphics birimiyle başta video performansı olmak üzere sunduğu grafik özellikleriyle şimdiye kadar ki en hızlı grafik çözümünü hazırlayan Intel, 2011 başında hazır olması beklenen Sandy Bridge mimarisinde ise entegre grafik performansını iki kat arttıracağını belirtiyor.

Intel'in üst düzey bazı müşterileriyle paylaştığı bilgiye göre Sandy Bridge mimarisinde yer alacak entegre grafik birimi, HD Graphics çözümü ile kıyaslandığında performans çıtasını daha da yukarıya taşıyacak. Aralarında Call of Duty'nin yer aldığı pek çok oyunu 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde ve kabul edilebilir kare/saniye değerlerinde oynatabilen HD Graphics çözümünü yerini alması beklenen yeni grafik birimi ile daha yüksek çözünürlüklerde daha yüksek grafik performansının elde edilmesi amaçlanıyor.

Sandy Bridge mimarisiyle ilgili bir diğer önemli farklılık ise entegre grafik birimi ve işlemci çekirdeklerinin doğal bir tasarımla tek bir yapı olarak sunulacak olması gösterilebilir. Clardale ve Arrandale işlemcilerinde 32nm işlemci çekirdeklerini ve 45nm entegre grafik birimini tek bir pakette sunan Intel, Sandy Bridge mimarisiyle doğal tasarıma geçerek özellikle güç tüketiminde daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. 2011 yılında anons edilmesi beklenen Sandy Bridge mimarisi, 2008 sonunda lanse edilen Nehalem mimarisini yerini alacak.


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koxp94 9 yıl
doritos reklamını hatırlayan var mı (doktor bu ne, insan kullanıcak şu gpu'ları biraz güçlü yap)
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Tolgá 9 yıl
tek bir yapıda sunması güzel..2011 bulldozer ve sandy bridge kapışmasına sahne olcak amd eğer dersine iyi çalışırsa amdnin her alanda üstün olacağını düşünüyorum
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kuruwa 9 yıl
tamda amd buldozer zamanı demekki intel de doğala geçiyor eğer başarabili
rse amd gpu gücünüde işlemcilere takviye şeklinde yapacaktı ve bu ancak doğal yapıda hazırlanacak ama masa üstüne eş zamanlı diz üstüde çıkarmı bilmem ama intel doğal yapıda varım diyor artık
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CoreXXX 9 yıl
entegreyi ne kadar hızlandırırsa hızlandırsın en ucuz hariciyi bile yakalayamıyor
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talh4wk 9 yıl
10 kart atsın entegreyi kim kullanır :S
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pazardakiartist 9 yıl
Cin ali 2 kat daha hızlı koşacak..
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IgorStravinsky 9 yıl

Outrage

10 kart atsın entegreyi kim kullanır :S

Zaten oyunlar için yapılmıyor.
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Batuist 9 yıl
intel entegre grafik yongasının şimdiki performamsı ne ki iki katı ne olsun!!! isterse 3 kat olsun.. çokta birşey ifade etmez ki bunu birde 2011 yılında yapacak olduğunu düşününce o zamana kadar ati ile nvidianın da grafik alanındaki ilerlemeleriri hesaba katarsak bu performans artışı çok önemli bir artış olmayacak.. ha gelişme olması açısından iyi ama çok çok yetersiz.. Tabi olayı sadece ofis PCleri için düşündüğümüzde sorun yok..
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TELESCOPE 9 yıl
Sandy Bridge mimarisiyle ilgili bir diğer önemli farklılık ise entegre grafik birimi ve işlemci çekirdeklerinin doğal bir tasarımla tek bir yapı olarak sunulacak olması imiş, Batuist geniş kapsamlı yorumunu koymuş zaten paylaşım için teşekkürler
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