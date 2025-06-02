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    Intel’den yapay zekaya yeni soluk: HBM’e alternatif olacak bir bellek geliştiriyor

    HBM bellekler yapay zeka hızlandırıcılarının olmazsa olmazlarından. Ancak Intel, SoftBank ve Tokyo Üniversitesi, HBM’e alternatif olacak yeni bir bellek üzerinde çalışıyor.

    Intel, HBM’e alternatif olacak yeni bir bellek geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka hızla gelişirken, bu alanda kullanılan donanım çözümleri de büyük bir dönüşüm yaşıyor. Özellikle yüksek bant genişlikli bellekler (HBM), hem eğitim hem de çıkarım süreçlerinde büyük öneme sahip. Ancak sektördeki talep artışı, mevcut HBM tedarik zincirini zorlarken, alternatif teknolojilere olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Bu bağlamda Intel, SoftBank ve Tokyo Üniversitesi dikkat çekici bir iş birliğine imza attı: Yeni girişim "Saimemory", yapay zeka hızlandırıcıları için geleneksel HBM çözümlerine alternatif oluşturacak bir bellek teknolojisi geliştirmeyi hedefliyor.

    Daha verimli ve ölçeklenebilir bellek

    Saimemory girişimi, istiflenmiş DRAM mimarisini temel alarak HBM’ye rakip bir yapı geliştirmeye odaklanıyor. Girişimin ilk prototiplerinin 2027 yılında hazır olması beklenirken, hacimli üretim hedefi 2030 yılı olarak belirlenmiş durumda. Projede Intel’in çip tasarımındaki tecrübesi, Tokyo Üniversitesi’nin yenilikçi bellek patentleriyle buluşuyor. SoftBank ise Ar-Ge sürecine yaklaşık 3 milyar yen (yaklaşık 21 milyon dolar) fon sağlayarak projeye finansal destek sunuyor.

    Intel, HBM’e alternatif olacak yeni bir bellek geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Japonya merkezli Riken Araştırma Enstitüsü ve Shinko Electric Industries gibi kurumların da girişime teknik ortak ya da yatırımcı olarak katılması gündemde. Ayrıca, geliştirme sürecini hızlandırmak için Japon hükümetinden destek alınması da planlanıyor.

    Günümüzde kullanılan geleneksel HBM teknolojisi, DRAM katmanlarının dikey olarak birbirine bağlandığı TSV (Through-Silicon Via) yapısını ve geniş veri yolu içeren interposer mimarisini temel alıyor. Bu sayede saniyede 1 TB ve üzeri veri aktarım hızlarına ulaşılabiliyor. Ancak bu yapı yüksek maliyetli, üretimi karmaşık ve enerji tüketimi açısından sınırlayıcı olabiliyor.

    Saimemory’nin geliştirdiği yeni bellek mimarisi, sinyal yönlendirme ve bellek tazeleme yönetiminde köklü değişiklikler sunarak yüzde 50’ye varan enerji verimliliğinin yanı sıra gecikme süresi ve genel performansta iyileşme vaat ediyor.

    Geçmişte denendi, başarılamadı

    2011 yılında Samsung ve Micron’un birlikte geliştirdiği "Hybrid Memory Cube" (HMC) teknolojisi de benzer şekilde HBM'ye alternatif olmayı hedeflemişti. DDR3’e göre 15 kata kadar daha yüksek hızlar vaat eden HMC, ilk etapta sektörden destek görse de 2018 yılında üretimi durduruldu. Dolayısıyla tek başına bir alternatif yetmiyor, standart haline gelmiş bir ürünün yerini alabilecek kadar cazip olmak gerekiyor. Saimemory başarılı olursa, teknolojinin ilk kullanıcısı büyük olasılıkla Intel’in yapay zeka hızlandırıcıları olacaktır.

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    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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