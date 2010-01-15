Intel son çeyrekte 2.3 milyar dolar net kâr elde etti

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Yarıiletken devi Intel, son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Analistleri şaşırtan ve beklentilerin çok daha üzerinde bir gelir açıklayan Intel, 2009 yılının son çeyreğinde 10.6 milyar dolarlık gelir eldi etti. Operasyonel kârı 2.5 milyar dolar, net kârı ise 2.3 milyar dolar olarak açıklanan Intel, hisse başına 0.40$'lık kazanç ile tahminlerden (hisse başına 0.31$'lık gelir beklentisi vardı) daha iyi bir tablo çizdi.

Geride bıraktığımız yılın tamamında 35.1 milyar dolar gelir elde eden Intel'in toplamda ulaştığı net kâr 4.4 milyar dolar, hisse başına gelir artışı ise 0.77 dolar olarak gerçekleşti. Son çeyrek finansal sonuçları borsada da olumlu etki yaratan Intel'in hisse değeri %1.07'lik artış ile 21.68$ seviyesine yükselirken, firma içinde bulunduğu çeyrek dilim için 9.3-10.1 milyar dolar arasında gelir tahmininde bulunuyor.