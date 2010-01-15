Intel son çeyrekte 2.3 milyar dolar net kâr elde etti

Yarıiletken devi Intel, son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Analistleri şaşırtan ve beklentilerin çok daha üzerinde bir gelir açıklayan Intel, 2009 yılının son çeyreğinde 10.6 milyar dolarlık gelir eldi etti. Operasyonel kârı 2.5 milyar dolar, net kârı ise 2.3 milyar dolar olarak açıklanan Intel, hisse başına 0.40$'lık kazanç ile tahminlerden (hisse başına 0.31$'lık gelir beklentisi vardı) daha iyi bir tablo çizdi.
Geride bıraktığımız yılın tamamında 35.1 milyar dolar gelir elde eden Intel'in toplamda ulaştığı net kâr 4.4 milyar dolar, hisse başına gelir artışı ise 0.77 dolar olarak gerçekleşti. Son çeyrek finansal sonuçları borsada da olumlu etki yaratan Intel'in hisse değeri %1.07'lik artış ile 21.68$ seviyesine yükselirken, firma içinde bulunduğu çeyrek dilim için 9.3-10.1 milyar dolar arasında gelir tahmininde bulunuyor.
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:O:O:OO
bır adet cpudan yuzde 50 den az kar etmıyor demek.%25 rakamı borsaya ,ortaklara ılan ettıgı...bılancosuna bakılırsa ,donem ıcınde gelırlerınden sırkete ıncık boncuk,tesıs,cıhaz almıs bunları yaparken de hayvanı tazmınat odemıs.bu masraflar olmasaydı.o ilan ettiği kar double olurdu.bu ust yonetıcıler tam esekogluesek,hem vergıden kacınmak hem de koltuklarını saglamlastırmak ıcın katakulli yapıyorlar.
kıtlesel uretım malıyetı 4 dolar olan bu cpulardan yuzden 25 kar cok manıdar dusuncelere sevk eder adamı..Amd nın durumu ne acaba?
hersey bır yana 90 larda TR'de Konya cıvarına ıslemcı fabıkası yapılması ongoruluyordu (ıntel) keske yapsalardı ...
10.6 gelir elde etmiş net kar da 2,3. Bu kar bütün giderlerini düştükten sonra kalan net kar. Yani%25 ten çok daha fazla.
10.6 gelir elde etmiş nek kar da 2,5. Bu kar bütün giderlerini düştükten sonra kalan net kar.yani%25 ten çok daha fazla.
Atom sağolsun...
Açıkçası beklenenin üzerinde kâr etmesi bana normal geldi. Çünkü çok fazla alanda teknoloji geliştiriyorlar ve baya geniş bir pazara hitab ediyorlar. Ürünleri de gayet iyi...