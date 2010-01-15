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Intel son çeyrekte 2.3 milyar dolar net kâr elde etti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel son çeyrekte 2.3 milyar dolar net kâr elde etti
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Yarıiletken devi Intel, son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Analistleri şaşırtan ve beklentilerin çok daha üzerinde bir gelir açıklayan Intel, 2009 yılının son çeyreğinde 10.6 milyar dolarlık gelir eldi etti. Operasyonel kârı 2.5 milyar dolar, net kârı ise 2.3 milyar dolar olarak açıklanan Intel, hisse başına 0.40$'lık kazanç ile tahminlerden (hisse başına 0.31$'lık gelir beklentisi vardı) daha iyi bir tablo çizdi.

Geride bıraktığımız yılın tamamında 35.1 milyar dolar gelir elde eden Intel'in toplamda ulaştığı net kâr 4.4 milyar dolar, hisse başına gelir artışı ise 0.77 dolar olarak gerçekleşti. Son çeyrek finansal sonuçları borsada da olumlu etki yaratan Intel'in hisse değeri %1.07'lik artış ile 21.68$ seviyesine yükselirken, firma içinde bulunduğu çeyrek dilim için 9.3-10.1 milyar dolar arasında gelir tahmininde bulunuyor.


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0tt0m@n 9 yıl
Geçen gün işlemcim ve anakartımı değiştirdim. Aklımda hiçbir model yoktu. Yahudi firması olduğu için bir daha intel almamaya yemin ettim o yüzden gidip AMD Phenom X6 1055T aldım. Fena da etmedim, fiyatına göre güzel bir ürün.
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sotoxs 9 yıl
sadece AMD. sadece AMD. aynı taraftalar mı acaba?
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talh4wk 9 yıl
2.3 milyar dolar net kâr elde etti

:O:O:OO
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renklem 9 yıl
İntel'in başında bir tek Yahudi takkesi eksik :)
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sadtneverdie 9 yıl
adamlar sadece işlemci üretmiyor biraz geniş bakın şu işlere...
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hsngencer 9 yıl
amd satış rekorları kırar,intel amd nin yarısı kadar satar.,yıllık değerlendirmede amd zararda, intell her sene dahada buyur kar yapar.her sene bogle
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Trecc11 9 yıl

sadtneverdie

adamlar sadece işlemci üretmiyor biraz geniş bakın şu işlere...

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sendemail 9 yıl
sattığı her cpu dan yuzde 25 kar...
bır adet cpudan yuzde 50 den az kar etmıyor demek.%25 rakamı borsaya ,ortaklara ılan ettıgı...bılancosuna bakılırsa ,donem ıcınde gelırlerınden sırkete ıncık boncuk,tesıs,cıhaz almıs bunları yaparken de hayvanı tazmınat odemıs.bu masraflar olmasaydı.o ilan ettiği kar double olurdu.bu ust yonetıcıler tam esekogluesek,hem vergıden kacınmak hem de koltuklarını saglamlastırmak ıcın katakulli yapıyorlar.
kıtlesel uretım malıyetı 4 dolar olan bu cpulardan yuzden 25 kar cok manıdar dusuncelere sevk eder adamı..Amd nın durumu ne acaba?
hersey bır yana 90 larda TR'de Konya cıvarına ıslemcı fabıkası yapılması ongoruluyordu (ıntel) keske yapsalardı ...
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onurozka 9 yıl
Düzeltme:
10.6 gelir elde etmiş net kar da 2,3. Bu kar bütün giderlerini düştükten sonra kalan net kar. Yani%25 ten çok daha fazla.
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onurozka 9 yıl
mrb demircubu seninki nasıl hesaptır??!!
10.6 gelir elde etmiş nek kar da 2,5. Bu kar bütün giderlerini düştükten sonra kalan net kar.yani%25 ten çok daha fazla.
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electrogod 9 yıl

Atom sağolsun...
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AndryTR 9 yıl
O kadar yatırım yapıyorlar, piyasanın büyük bir bölümüne hakimler, AR-GE masrafları bazı şirketlerin toplam ederi kadar ve ayrıca Core i7 serisini çıkartarak şu zamanda en yüksek başarımı vaad ediyorlar.

Açıkçası beklenenin üzerinde kâr etmesi bana normal geldi. Çünkü çok fazla alanda teknoloji geliştiriyorlar ve baya geniş bir pazara hitab ediyorlar. Ürünleri de gayet iyi...
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Arranger. 9 yıl
İyi para $$$ :)
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carloska 9 yıl
bu işte iyi para var sanırım.. bizde mi işlemci işine girsek
..
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