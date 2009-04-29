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Intel SSD fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel SSD fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar!
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Bir süredir beklenen gelişme gerçekleşti ve Intel, SSD fiyatlarında yeni bir indirime gitti. 1.8" ve 2.5" boyutundaki SSD'ler için yapılan yeni fiyat ayarlaması çerçevesinde, firmanın ürün gamında yer alan 80GB kapasiteli X25-M modelinin fiyatı 50$'lık indirimle 390$'dan 340$'a, 80GB kapasiteli X18-M modelinin fiyatı 320$'a ayrıca aynı serinin 160GB'lık temsilcileri de 630$ seviyesine geriledi.

Öte yandan Intel, SSD ailesinin en yüksek performans modellerini kapsayan E serisinde de düzenlemeye giderek 32GB X25-E modelini 410$'dan 390$'a çekti.

Bu arada yarıiletken devinin yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisiyle NAND flash üretimine başlamayı hedeflediğini ve 320GB'lık modeller planladığını da hatırlatalım.


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bluemad 10 yıl
indirimler basladiya artik gerisi gelir,
hele birde bunu yapan ( az da olsa ) intel se arkasi kesin gelir....
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fatihcanery 10 yıl
düşsün bakalım söyle 100 dolarlara nasıl kapışılıyor
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ertantasa 10 yıl
intelin yaptığı tekelciliğin dik alası....(başka söze gerek duymuyorum)
karşısında durabilecek rakip olmadıgı için göstermelik ssd üreticeleri var karşısında onlarda korkularından indirim yapamıyorlar.
intel el attıgı her bölgeyi sömürdü sömürmeye devam etmekte böyle bir iş ahlakını(ahlaksızlıgını) savunanlarada YUH diyorum...
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lastpaladin 10 yıl
tanrı amd den razı olsun, eğer amd işlemci üretmeseydi hala pentium 4 kullanırdık ona da 1000 dolar verirdik. İntelden bu nedenle pek hoşlanmam....
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sertacaygun 10 yıl
Yazıya dikkat : No Warranty...
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Chembond 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Yazıya dikkat : No Warranty...


Mühendislik örneği olduğuda yazıyor ürünün. Normal ürünlerde garanti vardır herhalde?
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max975 10 yıl
ne yani çok ucuza ssd lerde varda inteli herkes suçluyor...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

ne yani çok ucuza ssd lerde varda inteli herkes suçluyor...


Vay kabuğunu kırdın bravo
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moffaka 10 yıl
Arkadaşlar fiyatı size fazla geliyor anlıyorum bende bu parayı hayatta vermem ama ortalama indirim yüzde 15 ediyor. 50 dolara para değil diyen varsa banada göndersin:)
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adilazimdegilx 10 yıl

Orjinalden alıntı: moffaka

Arkadaşlar fiyatı size fazla geliyor anlıyorum bende bu parayı hayatta vermem ama ortalama indirim yüzde 15 ediyor. 50 dolara para değil diyen varsa banada göndersin:)

+1
Fiyatın düşmeye başlamış olması yeterli. Miktarı önemli değil zaten birkaç indirim daha olmadan alma imkanımız yok. Küt diye 150$ indirmelerini beklemek de olmaz demi?
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murettep 10 yıl
kuş kadar indirmiş aç gözlü intel sırf indirim densin diye indirmiş:D
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TELESCOPE 10 yıl
mecburiyetten yapıldığı belli
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husNUKE 10 yıl
intelin yapacağı indirim ancak bu kadar olur, amd ssd işine girmeden intel akıllanmayacak :D
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: husNUKE

intelin yapacağı indirim ancak bu kadar olur, amd ssd işine girmeden intel akıllanmayacak :D


İşlemci değil ki bu. He işlemcilerde AMD İntel'in rakibi. Değişen ne ? İntel yine fiyatlardan geçiriyor

AMD işin içine girse hiç birşey olmaz.

İntel'in karşısında kaç tane SSD üreten firma var. Ama fiyatlara bak İntel'de.


@moffaka

Çıkış fiyatı zaten pahalı. İndir indir bitmez. Bu indirim devede kulak
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