Intel SSD fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar!

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Bir süredir beklenen gelişme gerçekleşti ve Intel, SSD fiyatlarında yeni bir indirime gitti. 1.8" ve 2.5" boyutundaki SSD'ler için yapılan yeni fiyat ayarlaması çerçevesinde, firmanın ürün gamında yer alan 80GB kapasiteli X25-M modelinin fiyatı 50$'lık indirimle 390$'dan 340$'a, 80GB kapasiteli X18-M modelinin fiyatı 320$'a ayrıca aynı serinin 160GB'lık temsilcileri de 630$ seviyesine geriledi.

Öte yandan Intel, SSD ailesinin en yüksek performans modellerini kapsayan E serisinde de düzenlemeye giderek 32GB X25-E modelini 410$'dan 390$'a çekti.

Bu arada yarıiletken devinin yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisiyle NAND flash üretimine başlamayı hedeflediğini ve 320GB'lık modeller planladığını da hatırlatalım.