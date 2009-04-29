Intel SSD fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bir süredir beklenen gelişme gerçekleşti ve Intel, SSD fiyatlarında yeni bir indirime gitti. 1.8" ve 2.5" boyutundaki SSD'ler için yapılan yeni fiyat ayarlaması çerçevesinde, firmanın ürün gamında yer alan 80GB kapasiteli X25-M modelinin fiyatı 50$'lık indirimle 390$'dan 340$'a, 80GB kapasiteli X18-M modelinin fiyatı 320$'a ayrıca aynı serinin 160GB'lık temsilcileri de 630$ seviyesine geriledi.
Öte yandan Intel, SSD ailesinin en yüksek performans modellerini kapsayan E serisinde de düzenlemeye giderek 32GB X25-E modelini 410$'dan 390$'a çekti.
Bu arada yarıiletken devinin yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisiyle NAND flash üretimine başlamayı hedeflediğini ve 320GB'lık modeller planladığını da hatırlatalım.
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hele birde bunu yapan ( az da olsa ) intel se arkasi kesin gelir....
karşısında durabilecek rakip olmadıgı için göstermelik ssd üreticeleri var karşısında onlarda korkularından indirim yapamıyorlar.
intel el attıgı her bölgeyi sömürdü sömürmeye devam etmekte böyle bir iş ahlakını(ahlaksızlıgını) savunanlarada YUH diyorum...
Mühendislik örneği olduğuda yazıyor ürünün. Normal ürünlerde garanti vardır herhalde?
Vay kabuğunu kırdın bravo
+1
Fiyatın düşmeye başlamış olması yeterli. Miktarı önemli değil zaten birkaç indirim daha olmadan alma imkanımız yok. Küt diye 150$ indirmelerini beklemek de olmaz demi?
İşlemci değil ki bu. He işlemcilerde AMD İntel'in rakibi. Değişen ne ? İntel yine fiyatlardan geçiriyor
AMD işin içine girse hiç birşey olmaz.
İntel'in karşısında kaç tane SSD üreten firma var. Ama fiyatlara bak İntel'de.
@moffaka
Çıkış fiyatı zaten pahalı. İndir indir bitmez. Bu indirim devede kulak