Intel Xe GPU’su için TSMC’nin 6 nm bantlarını kullanabilir

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İşlemci pazarında zor bir dönemden geçen Intel diğer taraftan da harici ekran kartı dünyasına da adım atmaya hazırlanıyor. Firma yeni kartları için TSMC’nin kapısını çalabilir.

Intel'in planlarında değişiklik

Çinli bir kaynağa göre mavi ekip son kullanıcı için planladığı 2. nesil ekran kartlarının üretimi için TSMC’nin 6 nm nodunu tercih edebilir. Hali hazırda hazır olmayan 6 nm süreci Intel’in 2021-2022’ye yönelik planına göre o dönemde yeterli üretim hacmine ulaşabilir.

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Ayrıca Intel'in kendi 10 nm nodlarını kullanacağı DG1'in aksine TSMC'nin tesislerinden çıkacak 6 nm GPU'ları daha sonra 3 nm sürecinden geçecek yongaların takip edeceği de konuşuluyor.

Intel’in yol haritasına göre kartları için 7 nm üretim tekniğini gündeme getirdiğini hatırlatalım. Yeni sızıntının doğruluğu tartışılabilir olsa da TSMC'nin geçmişte GPU üretimi konusunda CPU'ya göre daha verimli olması ve Intel'in içinde bulunduğu stok sıkıntısı düşünülürse mantıklı bir tarafı da var.

Ayrıca Bkz. "10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı"

GPGPU tarafında önümüzdeki yıldan itibaren ilk örneklerini göreceğimiz Xe serisinin son kullanıcı tarafındaki üst segment ve giriş segment çözümlerinin raflardaki yerini alması 2022’den öncesinde beklenmiyor. İlk nesil DG1 çözümü ise bilindiği kadarıyla basitçe Tiger Lake iGPU’sunun harici formu şeklinde olacak. 25 watt güç tüketecek model MX 250 seviyesinde performans sergileyecek.

https://wccftech.com/intel-abandoning-10nm-after-dg1-planning-to-use-tsmcs-6nm-and-3nm-for-next-generation-xe-gpus/

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