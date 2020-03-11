Intel Xe GPU’su için TSMC’nin 6 nm bantlarını kullanabilir

İşlemci pazarında zor bir dönemden geçen Intel diğer taraftan da harici ekran kartı dünyasına da adım atmaya hazırlanıyor. Firma yeni kartları için TSMC’nin kapısını çalabilir.
Intel'in planlarında değişiklik
Çinli bir kaynağa göre mavi ekip son kullanıcı için planladığı 2. nesil ekran kartlarının üretimi için TSMC’nin 6 nm nodunu tercih edebilir. Hali hazırda hazır olmayan 6 nm süreci Intel’in 2021-2022’ye yönelik planına göre o dönemde yeterli üretim hacmine ulaşabilir.İlginizi Çekebilir Intel’in yeni entegre GPU’su PlayStation 4 ayarında olabilir
Ayrıca Intel'in kendi 10 nm nodlarını kullanacağı DG1'in aksine TSMC'nin tesislerinden çıkacak 6 nm GPU'ları daha sonra 3 nm sürecinden geçecek yongaların takip edeceği de konuşuluyor.
Intel’in yol haritasına göre kartları için 7 nm üretim tekniğini gündeme getirdiğini hatırlatalım. Yeni sızıntının doğruluğu tartışılabilir olsa da TSMC'nin geçmişte GPU üretimi konusunda CPU'ya göre daha verimli olması ve Intel'in içinde bulunduğu stok sıkıntısı düşünülürse mantıklı bir tarafı da var.
Ayrıca Bkz. "10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı"
GPGPU tarafında önümüzdeki yıldan itibaren ilk örneklerini göreceğimiz Xe serisinin son kullanıcı tarafındaki üst segment ve giriş segment çözümlerinin raflardaki yerini alması 2022’den öncesinde beklenmiyor. İlk nesil DG1 çözümü ise bilindiği kadarıyla basitçe Tiger Lake iGPU’sunun harici formu şeklinde olacak. 25 watt güç tüketecek model MX 250 seviyesinde performans sergileyecek.
https://wccftech.com/intel-abandoning-10nm-after-dg1-planning-to-use-tsmcs-6nm-and-3nm-for-next-generation-xe-gpus/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fabrikalarını sattı diye yıllarca eleştirilen Amd, aslında doğru hareketi mi yapmış oldu diyeceğiz artık?
Gerçi transistör yoğunluğu olarak intel çok üstün durumda diye biliyorum. Ama tabi intel kendi yongalarına özel olarak geliştiriyordu üretim bantlarını. Hem mimari hem yonga tasarımı hem de üretim bandı tek elde olunca çok gelişmiş bir noktaya taşımak mümkündü.
Tsmc'de durum pek öyle değil. Mesela 12nm ffc diye bir üretim bandı var ama çok kullanılmadan 7nm'ye geçti herkes. Sebep? Oradaki c custom anlamına geliyordu. Tasarıma, firmaya, ürüne özel üretimdi. Nvidia'nın gpularında kullandığı gibi. Mesela Nvidia'nın Volta ve Turing gpuları devasadır. Normalde o kadar büyük gpu yapılamaz diye biliyorduk, ama 12nm ffc ile yapıldı. Transistör yoğunluğu pek artmamıştı ama çok büyük yongalar üretmek mümkün olmuştu. Bu özelleştirilmiş üretimin maliyeti de muhtemelen yüksek olduğu için volta'yı oyun kartlarında görmediğimiz gibi Turing'in fiyatları saçma derecede yüksek oldu.
Intel'in bu işten avantajı olur mu bilemiyorum. Zaten gpu işinde pek bilmediği bir oyuna girişiyor. Üstüne bir de tsmc'de üretime gidilirse, deplasmana çıkacak demektir. Kolaylıklar diliyorduk ama artık kolaylıklar X2 demek gerek.