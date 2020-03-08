10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı

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Yarı iletken üreticisi Intel’in kompakt yapısıyla ön plana çıkan NUC bilgisayarları son yıllarda performans konusunda da kaydadeğer bir seviyeye geldi. Yeni çözümler gün yüzüne çıktı.

Tiger Lake işlemcilerden güç alacaklar

11. nesil Tiger Lake işlemcilerini temel alacak NUC 11 serisi hali hazırdaki NUC 8 ve 9’ların yerini alacak. 10 nm+ üretim sürecinden geçecek işlemciler Sunny Cove mimarisiyle benzer yapıya sahip Willow Cove mimarisinin kullanılacağı yongalar önbellek tasarımındaki iyileştirmeler ve transistör boyutundaki optimizasyonlar sayesinde daha yüksek performans sunarken gelişmiş güvenlik önlemleriyle de kullanıcıların siber dünyadaki saldırılara karşı emniyette kalmasını sağlayacak.

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Phantom Canyon NUC 11 Extreme

Paylaşılan Phantom Canyon NUC 11 Extreme ve Panther Canyon NUC 11 Performance’tan Extreme seçeneği daha kaslı bir özellik listesine sahip. kalbinde 28 wtt TDP’li Core i7-i5 işlemcilerinin tercih edileceği kompakt bilgisayarlarda Intel’in güncel Xe mimarisine sahip entegre GPU bulunacak. Ayrıca henüz hangi oyuncunun tercih edileceği bilinmese de 6-8 GB VRAM’e sahip harici ekran kartı seçeneği de sunulacak.

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Ek olarak 64 GB’a kadar DDR4-3200 MHz SO-DIMM RAM’leri destekleyecek NUC 11 Extreme’deki 2 M.2 slotunda kullanılacak NVMe SSD’ler için PCIe 4.0 standartı da gündemde. Diğer taraftan Hades Canyon ve Skull Canyon NUC’larıyla benzer tasarıma sahip kasada PC’de 1xHDMI 2.0b, Mini DP, 2 Thunderbolt 3 portu ve Intel’in 2.5 Gbps LAN kontrolcüsünü görmekteyiz. Kablosuz bağlantı seçeneklerinde ise Intel Wireless-AX 201, IEEE 802.11 Ax, WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojileri listeleniyor.

Panther Canyon NUC 11 Performance

Yine 28 watt TDP’li Tiger Lake işlemcilerinin boy göstereceği NUC 11 Performance’ta ise Core i3 ve Core i5 yongaları sunulacak. Xe GPU’sunun kullanılmaya devam edildiği daha kompakt yapıdaki NUC’ta harici ekran kartından feraget edilirken USB arayüzlerinde de kırpmaya gidilmiş.

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Ayrıca Bkz. "Dell yanlışlıkla 10. nesil işlemcili XPS masaüstülerinin tanıtım videosunu yayınladı"

Son olarak her ne kadar slaytta NUC’lar bu yılın ortalarına konumlandırılsa da Koronavirüs salgını nedeniyle bu tarihin ikinci yarı olarak değişebileceği tahmin ediliyor.

https://wccftech.com/intel-11th-generation-tiger-lake-cpu-xe-gpu-powered-nuc-11-launching-2h-2020/

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