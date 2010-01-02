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Intel yeni nesil entegre grafik birimiyle oynanabilen oyunları açıkladı

9 yıl
30,5b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yeni nesil entegre grafik birimiyle oynanabilen oyunları açıkladı
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Intel 3 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı entegre grafik özellikli yeni nesil işlemcileri için oynanabilir oyunlar listesi hazırladı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler, HD Graphics olarak isimlendirilen ve firma tarihinde şimdiye kadar hazırlanan en güçlü entegre grafik çözümü olarak gösterilen yeni bir entegre grafik çözümü kullanılıyor. Firmanın güncel ürün gamındaki GMA X4500 HD'nin gözden geçirilmiş ve pek çok noktada ciddi bir geliştirme sürecine dahil edilmiş daha güçlü bir versiyonu olarak gösterilen yeni grafik yongası, Intel'in üçüncü jenerasyon Unified Shader mimarisini temel alıyor ve 12 iş hattı ile geliyor. Yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine de sahip olan (Pentium G6950 için söz konusu değil) yeni grafik biriminin oynatabildiği oyunlar, Intel tarafından açıklandı.

Masaüstü sistemler için Clarkdale, dizüstü bilgisayarlar içinse Arrandale kod adıyla hazırlanan yeni nesil işlemcilerinin, HD Graphics entegre grafik birimiyle orta segmette müthiş oyun deneyimi sunacağını iddia eden Intel, oynanabilir oyuncular Amerika/Avrupa ve Asya olmak üzere popüler başlıkları bölge bazlı kategorilendirme ile sunuyor. Açıklanan bilgilere göre World of Warcraft, Warcraft III, Fifa 2009, Football Manager 2009, Sims II ve Sims III gibi pek çok oyun yeni nesil işlemcilerdeki entegre grafik birimi ile sorunsuz bir şekilde oynatabilecek. Gün ışığına çıkan bazı yeni test sonuçlarına göre Intel'in yeni nesil entegre grafik birimi, yerini alacağı GMA X4500 HD'nin ciddi şekilde önünde yer alırken Nvidia'nın GeForce 9300 entegre grafik çözümünden ise daha yavaş kalıyor.

Intel yeni nesil entegre grafik birimiyle oynanabilen oyunları açıkladı
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Kaynak: OCWorkbench


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umutarslan.com 9 yıl
Az Paraya Çok köfte istemeyin :)
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caneker 9 yıl
Cok kofte yokki adamlarin elinde, mecbur az kofte az para muhabbeti yapacak.
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DH Misafiri 9 yıl
Adamlar işlemciyle beraber grafik çipini veriyorlar, bazı arkadaşlar ileri geri konuşyorlar. El insaf.. Yani 80 dolarlık işlemci ile birlikte verilen grafik çipinin 200 dolarlık ve işlemcinin 3 katı elektirik tüketen grafik kartı ile aynı performansı vermesini istiyorlar.
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resler 9 yıl
Oyunu açmak ile oyunu oynatmak farklı şeylerdir üç kağıtçı Intel.
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JrMaster 9 yıl
Crysis te 30fps verirmi alıcamda
zuhauhzuhuahz
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aydogdu1453 9 yıl
beyler bu onboard kartlar gerçek oyuncular için bir anlam ifade etmez sadece belirli oyunları oynattıktan sonra da bir işe yaramaz intel saçmalıklarına dewam ediyo cins cins chipset adları 2 senede bir soket değiştirme birde bunlara ekran kartı denılıyo ya ona acıyorum
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yc#1 9 yıl
Intel grafik sektöründe ancak kendisiyle yarışabiliyor.
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fukarakoala 9 yıl
Kusura bakmasın wow ve aıon da kac fps alır cok merak edıyorum oraya sırf online oyuncuları boyamak icin koymuslar. Cok kötü bi durum
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sadtneverdie 9 yıl

fukarakoala

Kusura bakmasın wow ve aıon da kac fps alır cok merak edıyorum oraya sırf online oyuncuları boyamak icin koymuslar. Cok kötü bi durum


wow u netbooklar bile gayet güzel calıstırıyor youtubeda tonla vıdeosu var.
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CyberDiamond 9 yıl
ne kadar geyik online oyun varsa yazmış intel
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hærun 9 yıl
hd4200 bundan iyidir
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Tolgá 9 yıl
isimlere hastayım ya arrandale clarkdale falan nerden bulurlar böyle güzel isimleri
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TELESCOPE 9 yıl

DEATH71

isimlere hastayım ya arrandale clarkdale falan nerden bulurlar böyle güzel isimleri


katılıyorum size
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yonex78 9 yıl
nvidia go 9300 ün gerisinde kalıyorsa tartışacak bişey yok
ortalıkta intel chipsetle satamayınca işlemcinin içine soktu gpu yu başkada bişi degil:(
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Trecc11 9 yıl
off manyak sonuçlar vermiş..
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