Intel yeni nesil entegre grafik birimiyle oynanabilen oyunları açıkladı

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Intel 3 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı entegre grafik özellikli yeni nesil işlemcileri için oynanabilir oyunlar listesi hazırladı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler, HD Graphics olarak isimlendirilen ve firma tarihinde şimdiye kadar hazırlanan en güçlü entegre grafik çözümü olarak gösterilen yeni bir entegre grafik çözümü kullanılıyor. Firmanın güncel ürün gamındaki GMA X4500 HD'nin gözden geçirilmiş ve pek çok noktada ciddi bir geliştirme sürecine dahil edilmiş daha güçlü bir versiyonu olarak gösterilen yeni grafik yongası, Intel'in üçüncü jenerasyon Unified Shader mimarisini temel alıyor ve 12 iş hattı ile geliyor. Yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine de sahip olan (Pentium G6950 için söz konusu değil) yeni grafik biriminin oynatabildiği oyunlar, Intel tarafından açıklandı.

Masaüstü sistemler için Clarkdale, dizüstü bilgisayarlar içinse Arrandale kod adıyla hazırlanan yeni nesil işlemcilerinin, HD Graphics entegre grafik birimiyle orta segmette müthiş oyun deneyimi sunacağını iddia eden Intel, oynanabilir oyuncular Amerika/Avrupa ve Asya olmak üzere popüler başlıkları bölge bazlı kategorilendirme ile sunuyor. Açıklanan bilgilere göre World of Warcraft, Warcraft III, Fifa 2009, Football Manager 2009, Sims II ve Sims III gibi pek çok oyun yeni nesil işlemcilerdeki entegre grafik birimi ile sorunsuz bir şekilde oynatabilecek. Gün ışığına çıkan bazı yeni test sonuçlarına göre Intel'in yeni nesil entegre grafik birimi, yerini alacağı GMA X4500 HD'nin ciddi şekilde önünde yer alırken Nvidia'nın GeForce 9300 entegre grafik çözümünden ise daha yavaş kalıyor.

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Kaynak: OCWorkbench