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Intel yıl sonu için 600GB kapasiteli SSD planlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yıl sonu için 600GB kapasiteli SSD planlıyor
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34nm NAND flash bellek yongalarını kullandığı X-25 M G2 serisi SSD sürücülerini yaz aylarında pazara sunan Intel, yıl sona ermeden SSD gamında bir jenerasyon daha ilerli gitmeyi ve mevcut kapasite seçeneklerine yenilerini eklemeyi planlıyor. Intel'in güncel yol haritasına göre son çeyrekte hazır olması beklenen Postivell Refresh kod adlı yeni SSD sürücüleri için DRAM üretiminde bir sonraki fabrikasyon sürecine geçilmesi ve 34nm yerine muhtemelen 28nm NAND flash bellek yongalarına yer verilmesi bekleniyor.

Postivelle kod adını taşıyan ve 34nm NAND flash bellek yongası kullanan X-25 M G2 serisi güncel SSD modelleriyle 160GB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunan Intel'in Postivelle Refresh serisinde kapasitesinin 600GB'a kadar çıkması bekleniyor. Performans noktasında da bir takım iyileştirmelere sahip olması beklenen Postville Refresh serisi için SATA-III desteği gibi yenilikler ise henü gündeme gelmiş değil ancak Intel'in NAND flash üretiminde yakın ilişki içerisinde olduğu Micron'un, SATA-III destekli SSD kontrolcüsü geliştirmesinden sonra Intel cephesi için de benzer iddialar gündeme gelmiyor değil.

Son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde hazır olması beklenen Postville Refresh serisinden önce yeni yılın ilk ayları ile birlikte Intel'in ilk jenerasyon SSD modelleri için emeklilik programını devreye alması bekleniyor.


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toonjai 9 yıl
söz konusu intel olunca ucuzluk hikaye ! en az 2500 TL olacaktır bunun fiyatı. diğer firmaları beklemekten başka çare görünmüyor.
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sahafiec 9 yıl
bu yüksek kapasitelerin çıkması ile birlikte fiyatlar da ucuzlasa çok iyi olur.
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XenonMan58 9 yıl
yeni fikirler akıllarına geliyor bence iyice oturana kadar SSD almamalı hem ucuzlasın hemde iyice son ayarları ve son fikirleri elde etsinler...
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showstopper41 9 yıl
SSD ye ancak sata III ile geçeriz. 1 ya da 2 tane raid sata III SSD + n adet depo 5400 rpm sata II düşünüyorum ileride. En az 2-3 sene daha bekleyecez sanırım. SSD lerin ucuzlaması çok vakit alacak gözüküyor. İlk çıkankar emekli bile olmuşlar.
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gqhsoon 9 yıl
Fiyat gerçekten çok fazla olacak
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mav1li 9 yıl
@alperdia
80gb intel ssd 660 tl. Gerisini siz hesap edin.
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respire91 9 yıl
en az 1000 tl olur tahminimce
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alperdia 9 yıl
yok 1 trilyon :)
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mav1li 9 yıl
Uçuk
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İstanbul Beyefendisi 9 yıl
2-3 bin lira olur mu fiyatı sizce?
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TELESCOPE 9 yıl
bütçeleri zorlatmaz inşallah
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MattPegasus 9 yıl
Fiyatı ne kadar olcak acaba

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