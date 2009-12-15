Intel yıl sonu için 600GB kapasiteli SSD planlıyor

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34nm NAND flash bellek yongalarını kullandığı X-25 M G2 serisi SSD sürücülerini yaz aylarında pazara sunan Intel, yıl sona ermeden SSD gamında bir jenerasyon daha ilerli gitmeyi ve mevcut kapasite seçeneklerine yenilerini eklemeyi planlıyor. Intel'in güncel yol haritasına göre son çeyrekte hazır olması beklenen Postivell Refresh kod adlı yeni SSD sürücüleri için DRAM üretiminde bir sonraki fabrikasyon sürecine geçilmesi ve 34nm yerine muhtemelen 28nm NAND flash bellek yongalarına yer verilmesi bekleniyor.

Postivelle kod adını taşıyan ve 34nm NAND flash bellek yongası kullanan X-25 M G2 serisi güncel SSD modelleriyle 160GB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunan Intel'in Postivelle Refresh serisinde kapasitesinin 600GB'a kadar çıkması bekleniyor. Performans noktasında da bir takım iyileştirmelere sahip olması beklenen Postville Refresh serisi için SATA-III desteği gibi yenilikler ise henü gündeme gelmiş değil ancak Intel'in NAND flash üretiminde yakın ilişki içerisinde olduğu Micron'un, SATA-III destekli SSD kontrolcüsü geliştirmesinden sonra Intel cephesi için de benzer iddialar gündeme gelmiyor değil.

Son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde hazır olması beklenen Postville Refresh serisinden önce yeni yılın ilk ayları ile birlikte Intel'in ilk jenerasyon SSD modelleri için emeklilik programını devreye alması bekleniyor.