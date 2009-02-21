Intel'de en çok satan yonga setleri; P31 ve G31

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Intel'in ilk çeyrek yonga seti satışlarının önemli bir kısmını maliyet odaklı giriş seviyesi sistemler için hazırlanan ve uzunca bir süredir pazarda satılan yonga setlerinin oluşturacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre entegre grafik işlemcili G31 ve P31 yonga setlerinin OEM üreticilerin de katkısıyla Mart ayında sonlanacak üç aylık ilk dönemde firmanın en çok satan yonga seti çözümlerini oluşturacağı ve toplam çipset satışlarının %43.4'ünü kapsayacağı bildiriliyor. G31 ve P31 ikilisini özellikle kurumsal sistemler için hazırlanan Q45/Q43 yonga setlerinin oluşturması bekleniyor.

Toplam satışın %28'ini oluşturması beklenen Q45/Q43 ikilisini ise sırasıyla G45, G43, P45 ve P43 yonga setlerinin oluşturması beklenirken öngörülen satış rakamının %11 seviyesinde olacağı bildiriliyor. Bahsi geçen yonga setleri Intel'in ilk çeyrek yonga seti satış projeksiyonunda %82.4'lük kısmı oluşturması beklenirken, diğer yonga seti çözümleri ise toplam satışın %17.6'lık kısmını oluşturacak.