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Intel'de en çok satan yonga setleri; P31 ve G31

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'de en çok satan yonga setleri; P31 ve G31
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Intel'in ilk çeyrek yonga seti satışlarının önemli bir kısmını maliyet odaklı giriş seviyesi sistemler için hazırlanan ve uzunca bir süredir pazarda satılan yonga setlerinin oluşturacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre entegre grafik işlemcili G31 ve P31 yonga setlerinin OEM üreticilerin de katkısıyla Mart ayında sonlanacak üç aylık ilk dönemde firmanın en çok satan yonga seti çözümlerini oluşturacağı ve toplam çipset satışlarının %43.4'ünü kapsayacağı bildiriliyor. G31 ve P31 ikilisini özellikle kurumsal sistemler için hazırlanan Q45/Q43 yonga setlerinin oluşturması bekleniyor.

Toplam satışın %28'ini oluşturması beklenen Q45/Q43 ikilisini ise sırasıyla G45, G43, P45 ve P43 yonga setlerinin oluşturması beklenirken öngörülen satış rakamının %11 seviyesinde olacağı bildiriliyor. Bahsi geçen yonga setleri Intel'in ilk çeyrek yonga seti satış projeksiyonunda %82.4'lük kısmı oluşturması beklenirken, diğer yonga seti çözümleri ise toplam satışın %17.6'lık kısmını oluşturacak.


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Batuist 10 yıl
c.asper gibi firmalar olduğu sürece satar tabi..
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ceyhunataykan 10 yıl
Haber doğru ama bence p35'in hakkı yenmemeli ve çok kaliteli bir yonga seti.Ayrıca su anda en iyi f/p kart gigabyte EP45 DS3L (tabi sli veya CF özelliklerinde faydalanmıyacak arkadaşlar için)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
P43 suan en F/P anakarttır..
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ahmetltn 10 yıl
p43 bence en iyi f\p bende gigabyte p43 s3l kullanıyom
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Tolgá 10 yıl
@alito
P45 gerçekten iyi bir yonga seti.
p43 de iyi bir yonga seti özellikleri ve fiyatıyla crossfire ve sli yapmayanlar için uygun bir anakart
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alito 10 yıl
P45 gerçekten iyi bir yonga seti.
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Vuze 10 yıl
bence normal haber için teşekkürler
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