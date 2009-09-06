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Intel'de Sonbahar hareketliliği; Celeron E3200 ve E3300 ile Core 2 Quad Q9505 ve Q9505s çıktı

Yeni nesil Lynnfield işlemci ailesini duyurmaya hazırlanan Intel, Celeron E3200 ve E3300 ile Core 2 Quad Q9505 ve Q9505s modellerini satışa sundu.
9 yıl
6,4b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sessiz geçen yaz döneminin ardından yeni haftayla birlikte donanım dünyası için heyecan dolu bir dönemin kapısı aralanacak ve sektör devi isimler tarafından yapılacak yeni lansmanlarla birlikte endüstri Sonbahar aylarına "merhaba" demeye başlayacak. Önümüzdeki hafta için özellikle üzerinde durulan iki çok önemli etkinlik bulunuyor ki bunlardan birisi Intel, diğeri ise AMD tarafından gerçekleştirilecek. Intel tarafında Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerle birlikte P55 yonga setinin tanıtılması beklenirken AMD ise hem DirectX 11 destekli ekran kartlarını hem de yeni nesil mobil platformlarını tanıtacak. Okula dönüş dönemi olarak ta bilinen ve durgun geçen yaz döneminin ardından satışların yeniden artmaya başladığı Eylül ayı ile birlikte rekabette öne çıkmak isteyen firmalar, yeni nesil çözümlere ek olarak farklı segmentler için alternatif model çalışmalarına da devam ediyorlar. Bu isimlerden birisi olan Intel, çift ve dört çekirdekli 4 yeni işlemcisini kullanıma sunuyor.

Intel'de Sonbahar hareketliliği; Celeron E3200 ve E3300 ile Core 2 Quad Q9505 ve Q9505s çıktı
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Lynnfield işlemci ailesiyle birlikte Nehalem mimarisini temel alan modellerini yaygınlaştırmayı ve 2011 sonrası için Core 2 jenerasyonu ile yollarını ayırmayı planlayan Intel, LGA775 platformu için ikisi Core 2 Quad, diğer ikisi ise Celeron E3000 serisi altında hazırlanan 4 yeni işlemcisini kullanıma sunuyor. LGA1156 formundaki işlemcileri ve P55 yonga seti merakla beklenen firma, AMD'nin alternatif çözümlerine karşı LGA775 tabanlı işlemci modellerine yenilerini ekleyerek ürün gamını güncellemeyi hedefleyen Intel, Celeron E3200 ve E3300 ile birlikte Core 2 Quad Q9505 ve Q9505s modellerini satışa sunuyor. Intel'in yeni işlemcileri arasında iki yeni Celeron modeli özellikle dikkat çekiyor zira firma çift çekirdekli E3200 ve E3300 modelleriyle birlikte maliyet odaklı sistemler için hazırladığı giriş seviyesi işlemcilerinde de 45nm üretim teknolojisine geçiş yapıyor. Özellikle ofis sistemlerini hedef alan çift çekirdekli yeni Celeron işlemcileri modeline göre sırasıyla 2.4GHz ve 2.5GHz'de görev yapıyorlar.

Intel'de Sonbahar hareketliliği; Celeron E3200 ve E3300 ile Core 2 Quad Q9505 ve Q9505s çıktı
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Seviye 2 bellek kapasiteleri 1MB olarak belirlenen yeni işlemcilerin 800MHz FSB desteği ile geldiği açıklanırken özellilkle bu açıdan yüksek hız aşırtma başarımı sunmaları da bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve ısıl güç tasarımları (TDP) 65 Watt olarak belirlenen Celeron E3200 ve E3300 modelleri için altı çizilen bir diğer önemli detay ise VT yani Sanallaştırma Teknolojisi'ne destek vermeleri. Microsoft tarafından 22 Ekim'de lanse edilmesi beklenen Windows 7 işletim sisteminde, yazılım uyumluluğu ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması için Sanallaştırılmış XP Modu olarak tanımlanan yeni bir özelliğe yer veriliyor ve bu sayede Windows XP için geliştirilen ve akabinde güncellenmeyen spesifik uygulamaların (özellikle de meslek odaklı yazılımların) Windows 7 üzerinde Sanallaştırılmış XP Modu ile sağlıklı bir şekilde çalıştırılması hedefleniyor. Ancak bu önemli özellikten faydalanılabilmesi için kullanıcıların Sanallaştırma Teknolojileriyle uyumlu işlemci kullanmaları gerekiyor.

Intel'de Sonbahar hareketliliği; Celeron E3200 ve E3300 ile Core 2 Quad Q9505 ve Q9505s çıktı
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Satılmakta olan güncel işlemci modellerinin tamamında Sanallaştırma Teknolojisine destek veren AMD'nin aksine Intel'de bazı işlemciler için bu destekten bahsedilmek pek mümkün değil. Ancak Windows 7 öncesinde Sanallaştırma desteğine sahip olmayan modellerini de yeni revizyonlarla güncelleme yoluna giden Intel, çift çekirdekli Celeron E3200 ve E3300 modellerinde ise Sanallaştırma Teknolojisi'ne destek veriyor. Yurt dışında satışına başlanan çift çekirdekli yeni işlemcilerden Celeron E3200 için belirlenen adetli satış fiyatının 43$, saat hızı 100MHz daha yüksek olan Celeron E3300 içinse 53$ olduğu açıklandı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Celeron E3200 ve E3300 modellerine ek olarak Intel, dört çekirdekli Core 2 Quad Q9505 ve Q9505s modellerini de duyurdu. Her ikisi de 2.83GHz'de çalışan yeni işlemciler, 6MB seviye 2 bellek ile geliyor ve 1333MHz FSB hızını destekliyorlar. Benzer şekilde 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler aynı zamanda Sanallaştırma desteği de sunuyorlar.

Intel'de Sonbahar hareketliliği; Celeron E3200 ve E3300 ile Core 2 Quad Q9505 ve Q9505s çıktı
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Yeni işlemciler, Intel'in resmi internet sitesinde de yer almaya başladı.

Saat hızları aynı olan dört çekirdekli yeni işlemciler arasında fark oluşturan en önemli detay ise TDP seviyeleri yani ısıl güç tasarımları. Zira Core 2 Quad 9505 modeli, Intel ürün gamındaki dört çekirdeli pek çok Core 2 Quad modeli gibi 95 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile gelirken, Q9505s modeli ise 65 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile daha "yeşil dostu" bir profil çizmekte. Intel'in dört çekirdekli yeni işlemcileri için firma tarafından tavsiye edilen adetli satış fiyatları da açıklandı. Resmi listeye göre 1000 adetlik alımlarda Core 2 Quad Q9505 modeli 213$, Q9505s modeli ise 273$'lık fiyat üzerinden kullanıma sunuluyor.

 


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safakaltun 9 yıl
şu anda dünya üzerinde intel kulanıcılarının çoğu LGA775 socket kullanıyor yani yeni socket e geçti diye onları kenara atmak çok ciddi hata olur q9505 lar mantıklı bir çıkartma olmuş fakat e3xxx serisi gerçekten anlamsız olmuş bencede BAN
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acbold 9 yıl
ya bırakın boş iş ya .ama eminim celeron isminde çıkmasaydı bu işlemci satışı belli bir düzeye gelebilirdi.
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fantomasds 9 yıl
Sen platformunu değiştir Intel. Sonrada eski platforma işlemci çıkar. Anlamak mümkün değil. AMD beni geçsin diye bu kadar uğraşılmaz. Intel'in p55 yonga setli anakartları 150$'ken AMD'nin radeon 4200lik AM3 platformu anakartı 90$. Üstelik AM3 platformundaki tüm işlemcileri çalıştırıyor.
Phenom X2 aldın 4 çekirdekli yaptın. Aradan 2 sene geçti. BAktı seni kesmedi o zamanını en baba 4 çekirdekli işlemcisini de takabilirsin. Ama Intel LGA 775 aldın. 2 sene sonra piyasada işlemci bulamazsın takacak.
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acbold 9 yıl
celeron ismi oldukça 10 TL de olsa almam :)
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rider30 9 yıl
celeron işlemci alınmaz bu devirde. Ama oyun, film amaçlı değilde düşük bütçeli standart bir sistem kurulacaksa olabilir.
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mav1li 9 yıl
Exa da satıştalar
e3200 55+kdv
e3300 66+kdv
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yenerbalcı 9 yıl
mav1li

Exa da satıştalar
e3200 55+kdv
e3300 66+kdv


45nm 12,5 çarpanlı iyi oc olan E5200 türkiyede 69 usd satıldığı yerde Celeron Exxxx almak cahillik olur
İntel işçi çıkartırken kafası çalışan insanları göndermiş galiba Bütün Celeronlar intelde kalmış 2010 yılına girilecek firma millete 45nm Celeron kakalamaya çalışmasına

teknofiyat.com/...

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HiqhVoLtaqe 9 yıl
@Winter

O fiyata gözü sevdiğim kdv'sinide ekle :)
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yekoo 9 yıl
evet katılıyorum e5200 zaten fazlasıyla f/p işlemci celeronun 60 doları aşarsa satmıyacağını sanıyorum... ama şu var tabi bizim süper pc markalarımız bunları kapışıp oyun!! pclerinde bile kullanırlar ve çift çekirdekli masper yok çift işlemcili ezber falan die sürerler ortalığa :S
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WinteR 9 yıl
Öncelikle Celeron ismi değişse daha sıcak olacak, fiyat olarak Intel'in perakende fiyatlandırmasına göre ( 1000 adetten perakendeye %5~7 ) 50$ civarı TR'de olur. 2 çekirdek sınıfında oc ile max. işlem gücüne yaklaşır.
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sertacaygun 9 yıl
Core i3 serisi yerine geçmeyecek miydi bunlar ? Satışlara balta mı vurmak istiyorlar ?
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waltran 9 yıl
şu celeron ismini bi türlü sevemedim yahu bu nasıl isim başka koyacak bişey yokmuyduki :S
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Trecc11 9 yıl

waltran

şu celeron ismini bi türlü sevemedim yahu bu nasıl isim başka koyacak bişey yokmuyduki :S


öyle deme yav celeron ismi çok sempatik geliyor bana
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