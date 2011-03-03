Intel'den 2011 Model Solid-State Sürücü Serisi

Intel’in, oyun tutkunları, medya yaratıcıları ve iş istasyonu

kullanıcıları için geliştirdiği Yeni Solid-State Sürücü Serisi

Intel® SSD 510, “göz alıcı akıllı performans” çağını başlatan

2. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin tüm avantajları ve 6Gbps SATA

Çıkış Hızı’na sahip. Bu türünün ilk ve tek örneği niteliğindeki seri,

ilk kez, 2-4 Mart’ta San Francisco’da Moscone Center’daki

‘Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda görücüye çıkacak.

Intel , solid-state sürücülerin (SSD) yeni serisi olarak Intel® Solid-State Drive 510 Series’i duyurdu. Yeni Intel SSD 510, yakın zamanda tanıtılan 2. Nesil Intel® Core™ işlemcilere dayanan platformlarda, Intel’in daha yüksek hızlı SATA veri yolu arabirimlerine geçişinin tüm avantajını kullanmak için hızlı SATA 6 Gbps’lik performansı sağlıyor. Saniyede 500 megabyte’a (MB/S) kadar veri transfer hızını destekleyen Intel SSD 510, daha az zamanda daha fazla veriyi transfer etmek için sıralı okuma hızlarını iki katına; Intel’in şu anki 3Gbps SSD’lerinin sıralı yazma hızlarını da üç kat artırarak, 315 Mbps’e çıkarıyor. Bu da yeni Intel®SSD 510’u, sıkı oyuncular, medya yaratıcıları, performans-yoğun iş istasyonu kullanıcıları ve herhangi bir teknoloji sever için ideal hale getiriyor.

Intel® SSD 510, klasik HDD’leri performans olarak yüzde 50’den fazla geçip endüstri lideri bir performans sağlayarak, bugün hazır olan herhangi bir tüketici SATA SSD’sinin en hızlı sıralı okuma yazma hızını sunuyor.1 Mekanik bir sabit diskle karşılaştırıldığında toplamda daha iyi bir sistem yanıt verme yeteneğine ek olarak, SSD’lerin hareketli parçaları olmadığından daha sağlamdırlar, daha az güç harcarlar, HDD’lerden daha sessiz çalışır ve daha soğukturlar. SSD’ler, sistemin, uygulamaların ve dosyaların açılış süresini kısaltır, uyku modundan daha hızlı kurtarır. Bu özellikleri ile de dikkate değer bir gelişim sergiler. Klasik HDD’ler, 6 Gbps platform teknolojisinin avantajını etkin olarak kullanamaz, çünkü HDD’ler şu anki 3Gbps SATA arabirimini bile etkin olarak kullanmakta başarısız durumda.

Intel NAND Çözümleri Grubu Pazarlama Direktörü Pete Hazen, “Özellikle yüksek sıralı medya transferi gerektiren uygulamalar için tasarladığımız yeni Intel® SSD 510, SSD ürün serimizi tamamlıyor. İster hatasız bir görüntü ve daha hızlı oyun yüklemek isteyen bir oyuncu için olsun ister performans-yoğun bir iş istasyonu kullanıcısı için olsun Intel’in yeni 6Gbps SATA SSD’si sadece 10,000 RPM’lik oyun HDD’sinden önemli ölçüde daha hızlı değil, RAID’li iki oyun HDD’sinden de hızlıdır” dedi.2

Oyun geliştiriciler daha akıllı hız, tutkunları daha iyi deneyim kazanıyor

Chicago’da oyun geliştirme stüdyosu olan Iran Galaxy’nin CEO’su Dave Lang, “Bir oyun geliştirici olarak, geliştirme sırasında optimize etmeye çalıştığımız bir numaralı şey, oyunun belleği kullanımı veya saniyedeki kare sayısı değil, içerik yaratıcımızın tekrarlama süresidir. Ekibimizi Intel’in 6Gbps SSD’lerine yükselterek, geliştiricilerimizin editörde bir değişiklik yapmak ve sonra da onu oyunda denemek için harcadıkları sürede yüzde 15-20 gibi önemli bir iyileşme gördük. Daha hızlı tekrarlama daha fazla tekrarlama demektir, bu da tüketiciler için daha iyi bir oyun deneyimi anlamı taşır” dedi.

Intel® SSD 510 Serisi, yüksek kapasiteli modeli için dizisel okuma hızında 500 Mbps’e ve yazmada 315 Mbps’e kadar sıralı okuma yazma hızıyla sınıfının en iyi sıralı okuma yazma performansını sunmak adına Intel’in kendini kanıtlamış 34 nm’lik NAND flaş belleğini kullanıyor. Şu anda hazır olan ürün, 1,000 adetlik siparişlerde 250GB kapasitede 584 dolar, 120GB kapasitede ise 284 dolar fiyatı ile geliyor. Her iki ürünün de sınırlı bir 3-yıllık garantisi bulunuyor. 120GB’lık sürüm, karma konfigürasyonun popülerleştiği, çift sürücülü masaüstleri için mükemmel bir tercih oluyor. Bu tip kurulumda, HDD, verileri saklamak için kullanılırken, sistemin daha hızlı açılması ve uygulama performansını artırmak için işletim sistemine, favori uygulamalara ve oyunlara SSD’den erişiliyor.

Intel SSD’yi satın alanlar, silikon yapının güvenilirliğine ek olarak, sürücünün sağlığını ve performansını sürdürmesine yardımcı olmak için Microsoft Windows* kullanıcılarına güçlü bir yönetim, bilgi ve teşhis araçları seti sağlayan, ücretsiz bir yardımcı yazılım olan Intel SSD Optimizer’li Intel® SSD Toolbox’a da sahip oluyor. Kurulum işlemlerini kolaylaştırmaya yardımcı olması için bütün Intel SSD kullanıcıları, önceki depolama cihazının (SSD veya HDD) tüm içeriğini herhangi bir Intel SSD’ye kopyalamaya imkan tanıyan Intel® Data Migration Software’i ücretsiz olarak indirebiliyor.

Intel SSD’ler çeşitli satıcı, bayi veya dünya çapındaki Newegg.com veya Amazon.com gibi Internet mağazalarından satın alınabilir. Intel SSD’ler hakkında daha fazla bilgi www.intel.com/go/ssd’de bulunabilir veya www.intel.com/pressroom/kits/ssd’deki multimedya basın kitine erişerek elde edilebilir. Twitter’da Intel SSD’leri izlemek için: @intelssd, Facebook: Intel Solid State Drive (Official) veya communities.intel.com.

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