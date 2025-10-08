Corsair MagSafe destekli yeni SSD modelini duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Corsair yüksek hızlı depolama çözümü arayan mobil cihaz kullanıcılarını ve profesyonelleri hedefleyen yeni bir taşınabilir SSD duyurdu. EX300U taşınabilir SSD modeli sayısız mobil cihaz için kolay bir kullanım sunuyor.

Corsair EX300U özellikleri ve fiyatı

3D NAND flash bellek kullanan üründe Phison PS2217-17 (U17) kontrolcüsüne yer verilmiş. DRAM barındırmayan ürün dinamik pSLC tamponlama, TRIM, sürekli performans takibi gibi özelliklere sahip. MagSafe halkası sayesinde de iPhone modellerine kolay bir şekilde tutturulabiliyor. USB Tip-C üzerinden bağlantı kuran depolama USB 3.2 Gen 2 ile 10Gbps bant genişliğine ulaşabiliyor. Yazma ve okuma hızları ise 1100MB/s seviyelerine çıkabiliyor.

Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android ve Linux işletim sistemleri için sürücü gerekmezken kutudan iki adet Tip-C kablosu çıkıyor. 98 gram ağırlığında olan kasa 70 dereceye kadar çalışabiliyor. Dayanıklılık ömrü ise Tb başına 250TB yazma olarak belirlenmiş. Corsair EX300U SSD modeli 1TB – 100$, 2TB – 160$, 4TB – 325$ şeklinde piyasaya çıkacak.



