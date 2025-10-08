Corsair MagSafe destekli yeni SSD modelini duyurdu

Corsair EX300U özellikleri ve fiyatı
3D NAND flash bellek kullanan üründe Phison PS2217-17 (U17) kontrolcüsüne yer verilmiş. DRAM barındırmayan ürün dinamik pSLC tamponlama, TRIM, sürekli performans takibi gibi özelliklere sahip. MagSafe halkası sayesinde de iPhone modellerine kolay bir şekilde tutturulabiliyor. USB Tip-C üzerinden bağlantı kuran depolama USB 3.2 Gen 2 ile 10Gbps bant genişliğine ulaşabiliyor. Yazma ve okuma hızları ise 1100MB/s seviyelerine çıkabiliyor.
Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android ve Linux işletim sistemleri için sürücü gerekmezken kutudan iki adet Tip-C kablosu çıkıyor. 98 gram ağırlığında olan kasa 70 dereceye kadar çalışabiliyor. Dayanıklılık ömrü ise Tb başına 250TB yazma olarak belirlenmiş. Corsair EX300U SSD modeli 1TB – 100$, 2TB – 160$, 4TB – 325$ şeklinde piyasaya çıkacak.
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster