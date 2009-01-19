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Intel'den dört çekirdekli yeni işlemci; Core 2 Quad Q7500

10 yıl
19,7b
1
34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den dört çekirdekli yeni işlemci; Core 2 Quad Q7500
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Dört çekirdekli işlemcilerinde 200$'a varan fiyat indirimi yaparak dikkatleri üzerine çeken Intel yeni bir model hazırlığında. Devam eden küresel ekomik krizin yarattığı talep düşüklüğü nedeniyle geçen yılın son çeyreğinde net kârı %90 düşen Intel, telafi çalışmalarına başlamış gibi görünüyor. Zira firmanın maliyet odaklı yeni bir modeliyle, dört çekirdekli işlemcileri alt segmentlerde de yaygınlaştırmayı planlıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Intel'in hazırlıkları süren dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q7500 olacak. AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II X4, X3 ve Athlon X2 modellerine karşı firmanın önemli silahlarından biri olması beklenen Q7500, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Isıl güç tasarımı 65 Watt olarak belirlenen işlemci 2.6GHz'de çalışıyor, 800MHz FSB hızını destekliyor ve 2MB L2 bellek ile geliyor.

Intel'in dört çekirdekli işlemcileri yaygınlaştırma stratejisinin son adımı olan Core 2 Quad Q7500, Q8000 serisinin yarısı, modeline göre Q9000 serisinin ise altıda biri kadar seviye 2 ön belleğe sahip. 150$ altı etiket fiyatına sahip olacağı söylenen işlemcinin önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. Yüksek satış potansiyeline sahip olan yeni modele karşı AMD'nin neler yapacağını ise zaman göstercek.


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ET 7 10 yıl
ne olursa olsun amd alicam cunki yasatmak lagzim eyer intelin ucuz oyunu basari saglarsa ve amd gibi bi rakip devrilirse !!
intel bize yenu cpu larini taksitle faizle satacak fiyatlar koyar
akilli olun :)
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CeFurkan 10 yıl
13 carpan manyak bisi ya
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buraoca2 10 yıl
Hızaştırma performansını şimdiden merak ediyorum :D
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K.Kahriman 10 yıl
intel anlaşılan 65nm q6600 q6700 ü unuttu tabanı 7500 ile açıp 8000 de orta seviye 9000 de üst seviye planlıyor

büyük bir ihtimal intel artık bu o.c yapıp i7 q9650 q9550 geçme olaylarını bitirmek istiyor ve ona görede önlemini almıştır yani yeni nesilde takoz işlemciler bizi bekliyor olabilir

2mb cache ise şuanki çoğu uygulamada yeterli 2mb ile 4mb cache arasında %5 lik bir performans farkı var artık ordan pay biçin kendinize
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uglipancan 10 yıl
amd phenom alacaktım fakat onun fiyatına anakart+intel q7500 alırım daha iyi
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yenerbalcı 10 yıl
Orjinalden alıntı: uglipancan

amd phenom alacaktım fakat onun fiyatına anakart+intel q7500 alırım daha iyi


150 usd nin altında satılacağına inanıyormusunuz şuan E7400 o fiyata satıyorlar TC de

teknofiyat.com/...

yaza kadar beklersiniz
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Wilson Fisk 10 yıl
tr'de 300 liradan asagi olmaz.q6600'de 2mb cache olsa bu kadar is yapar miydi?propus'a rakip olabilir ama deneb'lere rakip olamaz.
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razorc 10 yıl
bence bu işlemcinin oc performansı q6600 gibi olursa tadından yenilmez valla, peynir ekmek gibi satılır.:DD
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yenerbalcı 10 yıl
200x13 = 2600Mhz = 2.6GHz
800MHz FSB
2MB L2
bu çarpanlar sizi çarpmasın
çarpana bak çarpana 13 değil 30 kere çarpıyor
( 13 kere sol yanağına + 13 kere sağ yanağına + 4 kerede kafasına



vurur )
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

valid.canardpc.com/...

Orjinalden alıntı: Mene

walla bu 13x çarpanıyla fazla canlar yakabilir hele ki bi de bu fiyata tadından yenmez doğrusu.


yemek çok tuzlu ayrıca iyi pişmemiş ......puanım = 10 üzerinden 3



Orjinalden alıntı: razorc

bence bu işlemcinin oc performansı q6600 gibi olursa tadından yenilmez valla, peynir ekmek gibi satılır.:DD


o peynir süt tozundan yapılmış lighte peynir q6600 rakip olamaz



Orjinalden alıntı: ET 7

bende bir amd kullanicis olarak intele allah belani versin diyorum.
bende bir intel kullanıcısı olarak aynen katılıyorum




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TikaMasala 10 yıl
2Mb L2 bellek şaka gibi...
Ancak fiyatı ve 65W lık tdp si ile HTPC lere can verebilir bu canavar :)
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ET 7 10 yıl
bende bir amd kullanicis olarak intele allah belani versin diyorum.
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esses... 10 yıl
Birde işin böyle bitarafıda olacak sanırım;
Orta seviye veya üst segment teki core2 ler yeni core2Qudlardan hızlı olursa ozaman gerçekten çok komik olacak. Yani;
E6850 veya X6800 işlemciler Core2Quad Q7500 daha hızlı olurlarsa ozaman ne olacak.
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brnvarol 10 yıl
13 çarpanla amd yi bikez daha üzer bu işlemci
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Bu haber en cok bilgisayarcıların isine yarıcak :O) Cünkü son kullanıcılar islemcinin hızlarına pek bakmıyorlar yani müsteriye 4 cekirdek de tamam is bitti gerisi %100 kar yaparsın eee bak hazır ucuz 4 cekirdekte geliyor tamam bilgisayarcılarin hem amd ye hem intele tesekkür etmesi lazım.:O)
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MMTC 10 yıl
İşte rekabetin güzellikleri...AMD olmasaydı şimdi bu işlemcileri göremezdik! Bir Intel kullanıcısı olarak AMD'ye teşekkür ediyorum.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Bu işlemci iyi satış rakamlarına ulaşabilir...
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msamy 10 yıl
Q9550 yi oc de geçermi bakalım görelim
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Mene 10 yıl
walla bu 13x çarpanıyla fazla canlar yakabilir hele ki bi de bu fiyata tadından yenmez doğrusu.
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