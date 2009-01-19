Intel'den dört çekirdekli yeni işlemci; Core 2 Quad Q7500

Tam Boyutta Gör

Dört çekirdekli işlemcilerinde 200$'a varan fiyat indirimi yaparak dikkatleri üzerine çeken Intel yeni bir model hazırlığında. Devam eden küresel ekomik krizin yarattığı talep düşüklüğü nedeniyle geçen yılın son çeyreğinde net kârı %90 düşen Intel, telafi çalışmalarına başlamış gibi görünüyor. Zira firmanın maliyet odaklı yeni bir modeliyle, dört çekirdekli işlemcileri alt segmentlerde de yaygınlaştırmayı planlıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Intel'in hazırlıkları süren dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q7500 olacak. AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II X4, X3 ve Athlon X2 modellerine karşı firmanın önemli silahlarından biri olması beklenen Q7500, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Isıl güç tasarımı 65 Watt olarak belirlenen işlemci 2.6GHz'de çalışıyor, 800MHz FSB hızını destekliyor ve 2MB L2 bellek ile geliyor.

Intel'in dört çekirdekli işlemcileri yaygınlaştırma stratejisinin son adımı olan Core 2 Quad Q7500, Q8000 serisinin yarısı, modeline göre Q9000 serisinin ise altıda biri kadar seviye 2 ön belleğe sahip. 150$ altı etiket fiyatına sahip olacağı söylenen işlemcinin önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. Yüksek satış potansiyeline sahip olan yeni modele karşı AMD'nin neler yapacağını ise zaman göstercek.