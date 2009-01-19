Intel'den dört çekirdekli yeni işlemci; Core 2 Quad Q7500

Dört çekirdekli işlemcilerinde 200$'a varan fiyat indirimi yaparak dikkatleri üzerine çeken Intel yeni bir model hazırlığında. Devam eden küresel ekomik krizin yarattığı talep düşüklüğü nedeniyle geçen yılın son çeyreğinde net kârı %90 düşen Intel, telafi çalışmalarına başlamış gibi görünüyor. Zira firmanın maliyet odaklı yeni bir modeliyle, dört çekirdekli işlemcileri alt segmentlerde de yaygınlaştırmayı planlıyor.
Elimize ulaşan bilgilere göre Intel'in hazırlıkları süren dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q7500 olacak. AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II X4, X3 ve Athlon X2 modellerine karşı firmanın önemli silahlarından biri olması beklenen Q7500, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Isıl güç tasarımı 65 Watt olarak belirlenen işlemci 2.6GHz'de çalışıyor, 800MHz FSB hızını destekliyor ve 2MB L2 bellek ile geliyor.
Intel'in dört çekirdekli işlemcileri yaygınlaştırma stratejisinin son adımı olan Core 2 Quad Q7500, Q8000 serisinin yarısı, modeline göre Q9000 serisinin ise altıda biri kadar seviye 2 ön belleğe sahip. 150$ altı etiket fiyatına sahip olacağı söylenen işlemcinin önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. Yüksek satış potansiyeline sahip olan yeni modele karşı AMD'nin neler yapacağını ise zaman göstercek.
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intel bize yenu cpu larini taksitle faizle satacak fiyatlar koyar
akilli olun :)
büyük bir ihtimal intel artık bu o.c yapıp i7 q9650 q9550 geçme olaylarını bitirmek istiyor ve ona görede önlemini almıştır yani yeni nesilde takoz işlemciler bizi bekliyor olabilir
2mb cache ise şuanki çoğu uygulamada yeterli 2mb ile 4mb cache arasında %5 lik bir performans farkı var artık ordan pay biçin kendinize
150 usd nin altında satılacağına inanıyormusunuz şuan E7400 o fiyata satıyorlar TC de
teknofiyat.com/...
yaza kadar beklersiniz
800MHz FSB
2MB L2
bu çarpanlar sizi çarpmasın
çarpana bak çarpana 13 değil 30 kere çarpıyor
( 13 kere sol yanağına + 13 kere sağ yanağına + 4 kerede kafasına vurur )
valid.canardpc.com/...
yemek çok tuzlu ayrıca iyi pişmemiş ......puanım = 10 üzerinden 3
o peynir süt tozundan yapılmış lighte peynir q6600 rakip olamaz
bende bir intel kullanıcısı olarak aynen katılıyorum
Ancak fiyatı ve 65W lık tdp si ile HTPC lere can verebilir bu canavar :)
Orta seviye veya üst segment teki core2 ler yeni core2Qudlardan hızlı olursa ozaman gerçekten çok komik olacak. Yani;
E6850 veya X6800 işlemciler Core2Quad Q7500 daha hızlı olurlarsa ozaman ne olacak.