Intel'den dört çekirdekli yeni mobil işlemci; Core 2 Quad 9000

Tam Boyutta Gör

Core i7 serisi yeni nesil işlemcileri için geri sayıma başlayan Intel, önümüzdeki Aralık ayı içerisinde Centerino 2 tabanlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırladığı maliyet odaklı ve dört çekirdekli yeni mobil işlemcisini kullanıma sunacak.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı dört çekirdekli yeni mobil işlemcisi 2GHz'de görev yapacak ve 1066MHz FSB hızını destekleyecek. 6MB büyüklüğünde seviye 2 belleğe sahip olacak işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 45 watt olacak.

28 Aralık'ta 348$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak Q9000, Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı dört çekirdekli üçüncü işlemcisi olacak zira haturlanacağı üzere firma geçtiğimiz aylarda Core 2 Extreme QX9300 ve Core 2 Quad 9100 modellerini de kullanıma sunmuştu.