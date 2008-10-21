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Intel'den dört çekirdekli yeni mobil işlemci; Core 2 Quad 9000

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den dört çekirdekli yeni mobil işlemci; Core 2 Quad 9000
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Core i7 serisi yeni nesil işlemcileri için geri sayıma başlayan Intel, önümüzdeki Aralık ayı içerisinde Centerino 2 tabanlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırladığı maliyet odaklı ve dört çekirdekli yeni mobil işlemcisini kullanıma sunacak.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı dört çekirdekli yeni mobil işlemcisi 2GHz'de görev yapacak ve 1066MHz FSB hızını destekleyecek. 6MB büyüklüğünde seviye 2 belleğe sahip olacak işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 45 watt olacak.

28 Aralık'ta 348$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak Q9000, Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı dört çekirdekli üçüncü işlemcisi olacak zira haturlanacağı üzere firma geçtiğimiz aylarda Core 2 Extreme QX9300 ve Core 2 Quad 9100 modellerini de kullanıma sunmuştu.


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LINEBACKER 11 yıl
çok mantıksız bence
çift çekirdek 3ghz 1600fsb ve 35w lık model çok daha mantıklı olur laptop için
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mertekin 11 yıl
Bu tip 4 çekirdekli modeller yerine çift çekirdekli güçlü modeller daha uygun olur.
Hem daha az enerji tüketir.Hemde laptopun fiyatı gereksiz yere yükselmez.
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Trecc11 11 yıl

Orjinalden alıntı: LINEBACKER

çok mantıksız bence
çift çekirdek 3ghz 1600fsb ve 35w lık model çok daha mantıklı olur laptop için


katılıyorum
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VMTX 11 yıl

Orjinalden alıntı: LINEBACKER

çok mantıksız bence
çift çekirdek 3ghz 1600fsb ve 35w lık model çok daha mantıklı olur laptop için


aynen bende katılıyorum.meyve veren ağacı taşlamak gibi gelicek ama şu ara bence de çok gereksiz.
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CeFurkan 11 yıl
vay be sonunda laptoplarada geliyor 4 cekirdekler
hadi bakalim :d

ama olay ekran kartinda bitiyor laptopda bunu gelistirmeleri lazim ilk basta
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