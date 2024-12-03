Microsoft'un en hızlı Windows PC reklamına tepkiler yağdı!

Kullanıcılar: Şimdiye kadarki en hızlı Windows PC'ler değiller!
Copiot+ PC’lerin beğenilmeyen en önemli yanlarından biri işlemcileri. Bu PC’lere şu anda Snapdragon işlemciler güç veriyor ve gerek Intel’in gerekse de AMD’nin mevcut işlemcileri dahi Snapdragon’dan daha iyi performans sunuyor. Yalnızca hız değil, Snapdragon CPU’lar, X64 mimarili işlemciler kadar fazla uygulamayı desteklemiyor. Her oyunu oynamak ta mümkün değil.
Microsoft'un Copilot+ PC'leri Macbook'un performansı, pil ömrü ve en popüler uygulamaların ARM sürümleriyle kıyasladığı uzun bir listesi var. Birkaç yapay zeka özelliğiyle öne çıkarılan bu bilgisayarların fiyatı 1000 dolardan başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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