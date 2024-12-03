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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un en hızlı Windows PC reklamına tepkiler yağdı!

    Microsoft, yakın zamanda Copilot+PC'lerin şimdiye kadarki en hızlı ve akıllı Windows PC'ler olduğunu paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, şirketi eleştiri yağmuruna tuttu.
    microsoft copilot+ pc reklamı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, X üzerinden yeni nesil Copilot+ PC’ler için bir reklam videosu yayınladı ve bu bilgisayarların şimdiye kadarki en hızlı ve akıllı Windows bilgisayarlar olduğuna dikkat çekti. Kullanıcılar, bu gönderiye büyük tepki gösterdi ve düzeltme olarak şu notu eklediler: “Bunlar en hızlı Windows PC'ler değil. Üst düzey Intel veya AMD yonga setlerinden önemli ölçüde daha az işlem gücüne sahip Snapdragon işlemcilerle çalışıyorlar.” Ayrıca bu bilgisayarların oyunculara çok hitap etmediği, yapay zeka özelliklerinin de tam olarak verilmediği eklendi.

    Kullanıcılar: Şimdiye kadarki en hızlı Windows PC'ler değiller!

    Copiot+ PC’lerin beğenilmeyen en önemli yanlarından biri işlemcileri. Bu PC’lere şu anda Snapdragon işlemciler güç veriyor ve gerek Intel’in gerekse de AMD’nin mevcut işlemcileri dahi Snapdragon’dan daha iyi performans sunuyor. Yalnızca hız değil, Snapdragon CPU’lar, X64 mimarili işlemciler kadar fazla uygulamayı desteklemiyor. Her oyunu oynamak ta mümkün değil.

    Microsoft'un Copilot+ PC'leri Macbook'un performansı, pil ömrü ve en popüler uygulamaların ARM sürümleriyle kıyasladığı uzun bir listesi var. Birkaç yapay zeka özelliğiyle öne çıkarılan bu bilgisayarların fiyatı 1000 dolardan başlıyor.

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