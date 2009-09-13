Intel'den düşük maliyetli yeni SSD; 40GB kapasiteli X25-V

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İkinci jenerasyon X25-M serisi ile SSD modellerinde 34nm NAND flash bellek yongalarını kullanmaya başlayan Intel, son çeyrekte maliyet odaklı yeni bir SSD modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere firmanın SSD ürün gamı ağırlıklı olarak M (Main Stream) ve E (Enthusiast) olmak üzere iki segment üzerine inşa edilmiş durumda. Ancak yarıiletken devi Intel, yılın üç aylık son çeyrek dilimi için, X25-V (Value) serisi 40GB kapasiteli yeni bir SSD modelini tanıtmayı planlıyor.

Intel tarafından şimdiye kadar hazırlanan en ekonomik SSD çözümlerinden birisi olacak 40GB kapasiteli ve SATA-II uyumlu yeni sürücünün, ağırlıklı olarak sistem üreticilerine sunulması ve hem Atom hem de CULV (Consumer Ultra Low Voltage) segmentindeki ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.

Ekim-Kasım-Aralık döneminde satışa sunulacak olan 40GB kapasiteli X25-V modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise telaffuz edilmedi.