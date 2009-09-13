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Intel'den düşük maliyetli yeni SSD; 40GB kapasiteli X25-V

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den düşük maliyetli yeni SSD; 40GB kapasiteli X25-V
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İkinci jenerasyon X25-M serisi ile SSD modellerinde 34nm NAND flash bellek yongalarını kullanmaya başlayan Intel, son çeyrekte maliyet odaklı yeni bir SSD modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere firmanın SSD ürün gamı ağırlıklı olarak M (Main Stream) ve E (Enthusiast) olmak üzere iki segment üzerine inşa edilmiş durumda. Ancak yarıiletken devi Intel, yılın üç aylık son çeyrek dilimi için, X25-V (Value) serisi 40GB kapasiteli yeni bir SSD modelini tanıtmayı planlıyor.

Intel tarafından şimdiye kadar hazırlanan en ekonomik SSD çözümlerinden birisi olacak 40GB kapasiteli ve SATA-II uyumlu yeni sürücünün, ağırlıklı olarak sistem üreticilerine sunulması ve hem Atom hem de CULV (Consumer Ultra Low Voltage) segmentindeki ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.

Ekim-Kasım-Aralık döneminde satışa sunulacak olan 40GB kapasiteli X25-V modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise telaffuz edilmedi.


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alito 10 yıl
düşük maliyetliyse performansıda düşüktür simdi bunun ne anladım ben o işten o zaman 100 lira olsa ne yazar :DD
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vbalikci 9 yıl
Fiyatı 250 ytl civarında ve performansı çok iyi.
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deepestlove 10 yıl
süper hızlı ve uygun fiyatlı olsun
20gb olsun sadece windows - programlar için
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hardware wizard 10 yıl
ne kadar maliyet odaklıda olsa benim param onu almaya yetmez.(gereksiz bişey oldugunu düşündüğüm için.)
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Chembond 10 yıl
Fiyat bilgisi olmadan, ne kadar "Value" serisi bir SSD olduğunu anlamak zor, piyasada tonla SSD üreticisi bulunmakta nitekim. Intelin her konuda pahalı ürünler ürettiğinide biliyoruz, Value serisi bile olsa.
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fx57 10 yıl
@cihangir151, Hacimli satışlarda değil dolar kimi zaman birkaç cent bile fark yaratabildiği için rekabet şartları da göz önüne alınarak fiyatlar genellikle satışa başlangıç tarihinden önce açıklanmaz. Tabii bu durum ilgili ürünün maliyet odaklı bir çözüm olmadığı anlamına da gelmez.
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cihangir151 10 yıl
Intel'den düşük maliyetli yeni SSD-----------------------------------------herhangi bir fiyat bilgisi ise telaffuz edilmedi.... bu ne yaman çelişki???
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