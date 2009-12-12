Intel'den Turbo Boost teknolojisi için yeni yazılım

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Intel'in Nehalem mimarisiyle birlikte endüstriye hediye ettiği dikkat çekici yeniliklerden birisi de işlemci çekirdek frekanslarının dinamik olarak kontrol edilmesini sağlayan Turbo Boost teknolojisi olmuştu. Yük durumuna veya uygulama ihtiyacına bağlı olarak tek çekirdek frekansını yükselten, diğer çekirdekleri ise bekleme durumuna alan Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek frekansı işlemci modeline göre ciddi şekilde arttırılabiliyor.

Turbo Boost teknolojisinin başarımıyla ilgili en dikkat çekici örneklerden birisi resmi tanıtımı Eylül ayında yapılan dört çekirdekli yeni mobil işlemci Corfe i7-820QM. Standart olarak 1.73GHz'de çalışan bu işlemcide tek çekirdek frekansı 3.06GHz'e kadar otomatik olarak çıkartılabiliyor ve bu sayede çoklu izlek desteği sunmayan uygulamalarda yüksek saat hızı ile daha fazla performans elde edebilebilmesi mümkün kılınıyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Clarkdale kod adlı yeni işlemcilerinde de Turbo Boost desteğine devam edecek olan Intel ek olarak işlemciye entegre olarak gelecek grafik kontrolcüsüne de Turbo Boost benzeri bir teknoloji ilave ederek, entegre grafik frekansının dinamik olarak kontrol edilmesine olanak tanıyacak. Donanım tarafındaki tüm bu gelişmelere ek olarak Intel, Turbo Boost teknolojisiyle ilgili yeni bir yazılımı da kullanıma sundu.

Windows Vista ve Windows 7 için hazırlanan bu araç sayesinde Turbo Boost destekli işlemcinizin bu teknolojiden ne kadar faydalanabildiğini, anlık ulaşılan yüksek tek çekirdek frekansı gibi detayları masaüstünüzdeki yan bara yerleşen bu küçük yazılım ile gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. Turbo Boost için hazırlanan dolayısıyla sadece en yüksek tek çekirdek frekansını gösteren 18MB'lık uygulamaya bu adresten ulaşabilirsiniz.