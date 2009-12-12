Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den Turbo Boost teknolojisi için yeni yazılım

9 yıl
26,8b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'den Turbo Boost teknolojisi için yeni yazılım
Tam Boyutta Gör

Intel'in Nehalem mimarisiyle birlikte endüstriye hediye ettiği dikkat çekici yeniliklerden birisi de işlemci çekirdek frekanslarının dinamik olarak kontrol edilmesini sağlayan Turbo Boost teknolojisi olmuştu. Yük durumuna veya uygulama ihtiyacına bağlı olarak tek çekirdek frekansını yükselten, diğer çekirdekleri ise bekleme durumuna alan Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek frekansı işlemci modeline göre ciddi şekilde arttırılabiliyor.

Turbo Boost teknolojisinin başarımıyla ilgili en dikkat çekici örneklerden birisi resmi tanıtımı Eylül ayında yapılan dört çekirdekli yeni mobil işlemci Corfe i7-820QM. Standart olarak 1.73GHz'de çalışan bu işlemcide tek çekirdek frekansı 3.06GHz'e kadar otomatik olarak çıkartılabiliyor ve bu sayede çoklu izlek desteği sunmayan uygulamalarda yüksek saat hızı ile daha fazla performans elde edebilebilmesi mümkün kılınıyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Clarkdale kod adlı yeni işlemcilerinde de Turbo Boost desteğine devam edecek olan Intel ek olarak işlemciye entegre olarak gelecek grafik kontrolcüsüne de Turbo Boost benzeri bir teknoloji ilave ederek, entegre grafik frekansının dinamik olarak kontrol edilmesine olanak tanıyacak. Donanım tarafındaki tüm bu gelişmelere ek olarak Intel, Turbo Boost teknolojisiyle ilgili yeni bir yazılımı da kullanıma sundu.

Windows Vista ve Windows 7 için hazırlanan bu araç sayesinde Turbo Boost destekli işlemcinizin bu teknolojiden ne kadar faydalanabildiğini, anlık ulaşılan yüksek tek çekirdek frekansı gibi detayları masaüstünüzdeki yan bara yerleşen bu küçük yazılım ile gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. Turbo Boost için hazırlanan dolayısıyla sadece en yüksek tek çekirdek frekansını gösteren 18MB'lık uygulamaya bu adresten ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
OC'nin açılımı over clock. sistemi hızlandırmak için. hiç denemedim. nasıl yapılır ve hangi programı önerirsiniz? bendeki i3 m350 2.27ghz işlemcili.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
BENİM BİLGİSAYAR NANAYI YEMŞ VAZİYETTE OLDUĞU İÇİN DEĞİL TURBO BOOST ULTRA-MEGA-HİPER-TURBO BOOST BİLE KAR ETMEZ.
:D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
T.R Altyazılı
Yapım: 2010 ~ ABD , Kanada
Tür: Aksiyon , Dram , Suç
Oyuncular: Monique Ganderton , Hector Echavarria , Jordan Madley , Al Sapienza , Anna Cyzon
Yönetmen: Warren P. Sonoda
Senaryo: Hector Echavarria , Warren P. Sonoda , Brad Bode
Yapımcı: Daniel Bekerman , Sean Buckley , Joel Burch , Barry Brooker , Ryan S. Black
Görüntü Yönetmeni: Sammy Inayeh
Görüntü Yönetmeni: ıan Rankin , Alex Bullick
Süre: 1 saat 35 dk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
çok saolun benim pcninde işlemcisi turbo boostlu denicem yazılımı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 9 yıl
Ben kullanıyorum çok güzel bi ozellik turbo boost ama burada yazdığı gibi 3200ghz e çıkması biraz zor , çnki bende en fazla 2,4 ü 2,7 ye çıkartıyo daha sonra mavi ekran veriyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
@DungeonKeeper
bu normal değil. sisteminde OC var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
Dünyada oc yapan kullanıcı oranı %5-10. Kısaca gereksiz bir yorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 9 yıl

mav1li

Dünyada oc yapan kullanıcı oranı %5-10. Kısaca gereksiz bir yorum...



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 9 yıl
i5 veya i7 1156 alanlar OC yapmadan kullanmaz, OC yapanda turbo boost özelliğini kapatır. Kısaca gereksiz bir yazılım...

Turbo Boots gerçekleri hakkında tıkla !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
bilgi için teşekkürler, böyle bir yazılım var olduğunu bilmiyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çardakçı 9 yıl

Mert AYAN

i5 veya i7 1156 alanlar OC yapmadan kullanmaz, OC yapanda turbo boost özelliğini kapatır. Kısaca gereksiz bir yazılım...

Turbo Boots gerçekleri hakkında tıkla !



Verdiğin linke baktım orada Turbo boost un gereksizliği konusunda bir önerme göremedim. Az biraz güç tüketimi artmışki bu gayet normal çünkü performnası da artıyor. güç tüketimi performansına oranla daha fazla artmış tek handikapı bu olmuş. Zaten belli bir saat hızının üzerine çıkınca güç tüketimi performansa oranla daha fazla artıyor.
Ama İdle da güç tüketimleri eşit gözüküyor. Ayrıca daha sessiz bir pc isteyen ama zaman zaman da performansa ihtiyaç duyan kullanıcılar için Turbo boost güzel bir teknoloji. AMD de yeni çıkaracağı Bulldozer işlemcilerin de benzer bir teknolojiyi sunacak zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26823 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama, İşlemci ve
3 etiket daha teknoloji cpu Yazılım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS'dan oyunculara özel dizüstü; ROG G60J Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim