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    Nvidia: Tam otonom araçlar için zaman ve daha güçlü teknoloji gerekiyor

    Nvidia otomotiv bölümünün başkan yardımcısı Ali Kani, gerçek otonom sürüşe sahip araçlara henüz uzak olduğumuzu, bunun için daha yüksek teknolojiye ihtiyaç olduğunu söyledi.
    Nvidia: Otonom araçlar için zaman ve güçlü teknoloji gerekiyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, otonom araçların ve modern otomotiv sistemlerinin temelini oluşturan ileri teknoloji çözümler ve yazılımlar (Örn: Nvidia Drive Platformu) geliştiren ve bu konuda önemli ilerlemeler kaydeden firmalardan bir tanesi. Nvidia'nın geliştirdiği teknolojiler Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover ve Volvo gibi önde gelen otomotiv üreticileri tarafından kullanılıyor.

    Öte yandan, şirketin otomotiv biriminin başındaki isim Ali Kani, hala tam otonom araçlara yakın olmadığımızı düşünüyor. Autocar'a konuşan Kani'ye göre tam otonom sürüşe 2020'li yıllarda ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Gerçek otonom araçlara yakın olmadığımızı savunan yönetici, "Bu 2030'lu yılların konusu. Henüz yakın değiliz. Bu gerçekten çok zor bir iş" şeklinde konuştu.

    Kani, birkaç aracın belirli kontrollü durumlarda sınırlı otonom yetenekler sunmasına rağmen, araçların tamamen kendi kendine ilerleyebilmesi için işlem gücü ve teknolojide önemli bir ilerleme gerektiğini belirtti.  “Şu anda geliştirdiğimiz yazılım, geçen yıl geliştirdiğimiz yazılımdan tamamen farklı” diyen Kani, sözlerine şöyle devam etti:

    “Şimdi video ile çalışan ChatGPT gibi büyük dil modelleri üzerinde çalışıyoruz ve üç yıl önce otomotiv sektöründe bunu yapan kimse yoktu. Bu tür modeller çok daha fazla işlem gücü, çok daha fazla bellek bant genişliği gerektiriyor. Daha fazla sensöre, örneğin lidar ve radar gibi, ihtiyaç duyuyorsunuz ve güvenliğini sağlamak için yedek algoritmalar gerekiyor. Bunların hepsi paralel olarak çalışmalı, bu da daha fazla işlem gücü anlamına geliyor.”

    Nvidia: Otonom araçlar için zaman ve güçlü teknoloji gerekiyor Tam Boyutta Gör
    Kani, mevcut nesil sürücü destek sistemlerinin, belirli durumlarda önceden tanımlanmış eylemleri gerçekleştiren planlama yazılımları aracılığıyla çalıştığını, ancak tamamen otonom araçların daha doğal bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini söyledi ve şunları ekledi:

    “Araç planlanan kuralları izlediğinde kesik kesik hareketler ve gereksiz frenlemeler yaşarsınız. Bunun sonucunda da ‘Bu arabadan hoşlanmıyorum, kendimi güvende hissetmiyorum.’ dersiniz. Ancak, bir sonraki nesil araçlar davranışları öğrenecek, böylece doğal bir anlayış ortaya çıkacak. İşte o zaman ‘Vay, bu araba ne kadar sakin ve düzgün bir şekilde sürüyor.’ diyeceksiniz.”

    Kani ayrıca, otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesinde temkinli davranılması gerektiğinin altını çizdi.
    “Bu konuda sektörün yavaş hareket etmesi gerekiyor. Eğer bir firma bir hata yaparsa, tüm sektör birkaç yıl geriye gider. Bu nedenle en sorumlu şekilde hareket etmeliyiz ve hiçbir kestirme yol kullanmamalıyız. Gerçekten güvenli olduğunu kanıtladığınızda bunu yapabilirsiniz.” dedi.

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    DaRK_KniGHT_ 1 saat önce

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    KKM 2 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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