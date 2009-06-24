Intel'den turbo destekli yeni işlemciler; Lynnfield ailesine yakından bakış!

Yarıiletken devi Intel geçtiğimiz Kasım ayında kimi kaynaklarca firma tarihinin en radikal girişimi olarak değerlendirilen Nehalem kod adlı mikroişlemci mimarisini duyurmuş ve "gezegenin en hızlı işlemcileri" olarak lanse ettiği Core i7 ailesini pazara sunmuştu. Başta entegre bellek kontrolcüsü olmak üzere, FSB teknolojisinin yerini alan QPI veri yolu yapılanması, SMT olarak tanımlanan yeni nesil Hyper-Threading ve Turbo Boost gibi teknolojilerle donatılan Nehalem mimarisi esnek tasarım anlayışı, çok izlekli uygulamalar için geliştirilen verimlilik ve farklı uygulama alanlarında hız dolayısıyla zaman kazandıracak komut seti güncellemeleriyle önce masaüstü işlemcilerde devamında ise Xeon 5500 serisiyle sunucu odaklı işlemcilerde kullanılmaya başlanmıştı. Yüksek performans segmenti için hazırlanan Core i7 ailesinde sonra Intel, Lynnfield kod adlı işlemcileriyle Nehalem mimarisini orta segmente getiriyor.
Solda Core i7 (Bloomfield), sağda ise Lynnfield. Görsel Anandtech'den alınmıştır.
Nehalem mimarisinin detaylarını daha önceki yazılarımızda detaylı bir şekilde masaya yatırdığımız için bu yazımızda ilk detaylarını yine daha önceki haberlerimizde verdiğimzi Lynnfield kod yeni nesil Intel işlemcilerin detaylarına ineceğiz. Sahip olacağı söylenen fiyat/performans başarımıyla pek çok kullanıcı tarafından merakla beklenen Lynnfield işlemci ailesi için artık geri sayım başladı. Yeni işlemcilerini yılın ikinci yarısında pazara sunmayı planlayan Intel, uzunca bir süredir üzerinde konuşulan Lynnfield tabanlı ilk işlemcilerin özelliklerini de doğruladı. Bloomfield kod adlı Core i7 işlemcilerin ekonomik varyasyonları olarak ta değerlendirilen Lynnfield ailesi, Intel'in Nehalem mimarisini orta segmente getireceği ilk işlemci çözümleri olacağı için firma adına büyük önem taşıyor. Buı arada yeni işlemcilerin teknik özellikleri kadar pazarlama stratejileri de büyük önem taşıyor çünkü Intel farklı bir yol izlemeyi planlıyor.
Geçtiğimiz Kasım ayında lanse edilen Core i7 ailesi pazara ilk etapta 920, 940 ve 965 Extreme Edition olmak üzere üç model ile giriş yapmış, ancak Computex 2009 fuarıyla birlikte Intel Core i7 950 ve 975 Extreme Edition modellerini de pazara sunmuştu. Modeline göre çalışma frekansı ve QPI hızıyla ayrılan yeni işlemcilerin yanında yılın ikinci yarısında, güncel takvime göre muhtemelen Eylül ayı içerisinde Intel Lynnfield kod adını taşıyan Nehalem tabanlı orta segment işlemcilerini de pazara sunacak. Peki Nehalem'den ekonomik işlemci nasıl türetildi, Intel'deki işlemci tasarım mühendisleri, Core i7 (Bloomfield) ailesiyle aynı genlere sahip olan Lynnfield işlemcilerde maliyeti düşürmek adına nelerden feragat ettiler ? Bloomfield ve Lynnfield serisi işlemciler arasında yapılacak bir kıyaslamada üzerinde durulması gereken ilk nokta tercih edilen veri yolu teknolojisi zira iki seri arasında önemli bir farklılık bulunuyor.
Intel, Lynnfield işlemci ailesinin özelliklerini doğruladı. Görsel PCGames Hardware'den alınmıştır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, Nehalem tabanlı Core i7 işlemci ailesinde daha doğrusu (* neden daha doğrusu olduğunu aşağıda açıklıyoruz.) Bloomfield kod adlı işlemcilerde QPI (Quickpath Interconnection) adı verilen yeni bir veri yolu teknolojisini kullanmaya başladı. Performansı ciddi şekilde artan işlemcilerle, diğer komponentler arasındaki veri transferini çok daha hızlı gerçekleştirmek isteyen Intel tarafından AMD'nin de kullandığı HyperTransport veri yolu teknolojisinin yaygın olarak kullanılan güncel revizyonuna karşı geliştirilen QPI veri yolu teknolojisi sunduğu 25.6GB/sn'lik bant genişliği ile hem FSB 1600MHz teknolojisinden (iki kat) hem de güncel HyperTransport teknolojisinden daha fazla bant genişliği sunuyor. Ancak bu noktada bir detayın altını çizmekte de fayda var zira HyperTransport konsorsiyumu geçtiğimiz yaz döneminde HT 3.1 spesifikasyonunu (51.6GB/sn) duyurmuştu.
Lynnfield işlemci ailesiyle ilgili detaylara geçmeden önce son bir detay olarak HyperTransport 3.1 spesifikasyonunu, AMD tarafından şu anki yol haritasına göre 2011 için planlanan Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinde kullanılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu da belirtelim. Intel'in yüksek bant genişliği ile dikkat çeken QPI veri yolu teknolojisi, Lynnfield işlemci ailesinde yerini firmanın halihazırda zaten kullanmakta olduğu DMI teknolojisine bırakıyor. Yapılan açıklamalara göre çok soketli (sunucu ve iş istasyonları gibi) sistemler veya yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan PCIe tabanlı donanım kurulumlarında (çok sayıda Larrabee gibi) ciddi fark yaratan QPI veri yolu teknolojisinin, tek işlemcili sistemlerde ise gereğinden fazla olabileceği belirtiliyor. DMI ise bilindiği üzere işlemci ve yonga seti (X58+ICH10) arasındaki veri transferini sağlayan bir hat olarak tanımlanabilir.
Intel, Lynnfield işlemci ailesinin performansına güveniyor.
Sağlayabildiği bant genişliği açısından QPI teknolojisine kıyasla çok daha muhafazakar olan ve 2GB/sn - 4GB/sn arası bant genişliği sunan DMI, SATA ve USB bağlantıları için gerek duyulan kapasiteyi sağlayabilse de, 16GB/sn'lik bant genişliği ile PCIe x16 veri yolunun oldukça gerisinde kalıyor. Ancak bu noktada Intel mühendisleri farklı bir yola giriyor zira Lynnfield işlemci ailesi, Bloomfield jenerasyonundan farklı olarak daha fazla entegre özellik ile geliyorlar. Bunların en önemlilerinden birisi de hatta en önemlisi PCIe x16 kontrolü. Zira Intel yeni işlemcilerinde oldukça önemli bir değişikliğe giderek işlemciye entegre 16 yollu PCIe x16 kontrolüne olanak tanıyor ki bu harici ekran kartları için son derece önemli. Çünkü Lynnfield tabanlı sistemlerde ekran kartı kurulumlarının (tek veya çift - SLI veya Crossfire X) çalışma düzeni artık entegre PCIe kontrolü ile işlemci üzerinden kontrol edilecek.
Lynnfield ailesiyle işlemcilerin entegre özelliklerini geliştiren Intel, yonga seti tasarımında da önemli bir değişikliğe gidiyor. Bilindiği üzere firmanın kullanılan güncel yonga seti çözümleri kuzey ve güney köprüsü olmak üzere çift yongalı tasarım anlayışı ile hazırlanıyor. Ancak mevcut çözümlerde, Kuzey köprüsü sorumluluğundaki bazı kontrolcülerin (PCIe ve bellek gibi) işlemci üzerine taşınacak olması Intel'i yonga seti tasarımında da değişikliğe götürdü ve firma PCH (Platform Controller - Platform Kontrolcü Merkezi) yonga tasarımına geçiş yaptı. PCH döneminin ilk temsilcisi Lynnfield işlemci ailesi için tasarlanan P55 oldu. Tek yonga tasarımına sahip P55 ekran, yönetim motoru (ME), NVRAM (Braidwood teknolojisi için), Clock buffer ve giriş/çıkış birimlerinin kontrolünü üstlenecek. Tabii Intel'in anakartlar için PCH mimarisi ile tek yongalı tasarıma geçmesi maliyetleri de ciddi şekilde yükseltecek.
Lynnfield işlemci ailesinin gizli silahı; 3. jenerasyon Turbo Boost teknolojisi.
X48 yonga setini 70$ gibi hayli yüksek bir fiyattan satan, X58 yonga setini ise 52$ civarı bir fiyatla verdiği belirtilen Intel, P55'te ise çok daha farklı bir fiyat uygulamasına gidecek gibi görünüyor. Zira hem tek yonga tasarımının getirdiği maliyet avantajı hem de Lynnfield işlemci ailesinin orta segmentte ciddi şekilde yaygınlaştırma isteği ile P55 yongasının anakart üreticilerine maliyetinin P45 seviyesinde hatta bir miktar daha düşük olabileceği ifade ediliyor. Buradan hareketle P55 tabanlı LGA1156 anakartların 100$ civarı hatta biraz daha altından başlayan fiyatlarla pazara giriş yapacağı söylenebilir. Bu Intel adına son derece önemli bir detay zira Core i7 işlemci ailesi tüm avantajlarına rağmen toplam geçiş maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle pek çok kullanıcı için rüya platform olarak kalmıştı zira Core i7 işlemcilerle sadece yüksek fiyatla satılan X58 anakartların kullanılabilmesi maliyetleri ciddi şekilde arttıyordu.
Lynnfield cephesinde işlemci fiyatlarına ek olarak 100$ seviyesinden anakart alınabilecek olması yüksek satış rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir. Farklar noktasında Lynnfield ve Bloomfield serisi işlemciler arasındaki bir diğer önemli detay ise IMC olarak bilinen entegre bellek kontrolcüsünde gizli. Üç kanal DDR3 bellek desteği sunan Bloomfield jenerasyonundan farklı olarak Lynnfield işlemci ailesinde üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü olacak dolayısıyla X58 anakartlardan farklı olarak P55 temelli çözümlerde üç veya altı DIMM slotu yerine çift veya dört DIMM slotu göreceğiz. Ana hatları itibariyle veri yolu teknolojisi ve entegre bellek kontrolcüsündeki ayrım Bloomfield ve Lynnfield tabanlı işlemciler arasındaki farkları belirliyor. Tabii farklılıkların yanı sıra Lynnfield işlemci ailesi Bloomfield jenerasyonu ile önemli benzerlikleri de bünyesinde barındırıyor.
Intel, Lynnfield işlemci ailesi ile yonga seti tasarımı anlayışı değiştiriyor ve tek yongalı PCH formatına geçiyor (ilk örnek P55).
Belirttiğimiz gibi Nehalem mimarisi üzerine inşa edilen Lynnfield kod adlı işlemciler, 8MB bellek kapasitesine sahip olacak ve Turbo Boost ile Hyper-Threading teknolojilerine destek verecekler. Hyper-Threading teknolojisini zaten yakından tanıyoruz çok izlekli uygulamalarda ciddi performans kazanımı sağlayan HT teknolojisinden farklı olarak Turbo Boost teknolojisi ise Intel'in çok çekirdekli işlemcilerde üzerinde durduğu son derece önemli bir özellik. Peki bu özellik genel hatları itibariyle nasıl çalışıyor ? Bilindiği Core 2 Quad jenerasyonu dört çekirdekli işlemcilerde uygulama bakmaksızın tüm işlemciler aynı saat frekansında çalışıyorlar ancak Turbo Boost teknolojisinde yüksek frekans ihtiyacı duyan tek izlekli uygulamalarda çekirdeklerden biri otomatik olarak hız arttırımına tabii tutulup örneğin 3GHz üstü hızlara çıkartılırken aktif olmayan diğer çekirdekler ise neredeyse hiç güç çekmiyorlar.
Performans ve güç tüketimi arasında dinamik denge yarattığı belirtilen Turbo Boost teknolojisi, Intel'in Lynnfield işlemci ailesindeki gizli silahı olarak ta değerlendiriliyor. Zira bilindiği üzere bu teknoloji Bloomfield tabanlı Core i7 işlemci ailesinde de yer alıyor ve kullanıldığında genel olarak %3-4 civarı performans artışı sağlıyor. Lynnfield kod adlı işlemcilerde ise 3. jenerasyonu Turbo Boost teknolojisi kullanılacak telaffuz edilen rakamlara bakıldığında Bloomfield işlemci ailesinde Turbo Boot teknolojisi için Intel'in bir hayli muhafazakar davrandığını söyleyebiliriz. Zira 2.93GHz'de çalışan Core i7 940 işlemcisi, tek çekirdek aktif iken en yüksek 3.2GHz hızına otomatik olarak çıkarken, aynı saat hızında çalışan Lynnfield işlemcisi ise 3.6GHz'e kadar çıkabilecek. Turbo Boost teknolojisi ile uygulama kaynaklarını daha verimli kullanacak olan Lynnfield işlemci ailesi bu açıdan hayli dikkat çekici olacak gibi görünüyor.
Bloomfield vs. Lynnfield: QPI / DMI veri yolu teknolojileri, bellek kontrolcüsü ve soket tasarımı iki işlemci serisini ayıran temel detaylar olacak
Teknik yeniliklere paralel olarak Intel, Lynnfield işlemci ailesinde soket değişikliğine de gidiyor. LGA1366 formundaki Bloomfield işlemci ailesinden farklı olarak Lynnfield serisinde soket 1156 formu kullanılacak. Tabii değişen soket tasarımıyla birlikte yeni bir soğutucu gereksinim de doğacak. Bu noktada kimi üreticilerin soket 1156 uyumlu yeni soğutucularını pazara sunması beklenirken kimilerininse mevcut işlemci soğutucuları için LGA1156 uyumlu montaj kiti hazırlamaları kuvvetle muhtemel görünüyor. Lynnfield ailesinin genel özelliklerinden sonra artık pazara girecek ilk modellerin detaylarına biraz daha yakından bakabiliriz. Intel aynı Bloomfield lansmanında olduğu gibi Lynnfield jenerasyonu için de global lansmanı farklı saat hızlarına sahip üç yeni model ile gerçekleştirecek. 2.66GHz, 2.8GHz ve 2.93GHz'de çalışan işlemcilerin olası pazarlama stratejilieri ise kafa karıştırabilir.
Çünkü son gelen bilgilere göre Intel, *Lynnfield tabanlı üç yeni işlemcisinden birini Core i5 diğer ikisini ise Core i7 serisi altında anons edebilir. Hatırlanacağı üzere Intel kısa bir süre önce yeni marka stratejisini açıklamış ve çalışmaları devam eden yeni işlemcilerini Core i7 ailesine ek olarak Core i3 ve Core i5 serileri altında lanse edeceğini açıklamıştı. Her ne kadar Intel tarafından henüz doğrulanmış olmasa da 2.66GHz'de çalışan modelin Core i5, 2.8GHz ve 2.93GHz'de çalışan modellerin ise Core i7 serisi altında anons edilmesi bekleniyor. Intel'in bu yönde bir girişimde bulunmasının temel nedeni olaraksa yüksek saat hızına sahip Lynnfield modellerinin satışı devam eden Bloomfield tabanlı Core i7 ailesine yakın performans sergilemelerinin etkili olduğu iddia ediliyor. Tamamı 95 Watt'lık ısıl güç tasarıına sahip olacak işlemcilerin fiyatları ise adetli alımlarda sırasıyla 196$, 284$ ve 562$ olması bekleniyor.
Lynfield serisi işlemcilerin özellikleri ve fiyat bilgileri.
Lynnfield işlemci ailesinin lanse edilecek ilk üç modeli arasında 2.66GHz'de çalışan baz modelindeki bir detay da dikkatlerden kaçmıyor. Zira gelen bilgilere göre bu model Hyper-Threading teknolojisine destek vermeyeceği iddia ediliyor. Lynnfield işlemci ailesinin performans değeleriyle ilgili internette kayda değer önemli test sonuçları da bulunuyor. Örneğin 2.66GHz'lik Lynnfield işlemcisi yapılan testlerin önemli bir bölümünde Core i7 920'ye yakın sonuçlar elde etmeyi başarırken uygulamasına göre Phneom II X4 955 Black Edition ve Core 2 Quad 9650 işlemcilerini geride bırakmayı da başarıyor. Yani görünüşe bakılırsa 196$'a satılacak Lynnfield 2.66GHz ile 100$ seviyesinde satın alınacak P55 anakart ile performans odaklı dört çekirdekli bir sistem sahibi de olunabilir. Tabii HT desteği sunacak 2.8GHz'lik Lynnfield ise serinin en popüler temsilcisi olmayı başarabilir.
Core 2 Quad serisiyle yüksek satış rakamlarına ulaşan, Bloomfield tabanlı Core i7 işlemcileriyle performans konusunda zirvede yer alan Intel, Lynnfield işlemci ailesiyle Nehalem mimarisinin avantajlarını uygun geçiş maliyetleriyle orta segmente yansıtmaya hazırlanıyor. Şimdi gözler AMD'de bakalım firma, Lynnfield işlemci ailesine nasıl yanıt verecek.
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kusura bakma 84pin'in, 84 QPI hatti oldugunu soyledikten sonra ben bile yardim edemem... o yazilar uzerinde kac saat ugrastigimi ve esasen wikipedinin tek kaynak olmadigini bilecek bir insansin.. 2 gundur, yanlis yapiyorum korkusu ile cevirdigim ve anlamakta zorluk ceksem de direndigim onlarca yazinin hepsini birbirne sokmussun..
Korkarim sana ne inanmani saglayacak ne de bilgileri tekrar yorumlayacak gucum kaldi.. resmen bitmis durumdayim..
Sana karsi ozel bir tavrim olmadi, bundan sonra da olmayacak..
Sunu bilmelisin ki yazini tumu ile okudum. guzel noktalara deginmissin ve bazi hatalarimi gormussun ama bunlari direkt mantiksal degerlendirmeye ve elestirmeye tabi tutmussun... Ben istedim ki, "acaba burda gercekte ne demek istemis?" diye yaklasasin.. ama cok sey bekledigimi goruyorum..
bundan sonra yazilarina karsilik vermeyecegim.. senden de ayni inceligi bekliyorum. Ozelllikle konu hakkinda kismiyette ogreticilik yapmis biri olmana guvenerek..
forum uyelerinden, konuyu haksiz yere kullandigim icin ozur dilerim..
saygilarimla...
ben bambaska seyler cikardim 2 gundur yaptigim arastirmadan..
su anda detaylarini bu mesaja yaziyorum.. evet biliyorum benle ugrasmaktan yorulmussundur.. ama detay olarak iyi bir yardimci olacaktir..
simdi esasen bu hem sistemin nasil calistigini gosteren bir formul ya, Core i7 920 ve 940 esasen 3.2ghz'de calismiyor... ama hadi hepimiz islemciye Vatan bilgisayar fiyatiyla 1100dolar gibi bir para verip core i7 975EX aldik.. iste o zaman tamam 3,2ghz'lik QPI'dan yararlanabiliyorsun... Overclock muhabbetini acmiyorum.. islemci bana neyi f/p olarak sunuyorsa onu kullaniyoruz.. Simdi bu boyle ya. hesaplama sekli... ordaki bir cok noktayi anlatmak gerekiyor.. yoksa ikimiz icin de anlamsiz..
* 3.2GHz (boyle bir QPI frekansimiz var)
* x 2 bits/Hz (double data rate) (her bir frekans vurgusunda 2 bit gonderebiliyoruz)
* x 20 (QPI link width) (burdaki 20 sayisi bit genisligini gostermiyor.. Bu kendine has bir teknoloji oldugu icin buna sinyal gonderme genisligi diyecem..)
* x (64/80) (data bits/flit bits) (64bitlik data gonderebiliyoruz.. ama esasen 20QPI genislik 4 quadranttan olustugundan dolayi 80bitlik gonderim soz konusu, nedenini yazacagim.)
* x 2 (bidirectional) (burdaki nokta ayni quadranttan ayni zamanda gelis yapilabildigini gibi bir nokta cikarmis ki, sen onu soylemissin.. onu da ekleyeyim alttaki yaziya.)
* 1byte / 8 (bits/byte) (yukarda ortaya cikarilan bit sayisini byte'a cevirmek icin 8'e bolunur)
* = 25.6 GByte/s (gigabit degil yani)
64/80 muhabbeti aslinda su sekilde toplamda 80bitlik 4 kuadranttan olusan 20QPI'lik bant genisligi sadece sinyal gondermekten olusuyor ve cache bir komut olusturulmasi icin bir sureklilik gerekiyor... bu sureklilik cercevesinde 16bitlik bir bilgi tanimi da gonderilemz ise giden bilginin hic bir onemi kalmiyor... nereye yazilacagi veya o bilginin ne anlama gelecegi konusunda hic bir sey bilinmemis oluyor... bu yuzden 80bitlik bir genisliktan sadece 64bit veri ve bu veriyi tanimlayacak 16bitlik baska bir bilgi gonderiyoruz.. yani toplamda 80bitlik bir veriyi tek yonde 40 bitlik veri gonderebiliyoruz, ve bunun sadece 32bit'i komuttan olusuyor. ve bunu 20hzlik bir dongude gonderebiliyoruz.. 3.2ghzlik bir dongude 160bitlik bir bilgi gonderiyoruz ki bunun 4'de 3u komuttan olusuyor. 4'de birlik kismi komutun nerde islenecegi ve nereye gidecegi ile ilgili bilgi iceriyor. tabi bu bit verileri sinyal karmasasindan dolayi (her islemcide oldugu gibi) bozulabiliyor. o zaman 4'luk quadranttan ilk ikisi otomatik olarak kapanip 20QPI'lik genisligin 10'unu kullanarak bilgiyi tekrar gonderiyor.
ayni Quadranttan bir sinyal giderken digeri gelemez.. farkli dortlunun kullanilmasi lazim...bu asamda 20-0, 15-5, 10-10 ve 5-15 quadrantlarda olmak zorunda veya hattin yukune gore diger hat kullanilmali..
AMD'de biraz olaylar daha farkli..AMD'de de en iyi islemciyi aldigimizi dusunelim... yine ddr3 olsun. Hypertransportan bagimsiz oldugunu dusunursek ki, Wikipedia'nin hatasi burda ortaya cikmaktadir. 2600mhzlik dual hattan olusuyor.
* 2.6 GHz (mevcutta varolan veri akratim frekansi, cift hattan islemcinin iki l2'sine ulasir, CO-processor mantigi ile cerkidekler arasi yer degistirir. veya L3'e gider)
* x 2 bits/Hz (her frekans vurgusunda 2 bit gonderebiliyoruz.)
* x 32 links (tek hatta 32 link var)
* x 2 (bidirectional) (gelis ve gidis yonlerinde)
* x 1 Byte / 8 bits
* = 41.6gbyte/s
yani 32bitlik cift hat uzerinden toplamda 2 adet 2.6ghz'lik frekansa sahip ama hat 2.6ghz oldugu icin daha fazla ghz'de gonderecek diye bir kaide yok. sonucen kuzey koprusune ve cekirdek cachelerine 2 yoldan bagliyiz. bunlar bir yerde toplansaydi o zaman tamam 5200mhz olurdu.. Phenom 1'de oldugu gibi. ama Phenom 1 de gercekten cacheleme daha yavas oldugundan ve cache miktari da yeterli olmadigindan, q6600'un arkasina dusuyor. Bunu sebebi de ram'in dual hattan tek noktaya cikmasi. Phenom 2'de ram iki ayri hattan ayri iki noktaya geliyor.
HT 4000mhz diyoruz ama esasen o 4000mt/s anlamina geliyor. Bu biraz acizlige ugramis bir konu... yanlis anlasilmalara yol aciyor bu sebepten.. o CPU-z'de gordugumuz deger aslinda 1800mhz veya 2000mhz'lik deger aslinda link basina saniyede yapilan megatransferdir.. bu sebepten carpanla ayarlanir... HT carpaninin muhabbeti burdan gelir.
32linkle carpimdaki muhabbet, bizim islemcimizin sinyal cozucu ozelliginin bulunmamasindan kaynakli...standart frekans sinyali basina 1 ve 0 yaziyor ve bunlari paketliyor.. ama 32 linkte iki hat oldugu icin ve bunlar islemciye iki bolgede ulastigindan, 64bitlik verimi anlamli kullanmis oluyoruz. Ha simdi o bitlik verilen bozulmasi durumunda ne oluyor diye soracak olursaniz, 32linke sahip 2 adet hattan 1'inin butunuyle tekrardan ayniyi bilgiyi gondermesi yerine, hat siradaki bilgi ile beraber onceki bilginin bir kismini iki farkli hattan gonderiyor.. yani hatlardan biri kapanmiyor veya veri akisi durmuyor. Alis veris yaptigi hatlardan iksini de veris icin gonderiyor. 64bitlik veri 32hzlik dongude gidiyor.. 32bitlik tek hattan cikan veri 16hzlik dongude karsiya variyor. bu da 2600mhz'de 162bit gonderildigine isaret etmekte.. sadece tek linkten.. simdi bana soracaksiniz, "bu tanimlama ve yer gosterici bitlere ne oldu" diye.. bant genisligi otomatik olarak tekrardan ayarlanan bir HT veriyolu uzerinde surekli sinyal olmadigi ve bu mantik paketle calistigi icin paketin genisligine gore istedginiz bilginin CRC tanimlamasini istediginiz baska bir bilgi ile gonderebilirsiniz.. butun komutlar paket halinde gittigi icin hepsi 32bitlik genislikte olacak diye bir kaide yok... bu sebepten yaninda birden fazla bilgiye ait, CRC kodlamasi gonderebilirsiniz.. sonucen L3 cache'ine gitmeden once butun diger bilgilerle beraber otomatik olarak gidecekleri noktaya dogru siraya sokuluyor bilgilerimiz.. eger CRC kodlamasi eksikse ama islemcinden istenmis bir bilgiyi iceriyorsa bunu zaten otomatik olarak L3 gonderir..
umarim yanlis yapmiyorumdur... cunku benim kendi arastirmamdan etud ede ede ulastigim sonuclar bunlar..
bu arada butun bilgisayara bagli dahili ve harici aletlerin (bir cogu kullanilmayabiliyor) bantgenisliklerini buldum buraya web adresini yapistiriyorum... gercekten degerli bir dokuman..
wapedia.mobi/...
Saygilarimla
Burdan anladığımız kadarı ile QPI 84 hattan oluşuyor.. Gidiş ve dönüş hatları ayrı.. 20 gidiş 20 dönüş ve 2 tanede sinyal her yöne birer tane olmak kaydı ile full duplex sinyal çifti yani 42 sinyalden oluşuyor.. Yani QPI 20 sinyal hattına gidiş dönüşü senin dediğin gibi sıkıştırmıyor. Zaten böyle birşey mantıksız olurdu, teknolojiye baştan darboğaz yaratırdı. ADSL ve Kablonet arasındaki fark gibi, ADSL'de bir bilgi giderken gelecek olan bilgi bekler yani asyncrone .. Ama Kablonette giden ve gelen bilgi aynı zamanda transfer edilebilinir..
Hayır 4'te birlik kısım komutun nerde işleneceği ve nereye gideceği hakkında bilgi içermiyor.. Bu bir bus ve busın görevi transfer yapmaktır.. QPI bilginin bu veriyolu üzerinden geçişinden sorumludur.. QPI'ın bir ucu bellek kontrolcusüne diğer ucu belleklere bağlıdır.. Bellek kontrolcusü gelen bilgiyi işlemcide data veya instruction cachelerin içinde yerleştirir. 80 sinyalin 8 tanesi 8 bitlik hata kontrolü 8 taneside gelen verinin başlangıç - bitiş noktasını içerir. Daha öncede dediğim gibi QPI paket bazlı değil sinyal bazlıdır.. Yani 1-2-.....-20 numaralı gidiş hatlarımızdan 1-2-3-4 nolu hatlarda bir önceki sinyalde gelen verinin devamı gelebilirken 5-6-7-...-20 numaralı hatlardan yeni bir veri bloğu geliyor olabilir.. işte diğer 8 bitlik sinyal verinin başlangıç bitişini simgeler.. İşte bu paket mantığı devre dışı kalınca veriyi parça parça göndermek, bozulduğunda sadece bir bölümünü tekrar göndermek gibi özelliklere sahip olunuyor.. Kısaca QPI 20 bitlik veriyolunda geliş ve gidişi sağlamıyor.. 20 bit gidiş ve 20 bit geliş için ayrı ayrı hatlar var..
Zaten bak kendi yazın içinde bir AMD'nin hesap tablosunu alıyorsun orda * x 2 (bidirectional) (gelis ve gidis yonlerinde) yazıyorsun ve yanına geliş ve gidiş yönlerinde yazıyorsun.. Öte yandan * x 2 (bidirectional) (burdaki nokta ayni quadranttan ayni zamanda gelis yapilabildigini gibi bir nokta cikarmis ki, sen onu soylemissin.. onu da ekleyeyim alttaki yaziya.) yazıyorsun ve parantez içinde bahsettiğin yoruma bakarmısın.. Zaten aynı anda hem geliş hem gidiş 20 bit olmasa o tabloda 2 ile çarpmazdın.. 20 bitlik veri hattından gidiş ve dönüş yapıyor olsa, senin tabirinle 20-0, 15-5, 10-10 ve 5-15 gibi quadrantlar ile gidiş dönüşü bölüyor olsa yine çarpmazdın.. Adı üzerinde bidirectional diyip 2 ile çarpılmış.. Şimdi formulü tekrar hesaplıyorum bak:
AMD:
* 2.6 GHz
* x 2 bits/Hz
* x ( 32 gidiş 32 geliş 64 link )
* x 1 Byte / 8 bits
* = 41.6gbyte/s
Oraya bidirectional demek yerine toplam veriyolu hattını kaydum aynı şeyi anlatıyor yani..
Şimdi Intel'e bakalım senin dediğin şekilde hesap yaparsak.. Diyelimki 20 gidiş 0 geliş oldu hat:
* 3.2GHz
* x 2 bits/Hz (double data rate)
* x ( 20 gidiş 0 geliş )
* x (64/80) (data bits/flit bits)
* 1byte / 8
* = 12.8 GByte/s ?????
Şimdi 20 gidiş 0 geliş olunca ne oldu? Bandwith olması gerekenden yarıya düştü.. Orata 15 gidiş 5 geliş yap yine 20 olacak... Ve sen kendin 80 bitten bahsediyorsun her sinyalde kendi yazında.. Bu nasıl oluyor? 20 gidiş 20 geliş ve her sinyalde DDR sayesinde iki veri buda 80 bit eder.. Kendi yazın içinde kendi yanlışını doğruluyorsun..
Ki aşırı teknik yazı oldu madem HT'nin yapısındanda bahsedelim.. HT'nin en büyük dezavantajı paket mantığı ile çalışması demiştik.. Paket mantığı neden kötü? Eskiden çok mantıklı bir sistemdi, pcie - SATA gibi portların yerini alacağı düşünülüyordu.. Ama her parça kendi karakteristiğine sahip olduğu için kendine ait veriyolları geliştirdi.. paket mantığı aşırı yoğun ve çok farklı boyutlarda paketlerin gönderildiği bir veriyolu için neden dezavantaj?
Hypertransport veriyolu seninde bahsettiğin gibi kontrol paketleri ile çalışır.. 4byte ( 32bit ) yada 8 byte'lık kontrol paketleri arkasından 4 byte ile 64 byte arasında data transferi sağlanır. 4 byte kontrol paketi işlemciye gelen bilgi için yani okuma bilgileri için, 8 byte'lık kontrol kapeti ise işlemciden giden yani karşı tarafa yazılacak yada kullanılacak bilgi için kullanılır. 8 byte'lık bir kontrol paketinden sonra 4 byte'lık bir veri gönderirsen gönderdiğin data kontrol paketinin yarısı kadar olmuş oluyor.. Yani 3 birim bant genişliği kullandın ama bir birim veri gönderdin.. öte yandan 4 byte'lık kontrol paketi ardından 64byte veri aktarımı yaptın ki bu en iyi senaryo durumu, 17 birim bant genişliğinin 16 biriminde data aktardın.. Ama ortalamaya vurduğumuzda HT'nin başarısı öyle veriyolu bant genişliğinin göz doldurduğu kadar olmadığı ortaya çıkıyor.. QPI bellekten saniyede 15GB veri çekerken HT 9 GB civarında çekebiliyor ... ( Mem Read-Write testleri )
Biliyorum arkadaşlar çok uzun yazılar oluyor ama son olarak anlatmak istediğimi özetlemek istiyorum.. Ben HT veya QPI şu anda yetersiz teknolojilerdir demiyorum.. HT eski bir teknolojidir QPI çok yeni bir teknolojidir, HT uzun yıllardır bir standart olmak için çabalıyor, yanına rakibi QPI geldi.. İkisininde avantajları ve dezavantajları var tabiki.. Benim bütün yazdıklarımda anlatmak istediğim karşı tezin aksine QPI oldukça yeterli bant genişliğine sahip bir veriyoludur. Bütün verileri ortaya koyduğumuzda bir I/O veriyolu olarak 25.6 GB/s fazlasıyla yeterde artar.. Zaten en son verilen bant genişlikleri linkindeli rakamlar o veriyollarının desteklediği transfer hızlarını yazar, bende en baştan beri diyorumki o veriyollarına en kıral cihazları bağlayın ve o bant genişliklerini öyle değerlendirin 25.6GB/s ne kadar yeterli olacağı gözler önünde olacaktır. Zaten ilk mesajımıda "AMD HT ile daha fazla I/O imkanı sunuyor, Intel bu konuda başarısız" tarzı aylardır yapılan ithamları teknik açıdan açıklamak için yazmıştım..
manyak herıfler oturun dordunuz bırvkıtap yazın ne zaman ogrendınız bu kadar seyı...neyse takıp edıorum...
pehhh
ben okumaya üşeniyorum adamlar yazıyor ya
yukarda bi konsol muhabbetide dönmüş benim pc fiyatına bi ps3 5 tanede oyun aldık diyelim eeee gerisi nereden gelecek acaba
hayatımda aldığım en pahalı oyun gta4 4dvdx3=12tl
zaten ancak bu mantikli olabilirdi. cunku zaten ben de bunu soyluyorum. yani 20 QPI'lik genisligte vurgu basina giden 2 gidis ve gelis sinyali ile 1bitlik veri gonderiliyor. sen de zaten bunu simdi yaziyorsun.. tamam da bu asamada. Intel veri aktarim hizi yavas kalmis oluyor...
Ha simdi sen HT'yi mantiksiz ve asiri fazla olarak buluyorsun ama, esasen HT'yi AMD tek basina yapmiyor bu konuda bir konsorsium var... Bir cok sirket HT'yi kullaniyor.. bunun yaninda frekans ve veri aktarim hizi bakimindan da anlamsiz ve gereksiz bulmustun ama zaten bunun icin gerekli teknolojilerin bulundugu ve senin bahsettigin gibi islemciye alma anindaki yavasligin gercek olmadigini Hypertransport'un tablolu web sayfasinda kanitladim...
Ha simdi bana eski muhabbetleri aciyor diyeceksin ama bu konu icinde bir cok programin cache mantigina dayali bicimde calistigini sen soylemedin mi? Benchmarklarin Intel islemciler icin daha iyi sonuclar verdigini ben soylemistim...
evet gercekten tartismaya gerek yokmus ikimizde hakliyiz..
Intel'in frekans vurgusu basina 2 sinyal gonderdigini ve 2 adet donus sinyali aldigi icin toplamda (bidirectional) 32gb/s veri aksi sagladigini, fakat bu veri aktarim kapasitesini islemci icinde cachelere verdigi latency'nin iyi olmasi sebebiyle ekarte ettigini ve ayni sebepten dolayi, ramlerden cekecegi bilgiyi daha hizli islemcinin icine almasi sebebiyle, bir cok uygulamada one gececegini anlamak zor degil... ben zeten bunlari biliyorum...
Daha once soyledigim gibi AMD'nin teknolojisinin birazcik farklilastirilmis ve yeniden gelistirilmisi olan QPI teknolojinin tek farki sinyal olmasi.. ama bu AMD'nin mevcutta kullandigi 3,0 HT teknolojisi ile 41,6gb/saniye'lik veri aktarim hizini gectigini gostermiyor.
Sen ne kadar bu hizin kullanilamayacak kadar yuksek oldugunu soylesen de aslinda bu teknolojinin, duruma gore frekans dusurme ve bant genisligini tekrar ayarlama ve islemciye aktarim sirasindaki bellekleme hatalarini yok etme gibi ekstra ozelliklerinin bulunmasindan dolayi ve esasen, I/O adi altindaki her donanimin (harici ve dahili) bu hizdan vurgu basinda daha fazla yararlanabilecegini unutmamak gerekir ki, sisteme sizin tahmin edebileceginizden cok daha fazla sayida donanim ve aparat baglanabilir.. ekran kartlari PCIex 2.0 portundan tek yonu 8gb/s veri ulasim hizina sahiptir. toplamda veri aktarim hizi 16gb/s'dir. iki adet ekran karti ile 32gb/s veri aktarim hizina ulasilir. PCIx 2gb/s'a yakin veri aktarim hizina yakindir. kac adet bulunacagi veri akterim hizini etkiler. Sadece bir sata portundan 6gb/s veri akisi saglanabilir. guney koprusunun veri iletim hizini bilmiyorum ama AMD makinalarinda HT guney koprusune direkt baglidir. PATA lar 201mb/s hizindadir. Sadece AC97 chipinin 12GB/s'a yakin codec ile kontrol chipi arasinda veri aktarim hizi vardir. Bir USB 2.0 aygiti 480mb/s veri akisina sahiptir ve USB 3.0 gelecek ve yaklasik 5gb/s veri akis hizina sahip olacak... klavye mouse lpt gibi seyler sozunu etmek istemeyecegim baska hizlara sahiptirler.. Gelecege yatirim da bir esasdir.. zaten bu veri aktarimi az ve frekansinin yuksek oldugu durumlar oldugu zaman islemci ve anakart guc korumak icin bunu dusureceklerdir... sonucen bilgisayarin senin tarafindan kullanacagi sekli farkli oldugu gibi, diger insanlarinda kullanacagi sekli farkli olabilir. bu asamada esasen sen de farkindasin ki, 41gb/s yetmiyor.
Cahcelerden veya SSE komutsetlerinden kaynaklanan ve bir cok benchmark ve programin kabul ettigi gerceklerin, AMD'de farkli islemesinin sebebi olarak alinan performansin AMD tarafina sorumlu tutulamayacagi bir gercektir. Intel'deki kaynak kodlama tabanlarinin bir cogunu ustun koru ve bir cogunun parali olmasindan dolayi, Intel kucuk yazilimsal sirketlerin Intel'i zorla tercih etmek zorunda birakildigini unutmadigimi da belirtirim.. AMD'de bu tip gelistirmeciler icin hazirlanan bir cok kaynak kodunun da acik olmasina ragmen neden daha az kullanildigini da anlamis degilim..
Neyse, zaten bir konuda hem fikir oldugumuzu dusundugumde ve bana gosterdigin "Sinyal" mantigindan dolayi sana tesekkur ediyorum..
Saygilarimla...
PS: Duzeltildi ve veri eklendi...
Intel'in QPI hızının yavaş kaldığını zaten nasıl hesaplayarak o hızlara ulaşılacağı ile birlikte bende gösterdim. HT Athlon zamanı üretilmiş bir teknoloji 2001 senesinden beri kullanımda olan bir teknoloji.. Bu Intel'in netburst mimarisine hız pompalaması ile aynı mantığa döndü.. Ortada MHZ var, superpi'de AMD'ye tur bindiriyor ama ortada işlem gücü yok.. Öte yandan zaten şu andaki Intel bellek bandwith sonuçlarınada bakarsan yine AMD'den çok yüksek bellek bant genişliğine sahip olduğunu görürsün. Ha o benchmarklar intele göre yapılıyor dersen bir bellek bant genişliği testi read-write şeklinde basit C kodu ve en eski bir X86 compiler ile bile kendin yapıp test edebilirsin.
Evet programlar ve oyunlar intelin senelerce işlemciler ile birlikte getirdiği yüksek L2 cache miktarına göre üretildiler.. Şimdi i7 platformunun oyunlarda Core 2 işlemcilere göre düşük performans sebebi budur demiştim.
AMD'nin HT'side bir sinyal iniş çıkışında 2 bit veri gönderiyor.. Bu teknoloji zaten DDR teknolojisi.. AMD teknolojisinin birazcık farklılaştırılmış hali demende AMD'ye pay çıkarmaktan başka birşey olmuyor ki bırak veriyolu mimarisini dahili bellek kontrolcusü bile ilk defa AMD tarafından yapılan birşey değil. Bir tarafta paket mantığı ile diğer tarafta sinyal mantığı ile yapılmış iki farklı teknoloji var. Hata ayıklamaları farklı, hatların devre dışı kalması durumundaki davranış biçimleri farklı, ölçeklendirilebilmeleri farklı ki QPI'ın HT'ye göre avantajlarını anlattım 1 sayfa nerdeyse yukarda. Tekrar söylüyorum QPI çok rahat ölçeklendirilebilecek bir teknoloji, yeri geldiğinde 24bite çıkartırsın 28 bite çıkartırsın 32bite çıkartırsın.. 128 bite çıkartırsın cünkü QPI teknolojisinin kendisi paket mantığından bağımsız olduğu için bu ölçeklendirmeyi yapabilirsin..
Teknolojinin frekans düşürmesine, bant genişliğini düşürmesine gerek yok cünkü bu veriyolunun harcadığı enerji o kadar azki bu açıdan bir özellik katmak için bir geliştirme yapmaya gerek yok. Zaten Intel tarafındada veriyolu çarpana bağımlı çalışıyor.. Bu veriyolunun anlık çarpanını düşürüp arttırmakta bir problem yok sonuçta base clock denilen bir ibare var ve işlemciden tut, pcie, bellekler ve veriyolları hepsi bu base clockun bir katı hızında çalışıyor. pcie konusundada şu andaki mevcut ekran kartlarının pcie üzerinde kullandığı bandwithe göre ben hesaplamamı yaptım. Sonuçta 4 tane çift gpulu ekran kartı takamazsın destekleyen bir işletim sistemi yada driver yok.. Yada onu bırak 2 tane ekran kartı üstüne çıktığında destekleyen oyun varmı? Benchmarklar dışında bir işe yarıyor mu? Hangi programlar doğru düzgün ekran kartını kullanıyor.. Ve yine soracağım soru bu forumda 1 kişi varmı günlük kullanım için 3 ekran kartı kullanıyor olsun.. Bırak üst segmenti 4850 ekran kartından 3 tane kullanan varmı? AC97 codec sırasında bir yandan oyunmu oynayacaksın.. ki 12GB/s bandwith ile codec yaparken saniyede 1.5GB veri aktarımı olduğundan bahsediyorsun bu boyutta ses dosyasını kim işliyor, işliyorsa kalkıpta desktop sistemdemi yapıyor bunu? USB 2.0 aygıtı 480mb/s transfer hızına sahip hangi aygıtlar bu transfer hızını kullanıyor, bir usb bellek ne kadarlık hıza sahip? bir harici HDD ne kadarlık hıza sahip? USB 3.0 geldiğinde senin bugün aldığın bir anakartta cattadanak USB 3.0 kullanabilecekmisin? SATA portları o kadar bandwithe sahip hangi HDD o bandwithi kullanabiliyor? Ben örnek verdim 20 tane SSD HDD'yi bağla doldur bandwithini.. Klavye mouse? lpt? bencede sözünü etme zaten.. her bastığın tuş 1 byte.. mouseta her click bir interrupt.. Geleceğe yatırım yapmıyorsun, gelecek geldiğinde veriyolları standartları değiştiği için o anakartta zaten bu cihazları kullanamayacaksın.. Yeri geldiğinde çok dar bir alanda AMD fiyat konusunda tartışılıyor intele ne ihtiyaç var deniyor ama yeri geldiğinde bir yanda AC97'de 1GB'lık ses dosysını işleyen, diğer yanda 10 tane SSD diski ile takılan, diğer yanda USB'de inanılmaz miktarda veri aktaran, 4 tane ekran kartı takmış bir adamı ki bu ekran kartlarınıda full yükte kullanıyor olacak tartışıp bu adamı genel bir kullanıcı gibi lanse ederek veriyolu yetmiyor diyoruz. Burda bir çelişki var. Hadi diyelim bunların hepsini yapıyorsun.. AMD'nin hangi işlemcisi bütün bunları aynı adan yapabilecek??
Benim burda vurgulamak istediğim şey QPI çok rahat yapılandırılabilecek bir teknoloji. İstediğin bandwith hızlarına yapısal değişikliklerde ARGE bütçesini sarsmayacak şekilde çıkabiliyorsun. Bir kullanıcı 3200MHZ'de çalışan bir verihattını zorlaması için 30.000 YTL'lik makina dizmesi lazım. Sen bana dünyada kaç kişide böyle bir I/O parçalarından oluşan makinası var söyle ondan sonra tartışalım Intel'in bandwithinin yetersizliğini. İleriye dönük yatırım diyoruz ama adama 4 tane ekran kartı taktırıyoruz ki o 4 ekran kartını alacak bütçeyi oturttuğunda ve oyunlar o ekran kartlarını destekleyecek noktaya geldiğinde senin ekstradan alacağın 4890'ların 1 tanesinin çekeceği güç ile o dönemde çıkan ekran kartı 4 kat daha fazla işlem yapabiliyor olacak.. Bir konuda haklı çıkmak için sürekli savunduğumuz prensiplerimizi bir kenara atıp bir anda en kral makinayı dizen ( ki forumda bu tip arkadaşlar sürekli afaroz edilirler ) adam genel kullanıcı oluyor ve orda AMD yine iyi gösteriliyor bu sayede.. Olay cache bellekte değil, AMD'nin L2 cache belleği daha fazla şu anda i7'lerden ama arada yine çekirdek işlem farkı var.. Zaten 24Gb/s'lık bir veri yolu hattı trafiğini kaldırabilecek çekirdek varmı AMD'de ki 42gb/s veri hattı ile piyasaya işlemci sürüyor.
Intel Extreme Edition işlemciyi çıkartıyor göz boyamak oluyor hemen gereksiz oluyor, AMD sadece Dünya üzerinde 3-5 son kullanıcını kullanacağı bir veriyolu bant genişliğine sahip kral oluyor. Ben bu mantığı anlamıyorum.. Çokda fazla yazmak istemiyorum insanların gözünde hemen Intel yandaşı gözü ile bakıyor ama inanın arkadaşlar Intel ile overclock yaptığım kadar AMD ilede yapıyorum, ordan öğreniyoruz zaten teknolojiler hakkında birşeyler, ordan meraklanıyoruzda araştırıyoruz. Ben sadece presiplerin, konuşulanların duruma göre nasıl bu kadar değiştiğine şaşıyorum.