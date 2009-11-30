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Intel'in 6 çekirdekli Gulftown işlemcisi eBay'de satışa sunuldu

9 yıl
13,8b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 6 çekirdekli Gulftown işlemcisi eBay'de satışa sunuldu
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Intel'in ikinci çeyrekte duyurmayı planladığı Gulftown kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemcilerinin ilk örneklerini dünyaca ünlü profesyonel hız aşırtmacılara ve bazı basın kuruluşlarına yolladığı biliniyor. Core i9 serisi altında sunulması ve X58 anakartlarla kullanılması beklenen yüksek performans sınıfı yeni işlemciler için hazırlık çalışmalarını sürdüren Intel'in mühendislik örneği işlemcilerinin bazıları açık arttırma sitesi eBay üzerinde mevcut ES işlemci sözleşmelerine ve NDA anlaşmalarına aykırı olarak satışa sunulmuş durumda.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlana 6 çekirdekli işlemciler, Nehalem mimarisini temel alıyor ve SMT teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor dolayısıyla Windows altında 12 çekirdekli olarak görünüyorlar. 2.4GHz'de çalışan ve 12MB Seviye 3 (L3) bellek kapasitesine sahip olan LGA1366 formundaki işlemciler, 6.4 GT/sn QPI veri yolu desteği sunuyorlar. ES işlemci oldukları için herhangi bir çarpan sınırlamasına sahip olmayan işlemciler, şu an için geçerli olan 1200$'lık fiyat ile resmi lansmandan yaklaşık 6 ay önce 6 çekirdekli işlemci sahibi olmak isteyen kullanıcılarını bekliyor.

Tayvan üzerinden satışa sunulan işlemciler için Intel'in nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor ancak donanım firmalarının ES yani mühendislik örneği aşamasındaki ürünlerin satışına karşı sert bir tutum sergiledikleri ve satan kişinin tespiti durumunda bir daha ürün yollamadıkları biliniyor.


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Barlas 9 yıl
Çekirdek kısıtlama teorisi uçuk gelebilir ama bence de imkan dahilinde. (:
Ekran kartlarında zamanında böyle durumlar gördük, ATI, orijinal çekirdeği R350 olan 9800pro'ları R360'la piyasaya sundu. Pro alan XT kullandı.
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tbektur 9 yıl
az kaldı ayçiçeği geliyor bu ne yahu habire gelişiyor kabak çekirdeği tadı geliyor para yetiştiremiyoruz teknolojiye artıkkkk
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Mertcan. 9 yıl
HD5000 serisi , 6 çekirdekli işlemciler , vay be teknoloji gerçekten ilerliyor :)
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Batuist 9 yıl
bunun adına iyi niyeti suistimal denir.. adama test et diye yolla adam bunu satsın.. küfür etseydin aynı kapıya çıkardı...
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IgorStravinsky 9 yıl
Yahu adamı bulmada ne var? Sanki Intel firması içinden bi adamı tutup parasıyla Ebay üzerinden aldıramaz mı işlemciyi ?
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VenomS 9 yıl
vallahi o piyang bana vurdu ama piyango için Phenom II X3 720BE almadım ama artık bir X4 975BE işlemcim var daha ne olsun
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nixniz 9 yıl
Ben 24 tane Çekirdek Gördüm Bi yanlışın olmasın FX ?

6 Core 6 Add
12 Çekirdek Bide HyperTrade ekliosa buna
24 filan mi acaba ?
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SHARINGAN 9 yıl
30 çekirdekliler çıktığında bizler 6 çekirdekliye yeni geçiyor olacağız :D
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genelkurmay89 9 yıl
hey maşallah 1200$ fakat daha çıkmasına 6 ay varken birileri satıyor tr ye gelince 2500 tl yi bulur hatta 3000 tl yi zorlar bu fiyata araba alınır be
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artenis 9 yıl
kesinlikle ,
6 ay oncesinden 1200 dolar uygun bir fiyat,
1650 dolardan cıkarsa 6 aylık ıslemcıyı 1000 dolardan kıme olsa satarsın, :)
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alirezzak 9 yıl
Evet sanıyorum ki İntel bunu 1650$ dan çıkarıcak:D
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Chembond 9 yıl

alirezzak

Evet sanıyorum ki İntel bunu 1650$ dan çıkarıcak:D



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atyay 9 yıl
1200$ işlemcinin asıl fiyatı değil,intelin mühendislik örneği gönderdiği adamın biri yasak olmasına ramen ebayda satılığa çıkartmış,sanırım bazı arkadaşlar haberi okumadan direk yorumlara göre mesaj yazıyolar:)
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KANUNI61 9 yıl
1.200 $ e yuh kardeşim yaa el insaf nedir bu yemin ederim o paraya araba satıyorlar
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musandia 9 yıl
Intel biraz geç kaldı sanki, daha erken beklerdim. AMD de 2. çeyrekte duyuracaktı.
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