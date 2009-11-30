Intel'in 6 çekirdekli Gulftown işlemcisi eBay'de satışa sunuldu

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Intel'in ikinci çeyrekte duyurmayı planladığı Gulftown kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemcilerinin ilk örneklerini dünyaca ünlü profesyonel hız aşırtmacılara ve bazı basın kuruluşlarına yolladığı biliniyor. Core i9 serisi altında sunulması ve X58 anakartlarla kullanılması beklenen yüksek performans sınıfı yeni işlemciler için hazırlık çalışmalarını sürdüren Intel'in mühendislik örneği işlemcilerinin bazıları açık arttırma sitesi eBay üzerinde mevcut ES işlemci sözleşmelerine ve NDA anlaşmalarına aykırı olarak satışa sunulmuş durumda.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlana 6 çekirdekli işlemciler, Nehalem mimarisini temel alıyor ve SMT teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor dolayısıyla Windows altında 12 çekirdekli olarak görünüyorlar. 2.4GHz'de çalışan ve 12MB Seviye 3 (L3) bellek kapasitesine sahip olan LGA1366 formundaki işlemciler, 6.4 GT/sn QPI veri yolu desteği sunuyorlar. ES işlemci oldukları için herhangi bir çarpan sınırlamasına sahip olmayan işlemciler, şu an için geçerli olan 1200$'lık fiyat ile resmi lansmandan yaklaşık 6 ay önce 6 çekirdekli işlemci sahibi olmak isteyen kullanıcılarını bekliyor.

Tayvan üzerinden satışa sunulan işlemciler için Intel'in nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor ancak donanım firmalarının ES yani mühendislik örneği aşamasındaki ürünlerin satışına karşı sert bir tutum sergiledikleri ve satan kişinin tespiti durumunda bir daha ürün yollamadıkları biliniyor.