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Intel'in CES 2010 fuar programı açıklandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in CES 2010 fuar programı açıklandı
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Teknoloji dünyasının merakla beklediği CES 2010 fuarı için geri sayım başladı. 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek fuarın çok önemli yeniliklere gebe olduğunu söyleyebiliriz. AMD'nin DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını tanıtacağı, Nvidia'nın Tegra 2 ve ION 2 lansmanlarıyla birlikte Fermi mimarisinin GeForce boyutu hakkında ilk ipuçlarını (kesinleşmedi!) vereceği fuarda öne çıkacak isimlerden birisi de Intel olacak.

CES 2010 kapsamında 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik işlemcili Core i3 ve Core i5 ailelerine ağırlık verecek olan Intel, aynı zamanda Atom 2 platformunun güç verdiği yeni nesil netbook'lar, mobil internet cihazları ve nettop sistemlerini de tanıtacak. Moblin 2.1 işletim sistemini de detaylandıracak olan Intel, üst düzey yöneticilerinin bizzat sunacağı çeşitli sunum ve toplantılar da gerçekleştirecek. İşte detaylar;

Intel'in CES 2010 fuar programı açıklandı
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WinteR 9 yıl
Otellini show başlıyor.
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sahafiec 9 yıl
yine coşacak Otellini ama coşturabilecek mi onu görücez.

yerinde canlı temsilcisi olacak mı DH'nın CES 2010'de acaba?
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