Intel'in çift çekirdekli en hızlı işlemcisi yolda: Core i5-680

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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini 16 Mart'ta satışa sunan Intel, şimdiye kadar hazırladığı çift çekirdekli en hızlı işlemcisini pazara sunmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, 3.6GHz'de çalışan Core i5-680 işlemcisini önümüzdeki günlerde ürün gamına eklemeyi planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 4MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Core i5-680, 733MHz'de çalışan entegre grafik birimine (HD Graphics) de sahip. 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan LGA1156 formundaki yeni işlemcinin, 73 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geleceği ve hız aşırtma konusunda da iddialı olacağı bildiriliyor.

Intel tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulacak Core i5-680'nin, 240 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla çıkması bekleniyor.