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Intel'in çift çekirdekli en hızlı işlemcisi yolda: Core i5-680

9 yıl
11,9b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in çift çekirdekli en hızlı işlemcisi yolda: Core i5-680
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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini 16 Mart'ta satışa sunan Intel, şimdiye kadar hazırladığı çift çekirdekli en hızlı işlemcisini pazara sunmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, 3.6GHz'de çalışan Core i5-680 işlemcisini önümüzdeki günlerde ürün gamına eklemeyi planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 4MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Core i5-680, 733MHz'de çalışan entegre grafik birimine (HD Graphics) de sahip. 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan LGA1156 formundaki yeni işlemcinin, 73 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geleceği ve hız aşırtma konusunda da iddialı olacağı bildiriliyor.

Intel tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulacak Core i5-680'nin, 240 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla çıkması bekleniyor.


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XRacer 9 yıl

Asla alınmayacak işlemciler i3 ve i5 işlemcilerdir, bu fiyatlara bunlardan daha iyi AMD işlemciler varken asla alınmaz. 680 fiyatından daha ucuza zaten 750 satılıyor bununda performansı 920 ile eşit bir işlemci, aklı başında bir kimse gidip 680 asla almaz.
Bunları INTEL hazır PC pazarlayıcıları için üretti.

Kesinlikle.Intel'de şu an alınabilecek durumda olan bir işlemci varsa zaten, o da i5 750'dir.
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Agent_777 9 yıl
merhaba arkadaslar... kecenlerde AMD-nin de gpu enteqre olunmus bir islemcisi hakkinda yazi okuyodum.. orda da boyle yorumlar vardi.. gereksiz neye yarar diye.. Fusion-u diyorum... Ama AMD-nin bu yapmaya sebebi var.. nemi? Paralel hesaplamalarda GPU-yu kullanmak ve bununla da islem gucunu arttirmak.. eger Intel de bu politikayi yurutuyorsa ona varim.. yok onboard vga gibi kullanicaksa... zaten soylenenlere katilmamak gunah..
Hazir PC-ler icin uretmish.. Milleti kazikliyorr...
Unutmayalim INTEL oncelikle kendi menfaatini ongoren bi firma.. Maksadi bizi sevindirmek degil para kazanmak...
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Tolgá 9 yıl
bunu alan oc falan yapmaz gerekde kalmaz
fiyatına göre gereksiz bir işlemci
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sendomi 9 yıl
bunu alana kadar biraz bekle 6 çekirdekli amd al üstüne para bile kalır
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muaz1984 9 yıl
bu intele neden içim hiç ısınmıyor.milleti resmen enayi yerine koyuyor...çift çekirdekli bir işlemci için verdiği fiyata bak.gider o fiyata amd x4 965 be alırım ki elimede bir miktar para bile kalır...
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F.@.T.İ.H 9 yıl
bu saatten sonra cift cekirdek alınmaz bana göre..
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XRacer 9 yıl
Bu 450 lira olmaz.Intel'in en tepe işlemcileri her zaman pahalı olmuştur(Bkz. E8600,Q9650,i7 975,i7 980X vs.)

@bukalemun gpu yu anakarttan alıp işleci içine taşımak ne işe gibi bir avantaj sağlayabilir ki çok işe yarayacak bir teknoloji olsun? üstelik çift çekirdek+gpu lu işlemciler neredeyse i5 750 fiyatıyla yarışıyor. intelin h55 platformu hiç kimsenin hiç bir işine yaramayacak bir teknolojidir. ofis ve fazla performan istemeyen günlük işlemler için pahalı, oyuncunun zaten bütünleşik gpuyla işi olmaz h55+i5 6xx alacağı paraya gider i5 750+p55 alır. yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan grafikerler vs. zaten çift çekirdekdekli işlemci kullanmaz. ee kim kalıyor o zaman bunu kullanacak? hd video da hızlandırmıyor.
toplam 170$ a x3 amd işlemci ve 785g anakart akınabilirken, intelin en ucuz gpu lu işlemcisi 135$. anakartlar da 100$ dan başlıyor. ve gpu özellik ve başarım açısından amd platformadan daha kötü.
işi bilenin kesinlikle alacağı sistem değil. forumda da kullananı görmedim zaten. anca casper gibi markalar dandik sistemlerinde kullanıp ona buna iteler işte

+1
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No Way Out 9 yıl
Asla alınmayacak işlemciler i3 ve i5 işlemcilerdir, bu fiyatlara bunlardan daha iyi AMD işlemciler varken asla alınmaz. 680 fiyatından daha ucuza zaten 750 satılıyor bununda performansı 920 ile eşit bir işlemci, aklı başında bir kimse gidip 680 asla almaz.

Bunları INTEL hazır PC pazarlayıcıları için üretti.
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pckolik13 9 yıl
i5 660 400tl civarında,bu ise 450 civarında fiyatlandırılır bence.Zaten o fiyata gider i5 750 alırım....
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StreamRolleR 9 yıl
verin bunu bana suyla açayım 5 ghz

stok 3.6 ghz
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Kumandan 9 yıl
su ile mi ?
...
Stok fanla bile 5 ghz yapar bu işlemci zaten. Su ile 6 Ghz rahat.
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Bukalemun 9 yıl
bu arada imzama bir bakarsın:)) , teknoloji İLERLEME olarak görmek eğer ağırına gidiyorsa bana 1 işlemci yaparmısın? anakart çipseti yada 1byte yi saklayacağım bir donanım!! LÜTFEN biraz mantık ve ileri görüşlü olalım her teknoloji tabiki bizi memnun etmiyor ( laptoplardaki x3100 - 4500 vga lar gibi ) ama bu yapılan şeyi TEKNOLOJİ değil deyip sıyırıp atıyorsunuz +1 katmamışsınız ki! nedir bu ön yargı.
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Bukalemun 9 yıl
diyorsun ki! İNTEL İ7 tabanlı işlemciler üretiyor , piyasanın %80 ine hakim SSD ler bire üretiyor, bu kadar yatırım - teknoloji 32nm ye geçiş ama SEN beğenmiyorsun.? o zaman şu SSD piyasasına bir yön - akıl verinde hemen bir anda ucuzlasın neyi bekliyorsunuz. İNTEL imi?
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Hobar 9 yıl

Bukalemun

diyorsun ki! İNTEL İ7 tabanlı işlemciler üretiyor , piyasanın %80 ine hakim SSD ler bire üretiyor, bu kadar yatırım - teknoloji 32nm ye geçiş ama SEN beğenmiyorsun.? o zaman şu SSD piyasasına bir yön - akıl verinde hemen bir anda ucuzlasın neyi bekliyorsunuz. İNTEL imi?

bu arada imzama bir bakarsın:)) , teknoloji İLERLEME olarak görmek eğer ağırına gidiyorsa bana 1 işlemci yaparmısın? anakart çipseti yada 1byte yi saklayacağım bir donanım!! LÜTFEN biraz mantık ve ileri görüşlü olalım her teknoloji tabiki bizi memnun etmiyor ( laptoplardaki x3100 - 4500 vga lar gibi ) ama bu yapılan şeyi TEKNOLOJİ değil deyip sıyırıp atıyorsunuz +1 katmamışsınız ki! nedir bu ön yargı.


arkadaşım ben inteli mi eleştirdim? yoksa h55 i mi? yazdığımdan bunu mu anladın şimdi? ssd den falan ne alaka?
h55 platformu kimin için yapıldı bunun cevabını istiyorum.
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Hobar 9 yıl
@bukalemun gpu yu anakarttan alıp işleci içine taşımak ne işe gibi bir avantaj sağlayabilir ki çok işe yarayacak bir teknoloji olsun? üstelik çift çekirdek+gpu lu işlemciler neredeyse i5 750 fiyatıyla yarışıyor. intelin h55 platformu hiç kimsenin hiç bir işine yaramayacak bir teknolojidir. ofis ve fazla performan istemeyen günlük işlemler için pahalı, oyuncunun zaten bütünleşik gpuyla işi olmaz h55+i5 6xx alacağı paraya gider i5 750+p55 alır. yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan grafikerler vs. zaten çift çekirdekdekli işlemci kullanmaz. ee kim kalıyor o zaman bunu kullanacak? hd video da hızlandırmıyor.
toplam 170$ a x3 amd işlemci ve 785g anakart akınabilirken, intelin en ucuz gpu lu işlemcisi 135$. anakartlar da 100$ dan başlıyor. ve gpu özellik ve başarım açısından amd platformadan daha kötü.
işi bilenin kesinlikle alacağı sistem değil. forumda da kullananı görmedim zaten. anca casper gibi markalar dandik sistemlerinde kullanıp ona buna iteler işte
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