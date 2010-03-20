Intel'in çift çekirdekli en hızlı işlemcisi yolda: Core i5-680

Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini 16 Mart'ta satışa sunan Intel, şimdiye kadar hazırladığı çift çekirdekli en hızlı işlemcisini pazara sunmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, 3.6GHz'de çalışan Core i5-680 işlemcisini önümüzdeki günlerde ürün gamına eklemeyi planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 4MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Core i5-680, 733MHz'de çalışan entegre grafik birimine (HD Graphics) de sahip. 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan LGA1156 formundaki yeni işlemcinin, 73 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geleceği ve hız aşırtma konusunda da iddialı olacağı bildiriliyor.
Intel tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulacak Core i5-680'nin, 240 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla çıkması bekleniyor.
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Kesinlikle.Intel'de şu an alınabilecek durumda olan bir işlemci varsa zaten, o da i5 750'dir.
Hazir PC-ler icin uretmish.. Milleti kazikliyorr...
Unutmayalim INTEL oncelikle kendi menfaatini ongoren bi firma.. Maksadi bizi sevindirmek degil para kazanmak...
+1
Bunları INTEL hazır PC pazarlayıcıları için üretti.
stok 3.6 ghz
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Stok fanla bile 5 ghz yapar bu işlemci zaten. Su ile 6 Ghz rahat.
arkadaşım ben inteli mi eleştirdim? yoksa h55 i mi? yazdığımdan bunu mu anladın şimdi? ssd den falan ne alaka?
h55 platformu kimin için yapıldı bunun cevabını istiyorum.
toplam 170$ a x3 amd işlemci ve 785g anakart akınabilirken, intelin en ucuz gpu lu işlemcisi 135$. anakartlar da 100$ dan başlıyor. ve gpu özellik ve başarım açısından amd platformadan daha kötü.
işi bilenin kesinlikle alacağı sistem değil. forumda da kullananı görmedim zaten. anca casper gibi markalar dandik sistemlerinde kullanıp ona buna iteler işte