Intel'in ikinci jenerasyon (34nm) SSD'lerinde BIOS problemi

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Intel tarafından resmi lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ikinci jenerasyon SSD'lerde BIOS problemi olduğu bildirildi. 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve bir önceki seriye kıyasla %60'a varan oradan daha düşük fiyatlarla lanse edilen ikinci jenerasyon X25-M serisi SSD'lerin, BIOS şifrelemesiyle ilgili sorun yaşandığı bildirilirken bu durum Intel tarafından da doğrulandı.

80GB ve 160GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile lanse edilen yeni SSD'lerin, BIOS şifresi koyulduğu, değiştirildiği veya kaldırıldığı zaman işleyemez duruma geldikleri belirtiliyor. Intel ikinci nesil SSD'leri satın alan kullanıcılara BIOS şifresiyle ilgili herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapmamalalarını tavsiye ederken, yeni bir firmware ile sorunun düzeltileceğini açıkladı.