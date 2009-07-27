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Intel'in ikinci jenerasyon (34nm) SSD'lerinde BIOS problemi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in ikinci jenerasyon (34nm) SSD'lerinde BIOS problemi
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Intel tarafından resmi lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ikinci jenerasyon SSD'lerde BIOS problemi olduğu bildirildi. 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve bir önceki seriye kıyasla %60'a varan oradan daha düşük fiyatlarla lanse edilen ikinci jenerasyon X25-M serisi SSD'lerin, BIOS şifrelemesiyle ilgili sorun yaşandığı bildirilirken bu durum Intel tarafından da doğrulandı.

80GB ve 160GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile lanse edilen yeni SSD'lerin, BIOS şifresi koyulduğu, değiştirildiği veya kaldırıldığı zaman işleyemez duruma geldikleri belirtiliyor. Intel ikinci nesil SSD'leri satın alan kullanıcılara BIOS şifresiyle ilgili herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapmamalalarını tavsiye ederken, yeni bir firmware ile sorunun düzeltileceğini açıkladı.


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neXXen 10 yıl
Hatasız kul olmaz
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mc.kork 10 yıl
HDD deki hatalar çok kritik olabiliyor bazen o yüzden hata kaldırmıyor
7200.11 serisindeki hatalar yüzünden ne kadar insan hayati verisinden oldu... Diğer sistem bileşenleri neysede hdd bence sistemin en kritik bileşeni
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uzm@n 10 yıl
Herkes hata yapar :)
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CoolnQuiet 10 yıl
Intel de hata yapar...
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DarkSidesOfMe 10 yıl
inanılmaz birşey
birkaç kişinin işten ayrılacağı kesin
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