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Intel'in Larrabee'yi ertelemesi, AMD ve Nvidia'nın hisse değerlerini yükseltti

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Larrabee'yi ertelemesi, AMD ve Nvidia'nın hisse değerlerini yükseltti
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Intel'in Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil GPU projesinin masaüstü ayağını ertelemesi, AMD ve Nvidia hisselerinin borsada yükselmesini sağladı. Erteleme haberinin açıklanmasıyla birlikte New York Borsası'nda işlem gören AMD hisselerinin %8.4 civarında bir artış ile 8.52$ seviyesine yükseldiği, NASDAQ'da işlem gören Nvidia hisselerinin ise %13 artış ile 16.09$ seviyesine yükseldiği açıklandı.

AMD ve Nvidia'daki yükselişin aksine Intel'in ise durumdan bir miktar olumsuz etkilendiği ve hisse değerinin %0.44 düşüş ile 20.37$ seviyesine gerilediği gözlemlendi. Bu noktada özellikle AMD'nin son haftalardaki borsa performansı dikkatlerden kaçmıyor. 1,5 milyar dolarlık Intel anlaşmasının açıklanmasıyla yükselişe geçen AMD hisseleri, son üç haftada 5.50$ seviyesinden 8.52$ seviyesine yüksilirken (borçları olan bir firma için önemli bir değer kazanımı), benzer bir performans tablosu, 13.07$ seviyesinden 16.09$ seviyesine çıkan hisse değeri ile Nvidia için de söz konusu.


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IgorStravinsky 9 yıl
Intel Gulftownlar'la beraber düşer o hissler
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ooppss 9 yıl
Flaş flaş: Larrabee projesi iptal


Şimdiye değin grafik sektöründe sadece dahili ekran kartlarıyla boy gösteren Intel'in 'dışarıya' açılma projesi olan Larrabee iptal edildi.
Intel tarafından yapılan açıklamada, iptal kararının arkasında yatan sebep Larrabee projesinin geliştirilme sürecinin hem donanımsal hem de yazılımsal anlamda henüz istenilen yerde olmaması olarak gösterilirken, bundan böyle Larrabee projesinin harici ekran kartı biçiminde değil 'yazılım geliştirme platformu' olarak devam edeceği vurgulandı.
pclabs.com.tr/...

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KANUNI61 9 yıl
ahadan intelin patladığı
andır habire bu projeyi şişirdiler
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resler 9 yıl
Bu gelişmelerden sonra ATI ve nVidia nın yeni GPU tasarımı ve pazara sürme çalışmalarında vites düşüreceklerini düşünüyorum.
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DISTURBED 9 yıl
artık amd nin strateji değiştirip performans anlamında fx serisindeki gibi liderliğe oynaması gerekiyor, 5970 ile gpu kısmında bunu gerçekleştirdi umarım bulldozer mimarisiyle de işlemci bölümünde liderlik koltuguna oturur.
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tolgacem 9 yıl
ati hissesi almak lazım esasında yukselişe gecicekler iyice

nasıl alabiliriz bu borsa işleri nasıl oluo acaba:D:D
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