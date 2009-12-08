Intel'in Larrabee'yi ertelemesi, AMD ve Nvidia'nın hisse değerlerini yükseltti

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Intel'in Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil GPU projesinin masaüstü ayağını ertelemesi, AMD ve Nvidia hisselerinin borsada yükselmesini sağladı. Erteleme haberinin açıklanmasıyla birlikte New York Borsası'nda işlem gören AMD hisselerinin %8.4 civarında bir artış ile 8.52$ seviyesine yükseldiği, NASDAQ'da işlem gören Nvidia hisselerinin ise %13 artış ile 16.09$ seviyesine yükseldiği açıklandı.

AMD ve Nvidia'daki yükselişin aksine Intel'in ise durumdan bir miktar olumsuz etkilendiği ve hisse değerinin %0.44 düşüş ile 20.37$ seviyesine gerilediği gözlemlendi. Bu noktada özellikle AMD'nin son haftalardaki borsa performansı dikkatlerden kaçmıyor. 1,5 milyar dolarlık Intel anlaşmasının açıklanmasıyla yükselişe geçen AMD hisseleri, son üç haftada 5.50$ seviyesinden 8.52$ seviyesine yüksilirken (borçları olan bir firma için önemli bir değer kazanımı), benzer bir performans tablosu, 13.07$ seviyesinden 16.09$ seviyesine çıkan hisse değeri ile Nvidia için de söz konusu.