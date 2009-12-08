Intel'in Larrabee'yi ertelemesi, AMD ve Nvidia'nın hisse değerlerini yükseltti

Intel'in Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil GPU projesinin masaüstü ayağını ertelemesi, AMD ve Nvidia hisselerinin borsada yükselmesini sağladı. Erteleme haberinin açıklanmasıyla birlikte New York Borsası'nda işlem gören AMD hisselerinin %8.4 civarında bir artış ile 8.52$ seviyesine yükseldiği, NASDAQ'da işlem gören Nvidia hisselerinin ise %13 artış ile 16.09$ seviyesine yükseldiği açıklandı.
AMD ve Nvidia'daki yükselişin aksine Intel'in ise durumdan bir miktar olumsuz etkilendiği ve hisse değerinin %0.44 düşüş ile 20.37$ seviyesine gerilediği gözlemlendi. Bu noktada özellikle AMD'nin son haftalardaki borsa performansı dikkatlerden kaçmıyor. 1,5 milyar dolarlık Intel anlaşmasının açıklanmasıyla yükselişe geçen AMD hisseleri, son üç haftada 5.50$ seviyesinden 8.52$ seviyesine yüksilirken (borçları olan bir firma için önemli bir değer kazanımı), benzer bir performans tablosu, 13.07$ seviyesinden 16.09$ seviyesine çıkan hisse değeri ile Nvidia için de söz konusu.
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andır habire bu projeyi şişirdiler
nasıl alabiliriz bu borsa işleri nasıl oluo acaba:D:D