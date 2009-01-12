Intel'in yeni nesil Atom işlemcisi Asus'un yeni netbook'u ile göründü

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Düne sona eren Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nın katılımcılarından Asus, etkinlik dahilinde yeni netbook modellerini de katılımcıların beğenisine sunduğu. Firmanın tanıttığı yeni netbook'lardan biri de Eee PC 1004DN modeliydi. Asus'un yeni mini-bilgisayarı özellikle iki açıdan ön plana çıkmayı başardı ki bunlardan biri optik sürücüye sahip olması diğeri ise Intel'in yeni nesil Atom işlemcisi ve yonga setine ışık tutmasıydı.

Asus'un Eee PC 1004DN modeliyle hazırladığı kataloğa göre Intel'in önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığı yeni Atom işlemcisinin model adı N280 olacak gibi görünüyor. Satılmakta olan ve 1.6GHz'de çalışan N270 modelinden farklı olarak FSB hızı 533MHz'den 667MHz'e çıkartılan işlemcinin tek çekirdekli olması bekleniyor zira Intel'in çift çekirdekli Atom işlemciler en azından bir süre netbook'lar düşünmediği biliniyor.

Intel'in yeni nesil Atom işlemcisine ev sahipliği yapacak yonga setinin model adı da netleşti; GN40. Firmanın yeni yonga setine ait henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da firmanın maliyetleri kısmak adına GN40 "tek yonga" tasarımıyla hazırlayabileceği üzerinde duruluyor. Öte yandan GN40 ile birlikte 945 serisinde kullanılan entegre grafik işlem çözümünden daha başarılı yeni IGP'ye geçiş de ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Hem Intel'in N280 işlemcisi ve GN40 yonga seti hem de yeni ikilinin güç vereceği 10" ekrana optik sürücüye sahip olan Eee PC 1004DN modelinin kullanıma sunulacağı tarih hakkında net bir bilgi bulunmuyor.