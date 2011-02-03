İnternet Siteniz Avea'dan!..

Şirketlere yönelik avantajlı çözümler sunan Avea, KOBİ’lere destek vermeye devam ediyor. Türkiye’de bir ilke imza atan Avea, TurkTicaret.Net ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında KOBİ’lerin, yeni Türk Ticaret Kanunu’yla zorunlu kılınan web sitesi hizmetine sahip olmasını sağlıyor.

Şirketlere yönelik katma değerli servisleri, tarifeleri ve sunduğu çözümler ile kurumsal müşterilerin bir numaralı tercihi olan Avea, Türkiye’de bir “ilk”e daha imza atıyor. İnternet sitesi olmayan tüm işletmelerin bir internet sitesi sahibi olması amacıyla, TurkTicaret.Net ile işbirliğine giden Avea, FaturanlaKazan Kampanyası’na 12 ay boyunca en az 125TL fatura taahhüdü veren tüm işletmelere ücretsiz web sitesi hediye ediyor. Şirketler bu sayede yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği kriterleri karşılayan niteliklere sahip bir web sitesinin sahibi oluyor.

Bu hizmet kapsamında alan adı isteğe göre “.com” ya da “.net” olarak seçilebilecek ve internet sitesi 1.500 MB web alanına sahip olacak. Ayrıca aylık 10GB trafik kapasitesi bulunan internet sitesinde işletmelere yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerekli tüm alt başlıklar da sunulacak.

İşletmelere ücretsiz olarak sunulacak internet sitesinde; hakkımızda, ürünlerimiz, ürün kataloğu, sipariş, referanslarımız, duyurular, üyelik, haberler, anket, faydalı linkler, iletişim, insan kaynakları, sıkça sorulan sorular, ziyaret defteri, ziyaretçi sayısı gibi başlıklar yer alacak. Ayrıca işletmelere 10’ar e-posta adresi de tahsil edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü Tunç Taşman “Türk Ticaret Kanunu’nda 0cak 2011 itibariyle değişiklikler oldu. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya ‘bilgi toplumu’ hizmetlerine uygun hale getirmeyen şirket yöneticilerine ciddi yaptırımlar uygulanacak. Bugün KOBİ’lerimizin yarısından fazlasının e-posta adresi bile olmadığını biliyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl Microsoft Türkiye ile bir işbirliğine giderek şirketlere Aveamail.com platformunu açtık. Bu platforma gösterilen yoğun ilgi, ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Kanundaki değişiklik de gündeme gelince, küçük ölçekli işletmeler ve KOBİ’lerimize verdiğimiz desteği bir adım daha öteye taşıyarak her işletme ve KOBİ’nin bir internet sitesi sahibi olacağı bir kurgu tasarladık. Yeni kampanyamız ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, web sitesi olmayan Avea’lı şirket kalmayacak diyoruz. Bu sayede müşterilerimizin işlerine değer katacağımıza ve onları bir adım daha ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. Yeni kampanyamız ile birçok işletme kendi internet sitesine sahip olacak, bu ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünde de büyük bir adım. Avea olarak işletmelerimize destek vermeye devam edeceğiz’’dedi.

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