İnternet dünyasını sallayan optik illüzyon: Bu 12 noktayı neden göremiyorsunuz?

Oyun geliştiricisi Will Kershlake'in Twitter üzerinden paylaştığı bu görsel bir süredir internet dünyasını meşgul ediyor. Beyaz bir arka planın gri çizgilerle buluştuğu görselde toplam 12 farklı siyah nokta bulunuyor olsa da bu noktalardan en fazla birkaç tanesini görebiliyoruz.



Çok enteresanmış gibi görünen bu ilginç optik illüzyonun aslında basit de bir açıklaması var. The Verge'e konuşan Avustralyalı bilim adamı Derek Arnold,"Bu tarz illüzyonlar, çoğu insan tarafından genellikle çözümü olmayan 'varoluşsal bir bunalım' olarak düşünülüyor." ifadelerini kullanırken aslında işin aslının hiç de öyle olmadığını ve görme bilimiyle uğraşan insanların bu duruma kolay bir açıklama getirebileceklerini belirtiyor.

İnsanlar kötü bir çevresel görüşe sahip

There are twelve black dots at the intersections in this image. Your brain won’t let you see them all at once. pic.twitter.com/ig6P980LOT — Will Kerslake (@wkerslake) 11 Eylül 2016

http://www.theverge.com/2016/9/12/12885574/optical-illusion-12-black-dots

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Görme bilimcisi Derek Arnold'a göre, yalnızca baktığımız yerdeki birkaç noktayı görebiliyor oluşumuzun nedeni insanoğulları olarak epey kötü bir çevresel görüşe sahip olmamız. Örneğin bu yazının ortasındaki bir kelimeye odaklanacak olursanız bu kelimeyi oldukça net bir şekilde görebilir ancak aynı satırın başındaki veya sonundaki kelimeleri seçmekte zorlanırsınız. Sonuç olarak beyniniz en iyi tahmini yapar ve göremediğiniz bu bulanık tarafları görebildiğiniz net tarafları temel alarak doldurur.Yani bu görselde olan şey de tam olarak bu. Çevresel görüş alanı oldukça kısıtlı olan beyinlerimiz görselin bakmadığımız taraflarında da yine aynı desenin devam edeceğini tahmin ediyor ve aralıklarla dizilmiş olan siyah noktaları kaçırıyor. Dolayısıyla gözümüzü hareket ettirdikçe bu sabit görsel de sanki hareketli bir gifmiş gibi görünüyor.