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İnternet dünyasını sallayan optik illüzyon: Bu 12 noktayı neden göremiyorsunuz?

İnternet dünyasını meşgul eden optik illüzyonlara bir diğeri daha katıldı. 12 siyah noktanın hepsini aynı anda bir türlü göremediğimiz bu illüzyonun bilimsel açıklamasını haberimizde bulabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
28,3b
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61
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Oyun geliştiricisi Will Kershlake'in Twitter üzerinden paylaştığı bu görsel bir süredir internet dünyasını meşgul ediyor. Beyaz bir arka planın gri çizgilerle buluştuğu görselde toplam 12 farklı siyah nokta bulunuyor olsa da bu noktalardan en fazla birkaç tanesini görebiliyoruz.

Çok enteresanmış gibi görünen bu ilginç optik illüzyonun aslında basit de bir açıklaması var. The Verge'e konuşan Avustralyalı bilim adamı Derek Arnold,"Bu tarz illüzyonlar, çoğu insan tarafından genellikle çözümü olmayan 'varoluşsal bir bunalım' olarak düşünülüyor." ifadelerini kullanırken aslında işin aslının hiç de öyle olmadığını ve görme bilimiyle uğraşan insanların bu duruma kolay bir açıklama getirebileceklerini belirtiyor.
İnternet dünyasını sallayan optik illüzyon: Bu 12 noktayı neden göremiyorsunuz?

İnsanlar kötü bir çevresel görüşe sahip

Görme bilimcisi Derek Arnold'a göre, yalnızca baktığımız yerdeki birkaç noktayı görebiliyor oluşumuzun nedeni insanoğulları olarak epey kötü bir çevresel görüşe sahip olmamız. Örneğin bu yazının ortasındaki bir kelimeye odaklanacak olursanız bu kelimeyi oldukça net bir şekilde görebilir ancak aynı satırın başındaki veya sonundaki kelimeleri seçmekte zorlanırsınız. Sonuç olarak beyniniz en iyi tahmini yapar ve göremediğiniz bu bulanık tarafları görebildiğiniz net tarafları temel alarak doldurur.

Yani bu görselde olan şey de tam olarak bu. Çevresel görüş alanı oldukça kısıtlı olan beyinlerimiz görselin bakmadığımız taraflarında da yine aynı desenin devam edeceğini tahmin ediyor ve aralıklarla dizilmiş olan siyah noktaları kaçırıyor. Dolayısıyla gözümüzü hareket ettirdikçe bu sabit görsel de sanki hareketli bir gifmiş gibi görünüyor.

İlk olarak Japon profesör Akiyoshi Kitaoka tarafından paylaşılan illüzyonun kökenleri aslında 2000 yılında yayınlanan bir bilimsel makaleye kadar gidiyormuş. Perception dergisinde yayınlanan makaleye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2016/9/12/12885574/optical-illusion-12-black-dots Yorum Yaz
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TroppX 3 yıl en beğenilen
korkunçlu karı çıkmayan her türlü bilim'e varım
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MuscleTower 3 yıl
görüyorum diyenlere sesleniyorum aynı anda 12 sinide görmeniz lazım tek tek herkes görüyor
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eulogy 3 yıl serafon
serafon

Tugrul_512bit

İnsan gözü(aslında beyin) 2milyon yılda bu kadar evrimleşebilmiştir ve 2 milyon yıl boyunca böyle çapraz dokulu inşaatlar yoktu. Doğal olan şeyleri gördü insan gözü. Bir dağdaki 12 tane geyiği ayırt edebilirsiniz mesela. Aynı renk taşların arasındaki farklı renkte 12 tane taşı da görebilirsiniz.

Belki 2 milyon yıl önce predatör filmindeki yaratıklar dünyayı işgal etmiş olsaydı belki şu anda o noktaları tek noktaya bakarak da sayabilecektik ama mızrak nedir bilmeyecektik. Mızrak görünce "aa mızrağın ucuna bakınca diğer ucundaki keskin parçayı göremiyorum" diyecektik çünkü ilk insanlardan kendilerine karşı koyanları ayıklayacaklardı veya mızrağı yasaklayacaklardı.

Niye göremiyoruz diye sormak, niye yirmi yaş dişimiz var diye sormak gibi.

anne karnında göze ihtiyacımız yokken niye göz oluşmuştur? anne nasıl oluşmuştur? anne baba bağlantısı nasıl oluşmuştur ve bunların olması için gereken trevigintilyonlarca olay ve olasılık nasıl bir araya gelmiştir?


Hocam affınıza sığınarak;

Sadece eleştirmek amaçlı söylüyorum;

6 yaşında bir yeğenim var; konuşulan herhangi bir konu üzerinde sizden daha mantıklı ve rasyonel sorular soruyor?


Belki de savunduğunuz düşüncede haklısınız kim bilir ama böyle sorularla imkansız.

Yumurtaya can veren Allah yeşil biberi nasıl yarattı ? diye sormuştu Müslüm Baba bir filminde, nedensizce onu hatırladım.

İsterseniz yeğenime evrimi sorgulayan sorular sormasını isteyeyim, sizin sorularla karşılaştıralım. Ben sizden daha oturaklı mantıklı sorular soracağına ve evrimi savunan biri varsa onu sizden çok daha köşeye sıkıştıracağına eminim.6 yaşında...
serafonTugrul_512bitİnsan gözü(aslında beyin) 2milyon yılda bu kadar evrimleşebilmiştir ve 2 milyon yıl boyu...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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greenk 3 yıl
Aynı anda iki tane nokta görebiliyordum ilk dakikalarda. Arada 5 dakika geçti şimdi 12 noktayıda görüyorum yalnız bu kez kaybedemiyorum bu da büyük bir sorun 12 nokta kaybolmuyor :D
Şaka bir yana uzun süre baktıktan sonra beyin orda nokta olduğunu kabul ettiğinden büyük ihtimalle hepsini aynı anda görebilirsiniz.
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DH Misafiri 3 yıl
Bunun sebebi çok basit o kadar varolus bilimcilerine gitmesine gerei yok.
Sadece nereye bakarsaniz aninda optik odaklama yapiyor gözleriniz.hepsi bu isterseniz bir deney yapalim.
Resme cok yakindan bakin resim bulanik görünece ancak iki nokta degil 7,8 nokta birden göreceksiniz çunku netleme yapamayacak kadar yakindan bakmis olacaksınız.
Toparlayacak opursak. Bu netleme olayı RABBİMizin bize bahşettiği sonsuz nimetten biridir.İşin asli beyin farkinda olmadiğımız bir anlik baktigimiz bir görseli en ince ayrıntısına kadar ialıcı olarak kaydeder; ancak biz bu dosyayi geri cagirma teknigini bilemedigimiz icin tam olarak fark edemeyiz.
Saygılar iyi bayramlar
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Hubalahubhub 3 yıl
Tamam da niye gorelim. Varsa var yoksa yok nedir yani bu telas.
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dostum kertenkele 3 yıl
Tamam büyün noktaları göremiyoruz tamam da bu nasıl başlık azcık mantıklı konuşun
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Zaris 3 yıl
siteyi onedioya çevirdiniz
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dreamblue35 3 yıl
Bir konu nerden nereye gelmiş, ilginç! takip
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DH Misafiri 3 yıl
12 side rahat görünüyor , göz kapaklarınızı seri bir şekilde hareket ettirirseniz aynı anda 12 nokta görünüyor
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kuikkuik 3 yıl
National geopraphic ta izlemistim daha önce
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aydinofficial 3 yıl
Çok önemli bir hadise arkadaşlar(!) Noktayı neden göremiyoruz?
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coollive 3 yıl
Yıllardır gözü örnek gösterip, allahın varlığını ıspatlamaya çalışan aşırı dincilere kapak olmuştur. 'İnsanlar kötü bir çevresel görüşe sahip' ' evren tam bir kaotik ortam'
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FatihAsl 3 yıl coollive
coollive

Yıllardır gözü örnek gösterip, allahın varlığını ıspatlamaya çalışan aşırı dincilere kapak olmuştur. 'İnsanlar kötü bir çevresel görüşe sahip' ' evren tam bir kaotik ortam'

Kötü göreceli bir kavramdır. Bir şeye kötü diyebilmen için elinde daha iyi bir örnek olması gerekir. bilimde kötü diye bir kavram kullanılamaz. bu sevincin neden anlamış değilim
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