Internet Explorer 9 İle Web'de Devrim

Merakla beklenen Microsoft’un yeni web tarayıcısı Internet Explorer 9'un Beta versiyonu 15 Eylül 2010'da dünya ile eş zamanlı Türkiye’de kamuoyuna tanıtıldı. Türkçe dahil 33 farklı dil seçeneği ile kullanıcılarla buluşan Internet Explorer 9, bugüne kadar tasarlanmış en hızlı, en yalın ve en güvenilir tarayıcı olma özelliğine sahip.

Microsoft, merakla beklenen yeni web tarayıcısı Internet Explorer 9'un Beta versiyonunu 15 Eylül 2010 tarihi itibarıyla kullanıcıların beğenisine sundu. Microsoft Türkiye, ürünün dünya lansmanı ile eş zamanlı olarak Çeşme Solto Otel'de düzenlediği bir basın toplantısı ile IE9 Beta versiyonunu kamuoyuna tanıttı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Microsoft Türkiye Windows İş Grubu Yöneticisi Alper Mestçi ve Yazılım Geliştirme Platformları Yöneticisi Selçuk Uzun, Internet Explorer 9'un hayatı kolaylaştıran ve renklendiren özelliklerini basın mensupları ile paylaştılar.

Etkinliğinin açılışında bir konuşma yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Microsoft'un Windows ile kişisel bilişimi geniş kitlelere ulaştırdığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm dünyadaki 1.2 milyarı aşan bilgisayar kullanıcısı güne Windows’un "Hoş geldiniz" mesajıyla başlıyor ve her 100 kişiden 59'u Internet Explorer kullanıyor. Türkiye'de ise, 32 milyon kişi Internet’e dokunuyor. Bu 32 milyon kullanıcı, bir başka ifadeyle, '32 milyon farklı istek, beğeni ve ihtiyaç' demektir. Microsoft olarak Internet Explorer’ın ilk versiyonundan bugüne kesintisiz olarak gelişim, beğeni ve bireysel ihtiyaçları karşılama konusunda öncü adımlar attık ve lider olduk. Bugün Internet Explorer 9 ile bu alandaki yaklaşımımızı bir üst seviyeye taşıyoruz. İnternet'te hızı, sadeliği ve güvenliği en üst seviyeye çıkartıyoruz."

Dünya lansmanı San Fransisco'da

San Francisco'da gerçekleşen dünya lansmanında Internet Explorer 9 Beta, duyuruldu. Toplamda 800 milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile Internet'in üçte ikisine hakim olan 70 Microsoft işortağı da bu etkinliğe katıldı. Microsoft işortakları arasında Facebook, Myspace, Twitter ve LinkedIn gibi dünyanın en yaygın sosyal ağlar, Amazon ve eBay gibi alışveriş portalları, Wall Street Journal CNN, USA Today, Bing, Orbitz, Flixster, Daily Motion, Photobucket gibi kendi alanında önde gelen siteler, Red Bull, Quicksilver gibi dünya markaları yer alıyor. Etkinlikte ayrıca web tasarımcıları ve geliştiricilerinin yeni, daha güzel bir Internet oluşturmak üzere yaptıkları çalışmalar da kamuoyuna tanıtıldı. Dünyaca ünlü müzik ve multimedya sitesi Dailymotion, Internet Explorer 9 ile birlikte yeni HTML5 Player Beta versiyonunu da kullanıcılarının beğenisine sundu. Bundan böyle Dailymotion kullanıcıları, Internet Explorer 9'un hızlandırılmış grafik özellikleri sayesinde çok daha zengin bir Internet deneyimi elde edecekler.

Türkiye’de IE9 ile gelen teknolojileri ilk uygulayan siteler

Türkiye’de de Mackolik ve NTVMSNBC, Internet Explorer 9 ile gelen teknolojileri uygulayan ilk siteler oldu. Her iki web sitesi de IE9 ve Windows 7’nin entegrasyonu ile sağlanan görev çubuğu özelleştirmelerini uyguluyorlar.

IE9 web tabanlı uygulamalarda sınırları zorluyor

Internet Explorer 9, Windows 7’nin gelişmiş özelliklerinden faydalanarak kullanıcıların önem verdiği uygulamaları ve web sitelerini öne çıkartırken, kullanıcılara hızlı, yalın ve güvenilir bir Internet deneyimi sağlıyor. Web üzerinde yazılım geliştirenler, Internet Explorer 9'un HTML5 gibi günümüz standartlarını destekleyen özellikleri sayesinde, modern PC'lerin tüm teknolojilerinden en üst seviyede faydalanacak ve çok daha kapsamlı ve zengin web uygulamalarını hayata geçirebilecekler.

IE8’den 11 kat daha hızlı

Sınırları zorlayan ve kullanıcılara bir Internet tarayıcısından çok daha fazlasını sunan Internet Explorer 9 sayesinde yazılım geliştiriciler ve tasarımcılar, çok daha zengin ve kapsamlı bir deneyim yaşamak üzere Internet’in renkli dünyasına adım atacaklar.

Microsoft’un merakla beklenen Web tarayıcısı Internet Explorer 9, modern PC donanımlarının kullanıcılara sunduğu gücü ve özellikleri mümkün olan en üst seviyede hayata geçirebilmelerine olanak sağlıyor. Dünya lansmanında Internet Explorer 9’un yüksek performansının baş mimarı olarak değerlendirilen ve Chakra adı verilen yeni yazılım motoru da kamuoyuna tanıtıldı. Çok çekirdekli işlemcileri kullanarak önemli bir performans kazancı elde eden Chakra sayesinde IE9 bir önceki versiyonu IE8’den 11 kat daha hızlı.

IE9 bilgisayarınızın gizli gücünü ortaya çıkartıyor

Internet Explorer 9, aynı zamanda Grafik İşlem Birimi'ni kullanarak grafik işlemlerinin çoğunu CPU yerine GPU ile yapmak suretiyle tamamen donanım ile hızlandırılan ilk web tarayıcısı olma özelliğine sahip. Kısaca IE9 PC'nin, web tarayıcılarının önceden faydalanamadığı, %90'lık gücünü ortaya çıkarıyor.

Windows 7 ile birlikte gelen özellikler IE9 ile hayata geçiyor

Internet Explorer 9 ziyaret edilen siteleri daha canlı kılmak üzere görüntüleme alanı genişletilmiş uygulamalara önem veriyor. Tarayıcı penceresinde daha az uygulama bulunuyor. Buna karşılık kullanıcılar en sık kullandıkları uygulamaları araç çubuğundan kolayca seçebiliyor.

Windows 7'nin yalın ve akıllı tasarım temalarından esinlenen özellikleri sayesinde çevrimiçi hız ciddi oranda artıyor.

Pinlenebilen Web Siteleri (Pinned sites): Bu özellik sayesinde kullanıcılar favori sitelerine Windows 7 görev çubuğundan (taskbar) doğrudan ulaşabiliyor. "Pinned sites" özelliği kullanıcıların önem verdikleri içeriklere kolay ve hızlı bir şekilde erişmelerini sağlıyor.

Jump List: Windows 7 görev çubuğuna pinlenmiş olan web siteleri birer Windows uygulaması gibi davranmaktalar. Windows programlarının sahip olduğu Jump List özelliği sayesinde web sitelerinin sunduğu servislere tek adımda erişmek mümkün olacak.

Geliştirilmiş Sekmeler: Internet Explorer 9'un "Yeni Sekme" sayfasına yapılan yenilikler bir sayfanın kenara ayrılmasını sağlayarak Internet alışverişi sırasında karşılaştırma yapılmasını veya haberler okunurken video izlenmesini mümkün kılıyor.

En güvenilir web tarayıcısı Internet Explorer 9

Sunduğu yüksek güvenlik ve gizlilik özellikleri ile kullanıcıların webde güvenliğini sağlayan Internet Explorer 9, Yükleme Yöneticisi (Download Manager) özelliği sayesinde Internet'ten indirilen içerikler için en üst seviyede güvenlik sunuyor. Güvenilirlik Özellikleri (Reliability Features) ise otomatik arıza durumunda bilgilerin kaybolmasını engelliyor, web sitesi düzgün çalışmıyor olsa dahi taramaya devam edilebiliyor. Performans Eklentisi Danışmanı (Add-on Performance Advisor) özelliği, eklentilerin tarama sırasında sistemi yavaşlatması durumunda kullanıcıyı uyararak gereksiz eklentilerin devre dışı kalması konusunda onlara alternatif sunuyor.

Internet Explorer 9 ile farklı tarayıcılarda bozulan görüntü sorunun çözülüyor

Internet Explorer 9'un HTML5, SVG, CSS3 ve diğer modern web standartları için desteği bulunuyor. Yeni özellikleri sayesinde yazılım geliştiriciler tek bir markup yazarak bunun bütün modern web tarayıcılarında aynı gözükeceğine emin olabiliyor. Internet Explorer 9 web üzerinde yazılım geliştirenlere iweb standartları konusunda büyük bir destek sağlıyor.

Internet Explorer 9 ile Internet'in Güzelliğini Keşfedin

Internet Explorer 9, kullanıcıların Internet'ten beklediklerini mükemmel olarak karşılayacak ve modern donanımlar yoluyla Internet alışkanlıklarını değiştirecek özellikler ile birlikte geliyor. Microsoft, Windows ve Internet Explorer 9 yardımıyla tarayıcıların rolünü yeniden değerlendiriyor. Kullanıcıların Internet deneyimlerinin, en sevdikleri PC uygulamaları kadar aşina olmasını sağlayarak daha güzel, daha kapsamlı ve daha merak uyandıran Internet deneyimi sunuyor. Internet'in daha hızlı, sade ve güvenli olmasını sağlıyor.

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